Meat Loaf: sus dolorosos últimos días y sus polémicas declaraciones sobre el coronavirus

Meat Loaf, también conocido como Marvin Lee Aday, fue una estrella de rock que se consagró en el mundo de la música con su álbum Bat Out of Hell al alcanzar el puesto número tres como disco más vendido de toda la historia -justo por debajo de Back in Black de AC/DC y Thriller de Michael Jackson-. Una vida cargada de problemas de salud, su controversial opinión respecto a la pandemia y una polémica que crece conforme pasan las horas luego de que su familia confirmara su fallecimiento.

“Sabemos cuánto significó para muchos y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso. Desde su corazón hasta nuestras almas ¡nunca dejen de rockear!”, se leyó en su perfil de Facebook. La familia del cantante daba por confirmada la muerte pero no aclaraba los motivos por los cuales había fallecido. A partir de ahí, rumores y especulaciones surgieron en medio de dolorosas despedidas y recuerdos nostálgicos.

Pero en las últimas horas, el sitio TMZ brindó algo de información al respecto para disipar -algunos- interrogantes. Acorde a lo consignado por ellos, y tras citar fuentes cercanas al caso, el cantante estaba cursando un cuadro de Covid que se había agravado en las últimas horas. Su último tiempo lo pasó junto a su esposa y dos hijas; a la edad de 74 años se despidió, acostado en la cama de su hogar. No obstante, todavía no se pudo confirmar si se encontraba vacunado dado que la familia y el mánager, Michael Greene, le fueron esquivos a la prensa desde el anuncio de la muerte.

Problemas de salud y el enojo ante las nuevas medidas sanitarias

Los últimos años de Meat Loaf habían sido difíciles y el cantante acarreaba graves problemas de salud desde hacía varios años. Desmayos en escenarios (2011 en Pittsburgh, Estados Unidos, y 2016 en Canadá) y una ruptura de clavícula en una convención en Texas son apenas algunos de los incidentes que Marvin Lee tuvo que enfrentar.

Acorde a TMZ, se había opuesto a las medidas sanitarias en Australia, más precisamente las que involucraban pases sanitarios o la exigencia de vacunación completa para ciertas actividades y al uso de tapaboca y aislamiento obligatorio.

Meat Loaf luchó contra varios problemas de salud y en el último tiempo se había declarado en contra de las medidas sanitarias por el Covid

“Yo entendí parar la vida un ratito, pero no se puede seguir parando la vida por la política y en este momento sólo se está haciendo debido a la política. Las máscaras que todos usamos no sirven para nada, no hacen nada, no evitan que te contagies... solo son una molestia y hacen que no puedas respirar”, sentenció en diálogo con The Pittsburgh Post-Gazette en 2021. “Si muero, muero pero no voy a ser controlado”, cerró en aquel momento tras su diálogo con el periodista que lo entrevistó. A su vez, le pidió a sus fans que siguieran cuidándose y cerró afirmando que “las únicas [máscaras] buenas son las N95″.