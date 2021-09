¿Qué es de la vida de Fabricio Cagnin, el hijo de Gilda que sobrevivió al accidente en el que murió la cantante?

Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Gilda, quien murió en un trágico accidente en la Ruta Nacional 12 mientras viajaba en micro hacia el norte de la provincia de Entre Ríos. Aquella fatídica noche también murieron su madre y su hija, Mariel, además de tres músicos y el chofer. El único hijo de la cantante tropical que sobrevivió fue Fabricio Cagnin: el niño que en aquel momento tenía 8 años actualmente tiene 33, y continúa rindiéndole homenaje a la artista.

Myriam Alejandra Bianchi Scioli, más conocida como Gilda, fue madre de dos hijos, Mariel y Fabricio, fruto de su relación con Raúl Cagnin, con quien se casó en 1981 y diez años más tarde se separó. El 7 de septiembre de 1996 la cantante viajaba junto a su madre, Isabel Scioli, sus dos pequeños y varios integrantes de su banda musical, cuando un camión embistió al colectivo en el kilómetro 129 de la autovía.

Fabricio tenía ocho años, y tuvo que lidiar con el duelo de perder a su madre, su hermana, y su abuela el mismo día. Sin embargo, el recuerdo de la artista se mantuvo vivo en todos sus fanáticos, y la voz de su mamá lo acompañó toda su infancia. En su adultez cultivó un bajísimo perfil y se sabe muy poco de su vida personal.

Gilda junto a sus dos hijos, Mariel y Fabricio Cagnin: los dos pequeños la acompañaban en sus giras por el interior del país

En 2016 Fabricio fue la pieza clave para la realización de la película Gilda, no me arrepiento de este amor, ya que no solo entabló un vínculo muy cercano con la directora Lorena Muñoz, sino que también colaboró con detalles de la historia y cedió material de archivo con fotos inéditas de su madre.

El hijo menor de Gilda aprobó la producción del film biográfico y se mostró feliz por los resultados. También manifestó su alegría por la interpretación de Natalia Oreiro, quien afrontó el desafío de ponerse en la piel y la voz de la cantante. Durante el rodaje varios parientes de la cantante estuvieron presentes y asesoraron al elenco con anécdotas de la vida familiar, para darle más realismo.

Fabricio junto a Natalia Oreiro, quien se puso en la piel de la cantante para la película, y a la derecha Gilda junto a sus hijos Instagram @gildalapelicula

La biopic relata la vida de la joven maestra jardinera que se animó a seguir sueño de dedicarse a la música. Fue gracias a este largometraje que se supo un poco más de Fabricio, y muchos se conmovieron al ver que aquel niño se convirtió en un hombre de familia. En el 2020 el joven utilizó la cuenta de Instagram dedicada a la película para felicitar a todas las madres en su día, y recordó a su mamá y su hermana.

Fabricio colaboró con material para el film que retrata la vida de su madre: en la imagen abraza a Lorena Muñoz, la directora de Gilda, no me arrepiento de este amor Instagram @gildalapelicula

“Con el tiempo entendí que no hay que refugiarse en el dolor o en lo que podría haber sido de nosotros. Elijo creer que siguen abrazándome como en aquellos tiempos donde todo era risa, amor y música, me cuidaban y amaban mucho”, expresó Fabricio. “Solo que hoy es de otras maneras menos tangibles pero muy sentidas para mí”, agregó emocionado.

De izquierda a derecha, Fabricio es el segundo que posa en la foto junto al equipo de la película sobre la vida de Gilda Instagram @gildalapelicula

“Las encuentro siempre a mi lado. En una foto, una anécdota, en mis hijas que hablan de ustedes como si viviesen a una cuadra y eso me llena de alegría”, confesó. “Sé que siguen conmigo y nuestro lazo va más allá de la carne, somos almas entrelazadas y eso nos destina a la eternidad juntos”, continuó.

“Las amo, las extraño más aún, pero elijo llevarlas conmigo en el día a día con una gran sonrisa y millones de recuerdos”, cerró. Actualmente no utiliza redes sociales públicas, pero sus palabras emocionaron a los fanáticos de la artista, y le agradecieron por abrir su corazón.

LA NACION