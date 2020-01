Harry y Meghan. ¡Por fin, libres!

Ya no representarán a la Reina, dejarán de recibir fondos públicos; y perderán, al igual que la princesa Diana tras su divorcio, el tratamiento de Su Alteza Real Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020 • 19:38

Los duques de Sussex ya no serán un activo para la monarquía ni volverán a trabajar codo a codo junto a la familia real. Ante una situación sin precedentes, Su Majestad lo ha dejado claro: no se puede estar fuera de la familia real y con otro pie dentro.

Nada puede brillar o ser más grande que la Corona. Y la soberana, aunque siente debilidad por su nieto, sólo ha tardado diez días en demostrarlo. No sólo no le gusta que la pillen por sorpresa, sino que siempre tiene la última palabra. Como abuela, todo comprensión y cariño, pero como monarca, mano de acero.

De ahí los dos mensajes enviados por el Palacio de Buckingham. El primero, en tono personal, que deja ver su alegría por haber llegado a un acuerdo que permita avanzar "a mi nieto y a su familia" en este período de transición. El segundo, contundente, con un acuerdo claro y desglosado, aunque todavía queden preguntas sin respuesta.

"Harry, Meghan y Archie serán siempre miembros muy queridos de esta familia. Reconozco los desafíos a los que se han enfrentado como resultado del intenso escrutinio de los dos últimos años y apoyo su deseo de tener una vida más independiente. Quiero agradecerles su dedicación a este país, y al Commonwealth, y estoy particularmente orgullosa del modo en que Meghan ha pasado rápidamente a ser un miembro más de esta familia. Nuestra familia entera espera que este acuerdo les permita construir una nueva vida feliz y plácida".

Con su rápida intervención, Isabel II pudo detener la tormenta y les dio a Harry y Meghan la posibilidad de un nuevo comienzo. No exactamente lo que querían. Pero sí la libertad y la independencia que han elegido; y este es el resultado.

El jueves 16, un día después de la foto de Meghan en Canadá, a miles de kilómetros de allí, el duque de Sussex se dejó ver en público por primera vez desde que se desató el "Megxit", en Buckingham, durante un acto oficial con rugbiers Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Las primeras imágenes de Meghan durante su "exilio" en Vancouver Island fueron tomadas el pasado miércoles 15. Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

El hidroavión a donde se subió la duquesa, sonriente y relajada, con leggings, parka con capucha de piel y botas de cuero. Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

EL PRECIO A PAGAR POR HARRY Y MEGHAN

* Pierden el tratamiento de Sus Altezas Reales. Porque ya no son miembros activos de la familia real a tiempo completo, aunque conservan el de duques de Sussex y, por supuesto, Harry sigue siendo príncipe, al haber nacido como tal. También podrán seguir operando con su marca registrada Sussex Royal.

* No pueden representar a la Reina. Los duques de Sussex han perdido esta batalla. Isabel II se ha mantenido firme y ha preferido renunciar a la propuesta de Harry y Meghan, quienes en su nuevo modelo de trabajo aspiraban a ser financieramente independientes "sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina".

* No recibirán dinero público. Sellando la separación y otro de los puntos que más ampollas levantó en la sociedad de Reino Unido, los duques tampoco percibirán la Asignación Soberana (a la que ya habían renunciado), a partir de la próxima primavera. Fecha en la que entrará en vigor este acuerdo. Igualmente y, según informan medios ingleses, como The Daily Telegraph, el príncipe Carlos mantendrá durante un año la asignación del ducado de Cornwall. Algo más de dos millones de euros, lo que viene a cubrir como ellos mismos han reconocido el 95 por ciento de sus gastos. Según apunta Mailonline, todo será revisado en la primavera de 2021, lo que deja un cierto margen de maniobra por si los planes de independencia financiera de Harry y Meghan no van tan bien como esperan.

* La renuncia extra de Harry. La Reina también le retirará su rango y los nombramientos militares oficiales. El hijo menor de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales ingresó en la academia militar de Sandhurst en 2005 como cadete oficial de Gales. Ascendió hasta teniente y se instruyó como piloto de helicópteros. En abril de 2011 fue nombrado capitán. En su nueva vida, Harry tendrá que renunciar a su nombramiento de capitán general de los Reales Infantes de Marina, que le traspasó su abuelo Felipe de Edimburgo; al grado de comandante de honor de las Fuerzas Aéreas Reales, y a las condecoraciones, conseguidas con el Ejército británico, en Afganistán.

* Pueden conservar su casa en Windsor. Tal y como deseaban para tener siempre un lugar al que volver "y al que llamar hogar en el Reino Unido", los duques de Sussex podrán mantener su casa de Frogmore Cottage, en Windsor, pero a cambio deberán abonar los gastos de la reforma pagados por el erario público: 2,8 millones de euros. Según Daily Mail, parece que la Reina estaba decidida a que se cumpliera su deseo temiendo que se alejaran para siempre. Con el acuerdo alcanzado también ha quedado resuelto otro de los puntos más conflictivos.

