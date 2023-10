escuchar

BUSCANDO SER MAMÁ

Hola Kirón. Antes que nada, quería decirte que sigo tu columna en LN desde hace mucho tiempo. Quería preguntarte que dicen los astros para una taurina (25/4/74 21.30hs La Plata) que está buscando ser mama. La pandemia me sirvió para derribar miedos, anhelos incumplidos y tal vez obsoletos y desde luego los modelos con los que crecí para emprender la búsqueda en solitario. También me gustaría saber cómo vienen el trabajo y el amor. Me encanta tu trabajo, te mando un fuerte abrazo y desde ya muchas gracias. Fer

Hola Fer. Gracias por acompañarme durante tanto, mi trabajo no tendría sentido sin ese acompañamiento amoroso. Sos de Tauro, con Luna en Géminis y Ascendente en Sagitario, digamos una taurina curiosa, alegre, que emocionalmente suele “desconectar” para no sufrir y con una misión de vida que reclama dejar atrás a Escorpio (tu Casa 12) con su dependencia emocional asfixiante y animarte a la aventura. Creo que ser mamá va a ser una nueva y emocionante aventura en tu vida porque es probable que te acompañe Júpiter sobre tu Luna. Diría que tu Luna (útero, hogar, familia, cuidado, amor) va a estar tocada por la varita mágica del planeta al que llaman segundo sol y por lo tanto abierta a la maternidad entre mayo del 2024 y junio del 2025, una época espléndida para maternar con alguien con tus planetas. Actualmente Urano en Tauro ayudó a que rompieses con viejos modelos obsoletos y ese mismo Júpiter en tu Sol te impulsa a querer crear… y creer ¡Ojalá sea con toda la alegría! Beso fuerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

