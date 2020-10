Horóscopo egipcio: descubrí qué Dios te ampara y conocé qué te depara

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 00:23

La magia de la antigua civilización egipcia y sus conocimientos acerca de los misterios de los cielos hicieron de los egipcios una gran civilización. Este horóscopo está simbolizado por doce dioses que representan la base de la creencia religiosa del Antiguo Egipto.

Según su tradición esotérica, cada día que nacía una persona se la bautizaba con el nombre de un dios de acuerdo a su regencia. Descubrí tu signo a través de tu fecha de nacimiento, bajo el amparo de qué Dios Egipcio está tu estrella y conocé las tendencias para esta etapa.

Hijos de Bastet

Del 16 de enero al 15 de febrero

Según la mitología egipcia, su misión era proteger el hogar y simboliza la alegría de vivir, deidad de la armonía y la felicidad. Representada como una mujer con cabeza de gato, es la diosa del poder benéfico de los rayos del sol.

Siempre te conmovés con la tristeza de los demás, sos una persona generosa y con un gran sentido humanitario. Combinás diplomacia, calidez y rapidez mental. Naciste con el don de la armonía, el equilibrio y el buen gusto. Amante de la libertad, no soportás las imposiciones y la rutina. Curioso, con una gran inclinación hacia lo distinto, lo misterioso. Tu mente es rápida, aprendés con velocidad y te aburre la lentitud. Con gran facilidad para hacer amistades. En el amor necesitás una persona fuerte que respete tus propios espacios y a la vez, sepa entregarse con pasión.

Naciste para cambiar el mundo, aportar nuevas ideas, estilos, convenciones, eliminando lo viejo y obsoleto, quebrando las reglas y las imposiciones. Tu virtud es tener una visión humanitaria y altruista. La creatividad, innovación e imaginación son tus atributos. El defecto es que al defender tanto tu libertad te cuestan los compromisos, recibir órdenes y cumplir horarios estrictos. La misión para evolucionar es la necesidad de desarrollar la paciencia con las cosas que no podés cambiar y la tolerancia con las personas que no siguen tu ritmo.

Predicciones

En esta etapa la tendencia será a actuar con prudencia y lentitud. La influencia que recibirás podría obligarte a transformar algunos planes. Es importante que pienses bien antes de actuar para no entorpecer las cosas. Evita toda acción impulsiva y cualquier conflicto que se pueda presentar. No te resistas a la necesidad de cambio ya que a la larga serán para bien. Ocasión de manifestar la poderosa voluntad y empuje que te caracteriza. Cambios positivos que incluyen apertura mental, bueno para estudiantes o comunicadores del signo. Novedades en cuanto a la vida de relación, las circunstancias ponen de relieve temas de convivencia y la necesidad de rever posturas y dinámicas de la pareja. Oportunidad de enamoramientos para quienes estén solos.

Hijos de Selket

Del 16 de febrero al 15 de marzo

Guardiana de las fuentes del Nilo. Es la contraparte femenina del dios Ptah, con cabeza de leona. Esta diosa posee una naturaleza protectora, benéfica y sanadora pero también posee un lado irascible y peligroso. Asociada con la agricultura y el trabajo; siempre vas hacia delante, con paso firme y perseverante. Incansable y de gran fortaleza física, lográs todo lo que proponés. Obstinado, aunque debés evitar llevarte por prejuicios. Bajo una apariencia modesta, posees una mentalidad resuelta y lógica. Con una afilada intuición, sabes dar buenos consejos y apoyo a tus amistades y familiares. Sos romántico y necesitás que tu pareja sea fuerte, dinámica y te brinde protección. Naciste para ayudar, colaborar, entender y curar. Una de tus más importantes misiones será enseñarles a otras personas a actuar de corazón. Ningún otro signo posee la cualidad de autosacrificio tan desarrollada como Selket y su mayor fuerza es la capacidad de inspirar, apoyar y sanar a otros. Aunque a veces te cuesta tomar decisiones, por lo cual debes canalizar tu energía hacia objetivos concretos y sin dispersarte. Tu reto es superar tu miedo y tomar conciencia de tu potencial. La misión para evolucionar es no asumir la postura de víctima ni querer siempre lograr la aprobación de los demás. Tu espíritu debe aprender a ser más realista, objetivo y práctico.

