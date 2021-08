Horóscopo chino semanal: ¿Qué te depara del 23 al 30 de agosto?

Shutterstock

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Óptimo momento para emprendimientos lucrativos para la rata. Serán favorables los proyectos profesionales y las estrategias comerciales. Una actitud audaz caracterizará esta etapa de importantes decisiones y grandes movimientos. Tu personalidad inagotable posee una fuente natural de recursos que saldrán a la luz y te encumbrarán en importantes puestos. Un cambio de actitud favorecerá tu autoestima y te hará caminar firme hacia el amor. Esta semana podrás disfrutar de los sentimientos y emociones que mueven tu idealismo y la manera de disfrutar de la vida con los demás. Tu natural jovialidad y alegría serán la tónica de estos días.

Tendencia : Con diplomacia y espíritu conciliador lograrás revertir algo negativo a tu favor.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Novedades que ofrecerán buenas perspectivas para el buey, sin riesgos ni mayores sacrificios. Los cambios y las innovaciones prometen grandes beneficios. Gracias a un pronunciado sentido práctico, tu posición económica y laboral se consolida. Sentirás el deseo de ampliar conocimientos y profundizar tanto en el aspecto intelectual como en el profesional. La buena influencia de esta semana será sanadora y despertará la creatividad. Aprovechá esta fuerza para deshacerte de ciertos temores o inseguridades que puedan limitarte. Acercamiento hacia personas interesantes que ayudan a abrirte camino.

Tendencia : Estar dispuesto a dar la bienvenida al amor.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Sentirás mayor solidez en el ámbito laboral y recuperarás protagonismo en las decisiones. Etapa de crecimiento para el tigre, mayor consciencia y madurez que propicia el desarrollo de tus mejores cualidades y talentos. Contarás con viento a favor pero los resultados dependerán de las decisiones y caminos que elijas tomar. Renovarás las energías, tendrás claridad de pensamiento y será excelente momento para estudiantes y quienes realicen actividades intelectuales. La influencia positiva de estos días favorece la vida social y las relaciones en general. Se aclara el panorama sentimental, un cambio de actitud que tu pareja sabrá valorar.

Tendencia : Ánimo renovado, felices encuentros.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

En el plano laboral, para el gato, la prudencia será necesaria para sortear algunos obstáculos que se darán especialmente al comenzar la semana. Deberás actuar de manera reflexiva y consolidando lo conseguido; cuidado con los riesgos, es momento de ir paso a paso y no dejarse llevar por grandes expectativas. Con el correr de los días aparecerán oportunidades y posibilidades nuevas. Tu particular intuición estará acentuada y te permitirá reconocer las mejores opciones y encontrar soluciones sobre temas que te tenían preocupado. Entrarás en una etapa en que estarás más sensible y abierto al romance.

Tendencia : Aire nuevo que aleja la monotonía.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana es importante que sigas tus percepciones internas y lo que te indique tu instinto en cada momento. Deberás ser prudente a la hora de relacionarte con los demás y llegar a buenos acuerdos en el trabajo. Buen momento para el dragón para encontrar ingeniosas soluciones en temas económicos. Inmejorable momento para emprender proyectos en sociedad. Serán favorecidas las alianzas comerciales y una excelente oportunidad para dar luz a un proyecto compartido. Buen momento para atender cuestiones relacionadas a la salud y el bienestar general. Tendrás la oportunidad de sanar antiguos temas emocionales de manera efectiva y natural.

Tendencia : Desarrollar al máximo las fortalezas y talentos.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Avanzarás por un camino de aciertos y buenas novedades, serpiente. Una gran energía te hará sentir inspirado y acentuará tu lado más creativo. Aprovechá el momento para concentrarte en tus más ansiados propósitos y encontrar la forma de llevarlos a cabo. Estarás enfocado en el trabajo y tus metas en la vida. Por eso es importante que tu percepción esté alerta y que la forma de llevar a cabo tus acciones sea sincera; tu sensibilidad te ayudará en todo ello. En el plano afectivo deberás afrontar una etapa de confusión o malestar que te llevará a descubrir qué puedes transformar internamente para vivir el amor a pleno.