* Mantienen su apoyo a organizaciones no gubernamentales. La Reina dio su consentimiento. El príncipe Harry tiene el patrocinio de dieciséis organizaciones, mientras que Meghan está al frente de cuatro. Pese a desvincularse de la primera línea de la familia real, los duques de Sussex seguirán apoyando a Su Majestad y sus esfuerzos para atraer especial atención en múltiples organizaciones.

El jueves 16, Harry reapareció en un compromiso institucional como miembro de la realeza: el sorteo de la Copa Mundial de la Liga de Rugby, en Buckingham. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

El duque de Sussex, patrono de esta entidad, cargo que heredó de su abuela la Reina, que lo ostentó durante 64 años, en diciembre de 2016. Pese a la insistencia de los periodistas, no habló de su salida de la familia real. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

LA GRAN INCÓGNITA. ¿QUIÉN PAGARÁ LA SEGURIDAD?

"Buckingham no comenta detalles de seguridad. Existen procesos independientes bien establecidos para determinar la necesidad de seguridad financiada con fondos públicos", se manifiesta en el comunicado que informa sobre las cláusulas del acuerdo. Actualmente la Policía Metropolitana recibe órdenes de protección del Ministerio del Interior. El hecho de no pertenecer a la familia real y de vivir fuera del país hace que las amenazas se multipliquen y que sea más difícil protegerlos. Se calcula que los gastos supondrán más de 8 millones de euros y parece que serán los contribuyentes británicos y canadienses los que se repartan el gasto, según se puede deducir a raíz de la oferta del primer ministro Justin Trudeau de pagar la mitad de los costos.

Los duques de Cambridge retomaron sus actividades oficiales y aparecieron en un centro de niños de la ciudad de Bradford. Los cronistas de palacio aseguran que Harry y William limaron asperezas en los últimos tiempos y hoy se apoyan mutuamente. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

NUEVO CAPÍTULO, NUEVOS PROBLEMAS

Los duques de Sussex consiguieron su independencia y abrirse paso hacia esa nueva vida que los llevará a residir entre Reino Unido y Norteamérica, lo que no significa que lo vayan a tener fácil. De hecho, y contrariamente a lo que se dio por sentado en los primeros días, el desembarco de los duques de Sussex en Canadá (país del Commonwealth) no despertó el entusiasmo que se esperaba entre la ciudadanía. Más que eso: aunque Isabel II es su reina desde la distancia, un 73 por ciento de los canadienses se niegan a costear su vivienda y los gastos en seguridad. Además, tampoco convence que vean al país como una "casa intermedia". A ello apuntan diferentes periódicos, entre ellos, el medio más importante del país, el The Globe and Mail.

MEGHAN, CON AGENDA PROPIA

El miércoles 15, la duquesa de Sussex fue fotografiada por primera vez desde que abandonó Inglaterra. Las imágenes la muestran en Canadá, abordando un hidroavión en el aeropuerto de Victoria Harbour. Poco después, se reunió con el staff de un hogar para mujeres en el centro de Vancouver. Ese mismo día visitó una organización sin fines de lucro llamada Justice for Girls. El título más repetido en Europa fue "Meghan ya tiene agenda propia".

Al volante de su camioneta, pero con un guardaespaldas en el asiento trasero, fue al aeropuerto a buscar a su amiga y personal trainer Heather Dorak Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

Heather Dorak, una gurú de Pilates que es dueña de la cadena Platinum, los gimnasios donde entrenaba la duquesa cuando vivía en Los Ángeles. Fuente: HOLA

En Vancounver, Meghan se reunió con el staff de un hogar para mujeres y visitó una organización sin fines de lucro llamada "Justice for Girls" Fuente: HOLA - Crédito: AFP

Cuando aparecieron las imágenes del encuentro, el título más repetido en Europa fue "Meghan ya tiene agenda propia" Fuente: HOLA

LA "RÉPLICA" DE HARRY

El domingo 19, durante una gala a beneficio de la fundación Sentebale, Harry habló por primera vez desde que se desató el "Megxit": "Quiero que escuchen mi verdad", disparó desde el estrado. Dijo que su deseo era continuar sirviendo a la Reina, al Commonwealth y a sus asociaciones militares pero "desafortunadamente, no ha sido posible". Habló amorosamente de Meghan, recordó a Diana, nombró a la Reina como su "comandante en jefe", contó una anécdota de su hijo Archie pero no mencionó a su padre, el príncipe Carlos, ni a su hermano William (El discurso completo, en la próxima nota).

Una de las pérdidas que más padece Harry es la de sus grados militares. Como capitán del ejército y piloto de helicópteros, fue enviado al frente, en Afganistán. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

"ESTÁN CONVIRTIENDO A LA FAMILIA REAL EN UN WALMART CON CORONA"

En un documental de Channel 5, Thomas Markle, el padre de Meghan, hizo un particular análisis del "Megxit". Calificó como "vergonzoso" el comportamiento de su hija. Dijo que la familia real "es una de las instituciones más longevas y prestigiosas que existe. La están destruyendo, la están despreciando, desgastándola. No debería hacer eso". Y se declaró sorprendido porque "todas las chicas quieren ser princesas. Ella lo consigue y lo rechaza. Parece que lo rechaza por dinero". Según él, para Meghan, "tres millones y una casa de 26 habitaciones" no son suficiente.