Predicciones

Podrás sentirte inseguro con respecto a tus propósitos y los pasos a seguir. No te desalientes, poco a poco saldrás de esta situación. Tal vez este malestar representa una verdadera oportunidad de reconocer tus verdaderas necesidades. Contarás con una sensibilidad especial que será una guía. Deberás seguir tus intuiciones ya que pueden abrirte hacia nuevos horizontes. Con dedicación mantendrás tu vida profesional viento en popa aunque deberás cuidar tu presupuesto ya que será posible que surjan gastos extras. Excelente momento para las emociones y el amor. Mejorará la comunicación en la pareja, olvidarás conflictos del pasado y podrás pensar en un futuro a largo plazo.

Hijos de Apep

Del 16 de marzo al 15 de abril

La serpiente sagrada. El dios Apep es representado como una serpiente que podía dividirse y mostrar así la dualidad del Universo, también considerada la sabiduría cósmica: el ying-yang.

Con extraordinaria inteligencia, con estrategia y gran poder, conseguís siempre el respeto de los demás. Luchador intrépido, previsor, sabés guardar para el futuro. Con mucha inventiva para improvisar y motivar a los demás sos capaz de ganar la admiración con tu astucia y tu encanto inigualable. De alta autoestima, no te desanimás ante un fracaso y ocupás siempre lugares de liderazgo, tanto en lo laboral como en tu hogar. En el amor, sos intenso, pasional, protector y complaciente con tu pareja. Tu misión es dirigir a otros, aportar iniciativa y defender las causas justas. Tenés capacidad para iniciar empresas y exponer con firmeza tus ideas. Sos una excelente crítico y siempre sugerís soluciones inteligentes y factibles. La misión para evolucionar está en controlar la impulsividad, impaciencia y egocentrismo. Debes intentar no enojarte con facilidad y eliminar actitudes intolerantes sin perder tu valor y amor propio.

Predicciones

Este período comenzará lento y con algunas demoras. Deberás concentrarte ya que podrías tener momentos de confusión, pérdida de papeles u olvidos. Puede que te sientas cansado y tengas que sacar adelante asuntos contrarreloj. Luego cederán las tensiones y todo comenzará a moverse con mayor fluidez. Buen momento para los asuntos laborales. Oportunidad de presentar alguna propuesta o compartir tus aspiraciones con quienes puedan facilitar su consecución. Para salvar una relación desgastada será necesario introducir algunos cambios que la hagan más plena. Si estás solo, para disfrutar del amor, deberás asumir ciertos riesgos.

Hijos de Ptah

Del 16 de abril al 15 de mayo

Era el más grande de los dioses de Menfis y personificaba al Sol naciente. Símbolo de fertilidad. En épocas más modernas, el buey Apis encarnaba la manifestación de Ptah. Expresa de un modo profundo el concepto de "dios creador".

Si naciste bajo el amparo de este dios, sos alegre, popular, observador y sensual. Más bien conversador, elegante, vivaz y enérgico. La mayoría se independiza muy joven. Aventurero pero buena administrador del dinero. No te gusta perder tiempo y sos de ir al grano sin vueltas. Evitás los amores complicados, preferís la simplicidad, la seguridad porque sos un amante del hogar y la familia. Relacionada con el planeta Venus, le otorga belleza y atractivo al signo, además de romanticismo, sensibilidad y suavidad en el trato. Naciste para llevar las ideas a la práctica, organizar y convertir los sueños en realidad. Tu misión es brindar estabilidad a los tuyos, echar raíces manteniendo las costumbres y las tradiciones. Contás con una actitud práctica ante los conflictos, tenés una enorme resistencia y persistencia. Tu voluntad es de hierro, y tu determinación implacable. Pero la tendencia a ser demasiado posesivo y absorbente con tus seres queridos podría traerte algunas complicaciones. La misión para evolucionar está en aprender a controlar la terquedad y la rigidez en tus opiniones.

