Horror en un bar: les sirvieron soda cáustica en lugar de sal con su tequila y sufrieron graves heridas

Una escena de terror se vivió en el club Tiger Tiger de Londres cuando debido a una equivocación del personal, les pusieron soda cáustica en lugar de sal a un grupo de clientes al servirles el tequila. Según consignó el Daily Mail, el accidente ocurrió el pasado 7 de diciembre en el local ubicado en Haymarket, cerca de Piccadilly Circus.

Las víctimas de la equivocación sufrieron quemaduras extremas después de entrar en contacto con la sustancia. Cuatro de los cinco integrantes del grupo fueron atendidos por personal médico en el lugar y luego los trasladaron al hospital. “Un grupo de cuatro mujeres y un hombre bebieron los tequilas y usaron sal y limón para suavizar el sabor, pero rápidamente comenzaron a vomitar”, contó uno de los clientes que estaba en el local, y también afirmó que “les salía sangre de la boca”.

Según los informes, otros asistentes al club estaban horrorizados y se asustaron al pensar que podría tratarse de un suceso vinculado al terrorismo. “Hubo pánico. La gente pensó que era algún tipo de ataque terrorista. Tomó mucho tiempo darse cuenta de lo que había sucedido. Al parecer, el club guardaba la sal y la soda cáustica en recipientes similares y fue solo una confusión”, reveló el testigo.

El local fue cerrado luego del incidente.

Fuentes policiales señalaron al sitio LADbible que recibieron un llamado de emergencia aproximadamente a las 22.50 horas del martes 7 de diciembre, “luego de que un grupo de personas sufriera quemaduras después de entrar en contacto con una sustancia tóxica”. En este sentido, informaron que se trataba de cuatro mujeres, que recibieron tratamiento en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al hospital. “Ninguno de sus cuadros es potencialmente mortal”, aseguraron.

Respecto del quinto integrante del grupo, agregaron: “Una quinta persona, un hombre, también entró en contacto con la sustancia, pero rechazó el tratamiento hospitalario”.

En torno a qué sucedió con el local comercial después de este episodio, la Policía informó: “El recinto fue cerrado por precaución. El incidente no está siendo tratado como sospechoso y no ha habido arrestos. El Ejecutivo de Salud y Seguridad ha sido informado, pero no se realizará ninguna investigación”.

Según el sitio especializado ChemicalSafetyFacts el hidróxido de sodio, también conocido como soda cáustica, es una sustancia muy versátil que se utiliza en una variedad de procesos de fabricación. Es un coproducto de la producción de cloro y se utiliza a nivel industrial: en la fabricación de pulpa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, y como limpiador de desagües.