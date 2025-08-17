Ida y vuelta

QUÉ NOS DEPARA EL PORVENIR

Hola. Soy Adriana, leo siempre tu columna en La Nación y me parece muy apropiada, muy útil. Me gustaría saber algo más de mi signo y qué nos depara el porvenir. En mi caso especialmente salud. Soy Sagitario, nací el 30 de Noviembre de 1971, a las 08:10 am. Desde ya muy agradecida y un saludo afectuoso mío y de mi nieta Carla, también sagitariana. Adriana

Hola Adriana. Sos una sagitariana bastante terrenal, ya que tenés la Luna en Tauro y el Ascendente en Capricornio, así que lo tuyo es una lucha entre el deseo y el deber, entre la pasión y la razón, entre el idealismo y la realidad. Estás próxima a una etapa en la cual lo importante es la familia, la vivienda, la seguridad, afirmar las bases de tu vida. En esa afirmación la relación con tu nieta es fundamental, así que disfrutala mucho y que ella te disfrute a vos. En cuanto a salud es un momento de ordenar hábitos, hacerte algunos chequeos y recobrar esa vitalidad que caracteriza a tu signo. Todo favorable. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com