Predicciones

Cambios positivos en la esfera laboral, con tendencia a crear nuevas condiciones profesionales. Buen momento para independizarse y poner un proyecto en marcha. Aunque algunas cuestiones marchen lentas, sentirás cierto apoyo y protección que compensará algunas demoras o complicaciones. Deberás ser precavido y cuidadoso con la palabra y la comunicación en general, así como en el caso de realizar firmas o contratos. Actuarán ciertas energías que favorecen la creatividad, la relación con los hijos y la vida afectiva. Sentirás mayor libertad para exteriorizar tus sentimientos fácilmente. Horas felices de intimidad y ternura.

Hijos de Thot

Del 16 de mayo al 15 de junio

Es uno de los más antiguos de Egipto y una de sus divinidades principales. Representado por Ibis, animal sagrado, es el dios de la racionalidad y la sabiduría; la atención, la observación y la inteligencia.

Simboliza la comprensión y la rapidez mental. Es el más curioso y comunicativo de todos los signos. De concentrarte en lo que te interesa, te alejás del mundo y nada te distrae. Sabes comunicarte bien con los demás y cuando te lo proponés, podés ser muy sagaz en los negocios. También estás dotado de refinamiento, sensibilidad y delicadeza. Con una tendencia bohemia, te burlás de lo convencional y te gusta dar rienda suelta a tus impulsos. Amante de la libertad, deseas vivir en un cambio constante, ya que te aburrís con facilidad. El amor llegará primero a tu mente y luego a tu corazón y necesitás admirar a la persona amada. Naciste para estudiar, escribir y comunicar. La misión más importante en tu vida es recibir y dar información. Jamás te das por vencido y siempre estás dispuesto a comenzar de nuevo. Tu mente concibe ideas y soluciones que nadie hubiera pensado. Para evolucionar, necesitás dominar la impaciencia, la ansiedad y el nerviosismo. Ser más perseverante, seguro y menos influenciable.

Predicciones

Tu creatividad estará en alta y será hora de invertir en el campo profesional. Oportunidad de crecimiento en el sector financiero, pero no deberás arriesgarte con préstamos o inversiones dudosas. Alguna buena noticia o la resolución de un asunto familiar podría llegar en estos días. Las reparaciones y renovaciones en la casa alegrarán esta etapa. En cuanto a lo laboral, la falta de organización podría generar algunas tensiones y apuros. Procura planificar tu semana de manera más práctica, obtendrás grandes beneficios y el tiempo suficiente para dedicarte a lo que más te guste. Cambios positivos en la convivencia logran mayor armonía y favorecen el buen humor.

Hijos de Isis

Del 16 de junio al 15 de julio

Diosa de la Luna, madre de la naturaleza y de la familia. Es la diosa más importante del panteón egipcio. Simboliza los valores de reproducción y conservación de la vida. Generosa y protectora, siempre estás dispuesta a colaborar con los amigos y con la familia. Contás con una sagacidad y astucia absolutas, además de poseer previsión y destreza. Más bien tímida, selectiva, de pocos pero muy buenos amigos; deseas la armonía, la coexistencia y el entendimiento con los demás. Amante de la naturaleza, disfrutás al aire libre, te gustan los niños y los animales. No soportás las presiones y tu ánimo es cambiante. En el amor, sos una de las más románticas del zodíaco y para vos una cena con velas es el paraíso. Te destacás en actividades en donde puedas desarrollar tu gran sensibilidad y fuerte poder de imaginación. Bondadosa y de hacer sacrificios por los demás, posees buena suerte ya que, muchas veces hacen fortuna y hasta la persona más pobre de este signo siempre logra salir adelante y recibir regalos o algo material. Deberás aprender a perdonar, ya que esto te cuesta bastante. Tampoco soportás las críticas, las cosas muy estrictas ni tan disciplinadas.

Predicciones

Este período no se destacará por la acción, sino más bien por el desarrollo interno. Momento para cerrar etapas, terminar aquello que esté pendiente y dejar de lado lo que resulte negativo. Oportuno para mejorar tus habilidades y trabajar de manera eficiente y productiva. Entrarás en una etapa decisiva en cuanto al futuro laboral y profesional. Sabrás revertir situaciones negativas, llevando adelante cualquier empresa que te propongas. Contarás con la fuerza para expresar tu individualidad y realizar aquello que te es propio y singular. Habrá replanteos acerca de tu vida sentimental. Cambiarás la forma de ver las cosas y esta nueva mirada te permitirá sentir plenitud en el amor.