Tendencia : El contacto con la naturaleza ayuda a reparar y sanar.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana es ideal para planificar nuevas metas con el entusiasmo y la jovialidad que te caracterizan. Podrás poner el acento en tus metas y organizar todo de manera innovadora. En el intercambio de ideas con amigos, el caballo logrará reencontrarse con las cosas que más le interesan. La influencia del momento te ayudará a encaminarte, eliminando todo obstáculo que pueda aparecer. Tu intuición será poderosa; podrás canalizar esta energía en el fortalecimiento del carácter y en la disposición para luchar por lo que quieres. Disfrutarás de buenos momentos amorosos y en la calidez y la paz del hogar, recargarás energías.

Tendencia : Trabajar con empuje y de manera constante hasta alcanzar los objetivos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Resolverás cuestiones domésticas que te venían preocupando, cabra. Posibilidad de realizar alguna transacción inmobiliaria, planificar una mudanza o hacer modificaciones en el hogar. Permanecer abierto a los cambios y novedades dejando la inseguridad de lado, será la mejor actitud que puedas tener en este tiempo de transformación y profundos cambios. Continúa adelante con tus proyectos sin escuchar las opiniones de los demás. Los más osados lograrán vencer sus propias limitaciones y crecer. Vida social intensa. Nuevos romances o la posibilidad de recomenzar y renovar una relación desgastada.

Tendencia : Eliminar todo aquello que limite tu crecimiento.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Período ideal para ponerte al día y completar tareas inconclusas. Algunos temas relacionados con el patrimonio y las finanzas, requerirán especial atención para el mono. Dedicate a esto y evitarás posteriores complicaciones, contarás con habilidad para realizar fructíferos intercambios y abrir nuevas opciones. Un nuevo período de crecimiento se acerca y deberás tener la mente clara a la hora de elegir. Las energías dulcifican el carácter y traen bendiciones al hogar, reencuentros y relaciones felices; te devolverán tu natural energía física; estarás activo, entusiasmado y muy proclive a los placeres.

Tendencia : El poder de tus decisiones definirá el rumbo de los acontecimientos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana tendrás muchas ocupaciones pero estarás sostenido por una carga energética positiva. Afrontarás lo cotidiano con entusiasmo y ningún obstáculo te intimidará. Período particularmente agitado para el gallo, en donde los proyectos laborales no serán la excepción. Sentirás que el interés por el trabajo renace. Todo irá bien siempre que actúes con precaución y sin arrebatos. Analizá bien la situación antes de decidir y utiliza tus recursos de manera constructiva. Realizar actividades físicas será ideal. Estarás exigente en las relaciones y no aceptarás indecisiones. Procurá ser claro a la hora de manifestar tus deseos y necesidades.

Tendencia : Disfrutar de todo lo que la vida te ofrece.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Obtendrás nuevas fuerzas, podrás poner en marcha cuestiones que se encontraban demoradas y tomarás justas decisiones. La acción perseverante te permitirá llevar a buen término tus actividades. Unir una actitud práctica y ordenada a una visión progresista será el desafío para crecer económicamente. Organiza tu agenda y realiza todo paso a paso, sin apresuramientos. Aunque el trabajo demandará gran parte de tu tiempo y energía, podrás disponer de un espacio para el amor, el ocio y la distensión. El contacto con la naturaleza y las salidas románticas traerán gratas sorpresas a tu vida.

Tendencia : Abordar la vida de relación de manera más sabia e iluminada.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Estos días recibirás una benéfica influencia que será de gran ayuda. Las novedades laborales incrementarán el ritmo de los ingresos y contarás con una energía productiva que te llevará a conseguir algún logro especial. Recuperarás tiempo perdido y la comunicación se volverá más importante. Podrán surgir resoluciones positivas respecto a temas de trabajo, empresas o compra-ventas. Será una etapa de bienestar general pero deberás evitar acciones impulsivas que te puedan llevar a cometer errores; pensar bien antes de tomar decisiones definitivas. Replanteos en la vida afectiva; necesidad de renovar o cambiar el enfoque de tus relaciones.

Tendencia : Comunicación dinámica, gestiones, publicidad y nuevos contactos.