Su padre, Thomas Markle, tampoco fue más piadoso: dijo que Meghan y Harry "están convirtiendo a la familia real en un Walmart con corona" Fuente: HOLA - Crédito: Captura TV

En medio del silencio de los protagonistas, los productores de televisión fueron a buscar distintos testimonios. Samantha, hermana de la duquesa, fue contundente: "No tengan dudas de que todo esto (por la salida de la familia real) fue idea de Meghan". Fuente: HOLA - Crédito: Captura TV

Roberto Devorik, amigo y asesor de Diana, aseguró que la princesa estaría disgustada: "Muchos amigos de Diana sabíamos desde la boda que esto podía terminar así (.). Ella quería que sus hijos fueran reales, quería que William fuera rey de Inglaterra y que Harry fuera el gran apoyo de su hermano". Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

A MISA CON EL PRÍNCIPE ANDRÉS

El domingo 19, con la satisfacción por haber desactivado la última gran crisis de la monarquía británica (pero no la última, nadie puede saberlo), Isabel II asistió a misa en la iglesia Saint Mary The Virgin, en Norfolk. Llegó acompañada por su hijo Andrés, que se retiró de la vida pública tras verse involucrado en el escandaloso caso "Epstein". Por cinco minutos, los medios dejaron descansar a Harry y Meghan para hablar de la reaparición del duque de York.

¿POR QUÉ CANADA?

Existen varios motivos que fundamentan la decisión de los duques de Sussex para radicarse en Canadá. En principio, se trata de uno de los cincuenta y tres países integrantes del Commonwealth, la organización de naciones que comparten lazos históricos con el Reino Unido. Y, como su forma de gobierno es el de una monarquía parlamentaria, su jefa de Estado es Isabel II, la abuela de Harry. Meghan vivió allí los mejores seis años de su carrera como actriz, mientras grababa Suits. En su casa de Seatton Village, en Toronto, la visitó

Harry cuando empezaron a salir. Canadá les puede brindar la informalidad y la privacidad tan deseada. Los medios locales no tienen la cultura sensacionalista que hay en Inglaterra o Estados Unidos. Es prácticamente imposible encontrar una foto de Michael Bublé (una de sus más grandes estrellas) con Luisana Lopilato por las calles de Vancouver: no es que no caminen, simplemente no hay paparazzi para retratarlos. El primer ministro Justin Trudeau les dio la bienvenida, por anticipado, en su cuenta de Twitter: "Al príncipe Harry, Meghan y Archie, todos le deseamos una estancia tranquila y con bendiciones en Canadá. Están entre amigos y siempre serán bienvenidos aquí". No será lo que motive la mudanza, pero los duques de Sussex no deberían dejar de tener en cuenta que la cadena de café y donuts Tim Hortons les ofreció "café gratis de por vida" si deciden radicarse en Canadá.

El lugar donde viven hoy, Vancouver Island, en la Costa Oeste de Canadá, en "Mille Fleurs", una mansión valuada en 14 millones de dólares. Fuente: HOLA

Sin embargo, podrían mudarse a Toronto, donde la actriz pasó sus mejores años, cuando grabó Suits Fuente: HOLA

¿ÚLTIMO ACTO ANTES DE PARTIR?

El lunes 20, el duque de Sussex asiste a la cumbre de inversiones entre el Reino Unido y África. Se reúne con el primer ministro Boris Johnson, los presidentes de Malaui y Mozambique, y el primer ministro de Marruecos. Es el último acto en la agenda oficial de Harry.

Una postal inolvidable tomada tras la boda de Harry y Meghan, cuando la pareja fascinaba al mundo y nadie imaginaba que dos años más tarde se despedirían de la familia real. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

El comunicado de la Reina, en un tono personal que deja ver su alegría por haber llegado a un acuerdo que permita avanzar "a mi nieto y a su familia" en este período de transición Fuente: HOLA

Tras la crisis, el domingo 19, la Reina fue a misa acompañada por su hijo, el príncipe Andrés, quien se retiró de la vida pública luego de verse enredado en el abominable caso Epstein. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages Grosby

LOS DUQUES DE NETFLIX

Poco se sabe aún del futuro profesional de Harry y Meghan. Registraronla marca Royal Sussex, pero sólo ellos saben cómo la van a explotar. El Daily Mail informa, con chapa de "exclusivo", que van a montar una productora con la que pretenden producir, mayormente, documentales. Por si acaso, el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sandoros, en la alfombra roja de los SAG Awards, dijo que le encantaría trabajar con los duques de Sussex. "¿Quién no querría tenerlos?".

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Grosby y Getty