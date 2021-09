Horóscopo: qué te deparan los astros para la semana del 6 al 10 de septiembre, según Jimena La Torre

Jimena La Torre detalló el horóscopo para la semana del lunes 6 de septiembre al viernes 10, a través de un video publicado en su cuenta de YouTube. La astróloga y tarotista develó los eventos astrológicos más importantes de los próximos días y explicó cómo afectarán a cada signo del Zodíaco.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre del 6 al 10 de septiembre - Fuente: YouTube

“Habrá luna nueva en Virgo, lluvia de estrellas, y otros eventos trascendentales, como la entrada de Venus en Escorpio”, explicó La Torre.

Aries

Esta semana te invita a trabajar de a dos, de lo contrario todo va a ser más difícil. Tu lema en estos días será “aliarse para”, así es momento de valorar la cooperación y el compañerismo.

Tauro

La justicia laboral te acompaña y la suerte está de tu lado en ese aspecto. Aprovechá para redoblar la apuesta y resolver los temas pendientes en tu trabajo: es un buen momento para proyectar sueños a futuro.

Géminis

El sol en Virgo te hará sentir más reflexivo, y combinado con tu naturaleza curiosa puede traerte demasiada intensidad. Apoyate en tu entorno para encontrar el equilibrio, y escuchá los consejos para tomar cualquier decisión.

El horóscopo de la semana tendrá como protagonista a la luna nueva en Virgo, según Jimena La Torre Enrique Meseguer en Pixabay

Cáncer

Momento ideal para soltar y dejar atrás a las personas que no van. Tenés que dejar atrás situaciones nocivas del pasado: la ley está de tu lado, mantenete firme y no trates de cambiar los planes sobre la marcha. Lo que no fue no será.

Leo

Son días de mucha productividad, donde te vas a destacar por tu vocación para enseñar. Tu palabra dará mensajes positivos y serás de gran ayuda para las personas que te rodean. Dejá fluir tu energía positiva.

Virgo

Todo lo que te caracteriza se verá intensificado por la luna nueva en tu signo, es decir que volverás a tu esencia y podrás disfrutar de la estabilidad alcanzada. Es tiempo de recoger la siembra después del esfuerzo que venís haciendo.

Libra

La justicia te acompaña para lo que decidas emprender. No te olvides de nivelar el amor y el trabajo para evitar agobiarte y recargar energías.

Escorpio

Se viene el tiempo del amor a tu vida: todo eso que tenés para dar empieza a atraer la compañía y nuevos desafíos. No te limites y confía en tu intuición.

Sagitario

Te enfrentarás a muchas decisiones familiares, que implicarán acuerdos y paciencia. Atesorá los momentos de disfrute y la compañía de tus seres queridos.

Capricornio

Te vas animar a subir un escalón más en el escenario familiar y vas a ser crucial para apoyar a los jóvenes esta semana. Animate a dar consejos y acompañarlos en el proceso.

Acuario

Los astros te invitan a moverte de la zona de confort. Necesitás cambiar para que te vaya mejor, y si ponés en práctica algunas modificaciones van a llegar más satisfacciones.

Piscis

Será una semana de acuerdos y considerar al otro. Permitite proyectar y soñar, pero no olvides que en cualquier compra o transacción material es crucial tener en cuenta a los otros.

LA NACION