Hijos de Ra

Del 16 de julio al 15 de agosto

El dios Ra es la representación del Sol por excelencia. Dios supremo, creador de los hombres. El dios solar procreado como espíritu puro. Representa la velocidad y es considerado como símbolo de colaboración y solidaridad.

Hay dos diferentes clases de Ra: los rápidos y habladores y los solemnes y más observadores. Pero sin duda, ambos son pulcros, organizados, decididos y poseen una gran capacidad de mando. Quienes nacen bajo su influencia son personas honradas y objetivas pero sus críticas muchas veces pueden llegar a ser hostiles, por eso pedirles una opinión puede llevar a oír comentarios ácidos. Te agrada ser el centro de las miradas, sos muy divertido y sociable. Bueno para ganar dinero y guardián de la caja fuerte. En el amor, siempre estás dispuesto a la conquista. El Sol, planeta regente, te dota de orgullo personal, autoridad y mucha vitalidad. Naciste para ocupar puestos importantes, para rodearte de personas influyentes y lograr dirigir, transmitir justicia y expresarte con soltura. Tu misión es mostrarle al mundo que el amor comienza por uno mismo. Sos muy creativo y siempre ponés tu toque personal en todo lo que hagas. Compartís tus logros con los demás ya que tu generosidad no tiene límites, por ello podés ser víctima de envidias y críticas. Ambicioso y con mentalidad ganadora sos capaz de hacer cualquier cosa para llegar a tu meta con éxito. Tu espíritu necesita controlar la vanidad, el egocentrismo y la tendencia a dramatizar.

Predicciones

Durante esta etapa podrás enriquecerte con diferentes experiencias y transformar tus posturas en un estado de mayor adaptación y flexibilidad que te beneficiará ante las nuevas expectativas. Ideal para organizar las actividades que venís desarrollando. Posibles novedades y cambios acelerados o repentinos. En todo caso deberás estar preparado para lo imprevisto. Como retribución a tus esfuerzos obtendrás recompensas materiales y personales. Mejora el aspecto financiero y aunque algunos asuntos se desarrollen lentamente, lograrás conquistar tu independencia. Buen momento para atender cuestiones caseras pendientes. Estabilidad interna que te acerca al amor.

Hijos de Horus

Del 16 de agosto al 15 de septiembre

Simbolizado por un hombre con cabeza de halcón, representa la obediencia y el respeto. Su nombre significa: alto y lejano. Se decía que la luz nacía de la mirada del dios Horus, que era el protector principal del faraón.

Tu personalidad se destaca por la sinceridad, simplicidad y fortaleza. De apariencia fuerte pero a la vez jovial y sencillo, te gusta disfrutar de los placeres, pero sin excederte. Magnífico anfitrión, no te interesa deslumbrar y preferís más bien pasar desapercibido. Siempre dispuesto a ayudar y a asumir responsabilidades, sos un trabajador incansable que no le teme a los sacrificios. No sabés disimular tus sentimientos y necesitás una pareja protectora y segura que te otorgue estabilidad. Con grandes habilidades mentales, posees una poderosa capacidad de análisis y de ver los detalles ya que siempre buscás el camino hacia el perfeccionamiento. Uno de los problemas es que confiás en todo el mundo y crees en todo lo que te dicen, por eso a veces sufrís desilusiones. Tu misión para evolucionar está en vencer los miedos e inseguridades y desarrollar la confianza en vos mismo. Deberás esforzarte por controlar la excesiva obsesión porque todo salga a la perfección y conectarte de manera más genuina con tus emociones y sentimientos.

Predicciones

Etapa de realizaciones, tanto en el campo afectivo como en el profesional. Iniciarás un período de bienestar, mejoras y mayores facilidades en todo sentido. La intensa energía que recibirás señala el momento ideal para tomar decisiones y lanzarte en proyectos ambiciosos. Brinda un fuerte ímpetu y determinación que te ayudará a tomar decisiones con mayor coraje y confianza. En muchos casos se darán firmas de contratos, documentos y progreso en el trabajo. Ciertos asuntos se acomodan y podrás tomarte un respiro evitando el estrés. En el amor, desplegarás tu lado más sensual, tiempo ideal para las conquistas y los encuentros apasionados.

Hijos de Maat

Del 16 de septiembre al 15 de octubre

La Diosa Maat es la más evidente expresión de la divinización de un concepto: la idea de verdad, y por extensión de justicia. Diosa del perpetuo orden y armonía, simboliza la verdad, la piedad y empatía. Tu personalidad es rápida, inteligente y habilidosa. Tenés inventiva y sos buen orador, capaz de ganarte la admiración y adhesión de cualquiera con tu astucia y encanto. Maat representa el perpetuo innovador, quien rara vez se desanima ante un fracaso. Sos buena observador y capaz de delimitar con facilidad donde está la falla y sugerir soluciones factibles. Le encontrás sentido a la vida compartiéndola con seres queridos y amistades, no soportás mucho la soledad. Con un enorme sentido de justicia, no tolerás la agresividad y los maltratos. En el amor sos muy idealista, romántico e intentarás encontrar tu pareja ideal. Hábil para la seducción, estás siempre dispuesto a disfrutar de la intimidad. Tu objetivo en la vida es cooperar, persuadir y conciliar deferentes asuntos. Lograrás desarrollar tus dotes artísticos y estéticos mostrándole al mundo lo creativo y bello. Tu espíritu necesita superar las dudas que muchas veces te acosan. Aprender a ser más frontal con respecto a tus opiniones, evitando callarte o aprendiendo a decir "no" cuando sea necesario.

Predicciones

Las buenas decisiones favorecerán los cambios y la renovación. Etapa de crecimiento interior y autovaloración. Mayor conciencia de tus capacidades y consciencia ante posibles autoboicot. Oportunidad de expandir tu negocio o carrera. Renovación y mejoras en lo concerniente a imagen y profesión. Las circunstancias pondrán a prueba tu perseverancia, así que no deberás dudar y seguir avanzando, de tu determinación dependerán los resultados. Trata de descansar la cantidad de horas necesarias para lograr una buena recuperación y tener un buen rendimiento diario. La vida de relación propone el desafía de emprender cambios.

Hijos de Osiris

Del 16 de octubre al 15 de noviembre

Posiblemente sea el dios más popular y el que aporta unos contenidos simbólicos más misteriosos y metafísicos. Dios de la tierra y la vegetación.Representa la autoridad y el liderazgo. Es el dios de la muerte.

Relacionado con la naturaleza del planeta Plutón, es considerado honorable ya que posee seguridad en sí mismo y defiende su territorio. Si naciste bajo la influencia de este poderoso dios egipcio, posees un gran sentido de lealtad y una gran resistencia. Capaz de aguantar mucha tensión, tu mente es sagaz y profunda lo que te convierte en un excelente analista o psicólogo. En el amor, es el signo más sensual, pasional y posesivo. Buscas una pareja fuerte y sexual. Vas siempre hacia delante, un luchador que no descansa hasta lograr sus objetivos. Con una fuerza interior invencible, provocás muchos cambios en tu vida y en la de quienes te rodean. Tu objetivo de vida es curar, investigar y crear. Tus persistentes ideas y tu insistencia te convierten siempre en un verdadero líder. Dueño de una gran intuición y con una aptitud detectivesca, posees una gran capacidad para descubrir secretos y saber lo que los demás piensan o sienten.

Predicciones

Deberás aprender a trabajar la impaciencia y los celos desmedidos y tu misión para evolucionar está en calmar la ansiedad, agresividad, obstinación y tu inclinación a ser vengativo. Evitar las conductas extremistas e inquebrantables y el deseo de control sobre todo lo que pasa.

Oportunidad de poner en orden temas administrativos y planificar proyectos hacia el futuro. Bienestar anímico y corporal que te permitirá actuar de manera decidida logrando avanzar en forma segura. Se destraban algunos temas y habrá posibilidades de comenzar nuevos trabajos o poner en marcha emprendimientos propios. Se reaviva el deseo de recuperar tiempo perdido y será propicio para entrevistas, reuniones o encuentros laborales y personales. Favorable para asuntos legales o burocráticos, estudios y comunicación en general. Tendrás facilidad para relacionarte y establecer nuevos lazos. Sintonía y buena comunicación en la pareja.

Hijos de Hathor

Del 16 de noviembre al 15 de diciembre

Diosa del amor, la belleza y la danza. Defensora de las mujeres, la armonía y el placer. En su honor se celebraban unas espléndidas fiestas iniciáticas en donde reinaba la música y la danza. A esta diosa se la asocia con la amistad incondicional, la fidelidad y la lealtad.

Tu personalidad es intensa, posees una gran energía, aunque podés ser ansioso y poco paciente. De temperamento fuerte y una tendencia doctrinal, te agrada estar siempre en movimiento, viajar y mantener una vida social agitada. Tu conducta es espontánea e infantil, y a veces i hasta a veces ingenua. Para enamorarte necesitás alguien dinámico, divertido, que estimule tu curiosidad y ansias de conocimiento. Adorás conquistar y seducir, sos alegre y optimista y contagias entusiasmo a quienes están a tu lado. Tu mente siempre anhelará más conocimientos lo que te lleva a estudiar, leer e intercambiar opiniones e información. Naciste para conquistar nuevos horizontes, descubrir, explorar y encontrar tu propia filosofía de vida. Orgulloso y con autoridad, sos quien llevás las riendas y deberás controlar la tendencia al sentimiento de grandeza y superioridad. Para evolucionar necesitás manejar la ansiedad, asumir responsabilidades y cumplir con ellas sin dejar las cosas al azar.

Predicciones

Oportunidades y progreso. Para los asuntos laborales o profesionales, será un período de importantes desafíos, con grandes posibilidades de ascensos o mejores condiciones. Es posible que se presenten novedades o cambios a los que te debas adaptar. Aprenderás mucho de esta experiencia y será un gran factor de avance y crecimiento en tu carrera. La economía también mejora, posibilidad de cancelar deudas, organizar las cuentas y sentir mayor seguridad. Estarás muy activo pero deberás saber repartirte ya que la demanda será mucha tanto en lo laboral, como en la vida familiar. Para no descuidar y poder construir en tu vida afectiva, deberás organizarte.

Hijos de Anubis

Del 16 de diciembre al 15 de enero

Dios mediador entre el cielo y la tierra. "El abridor de caminos", dios Chacal, soberano de la Tierra Sagrada, simboliza la devoción y la dedicación.

Valiente, pero pacífico, nunca llegas a pelear, salvo que te sientas atacado y necesites defenderte. Metódico, confiable y paciente, posees coraje y determinación para alcanzar el éxito porque sos una persona emprendedora, con una poderosa intuición para los negocios. En el amor sos fiel pero necesitás tiempo para revelar tus sentimientos. Pase lo que pase, sos fuerte y trabajador, por lo que conseguirás ganar muchas batallas, con esfuerzo y persistencia. Nacido para imponer orden, paciencia, organización, respeto y para trabajar con dedicación, tu misión es dirigir a personas más débiles y transmitir confianza y seguridad a quienes lo necesitan. Deberás combatir la testarudez y los fuertes prejuicios. Tu espíritu necesita relajarse, ser flexible y disfrutar más de la vida. Aprender a lidiar con el mundo emocional y demostrar afecto. Así como superar el pesimismo y la rigidez en tus pensamientos.

Predicciones

El momento augura buenas novedades a nivel profesional, crecimiento y evolución. Despliegue social y mucha actividad profesional que proporcionará nuevos contactos. Llegarán personas a tu vida que pueden incidir positivamente en tu futuro. Momento ideal para hacer algunos cambios en tu rutina. Destinar más tiempo a lo que más te agrada hacer, dar paso a lo creativo y utilizar tu destreza y habilidad en lo que dominas. Es importante que aproveches este tiempo de bonanza y refuerces tu salud. Cualquier actividad que comiences traerá grandes beneficios. Recibirás muchas satisfacciones: una feliz combinación de circunstancias hará surgir situaciones imprevistas en el amor.