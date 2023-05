Ida y vuelta

escuchar

LAS CARTAS SOBRE LA MESA

Hola, me llamo Rosaura. Nací el 16/3/58 a las 20.45. Estoy en una encrucijada, tengo hace muchísimo una relación con un hombre casado. Estuvo muy enfermo y eso lo cambió, quiere venir a vivir conmigo. Yo así estoy cómoda, me acostumbré, me da miedo que la convivencia nos termine separando. No me gusta la casa ni atender a nadie ¿Me podés ayudar? Gracias. Rosaura

Hola Rosaura, Sos de Piscis, tenés Luna en Acuario y Ascendente en Escorpio. Diría que Piscis quiere convivir, cuidar de alguien, (sobre todo si estuvo enfermo y te necesita) pero… ¡que tu Luna en Acuario detesta la dependencia emocional y la rutina del matrimonio! Con Saturno transitando tu Casa 4 podría ser una buena oportunidad de echar raíces, pero con trabajo de por medio. Y como Júpiter se acerca a tu Casa 7, la del matrimonio, sospecho que tenés ganas pero te asusta. Las condiciones están dadas, tendrías que averiguar qué espera él de vos y de la vida en común. Si ponen ambos sus cartas sobre la mesa, será con fortuna. Un cariño. Kirón

PRIMERIZA

Hola Kirón. Soy Natalí y nací el 8/5/92 a las 9.30 a.m. Estoy embarazada, voy a ser mamá sin haberlo buscado y estoy mitad contenta y mitad aterrada ¿Será normal? ¿Se ve algo del embarazo? Bueno, gracias cuando nazca te escribo de nuevo y te pregunto del bebé. Beso grande. Nat

Hola Nat. Júpiter se está acercando a tu Sol en Tauro y Tauro es fertilidad, es vida. Tu Luna en Leo también es un aspecto propicio para los hijos, ya que Leo es el signo de la creación, aunque frente a tu Luna está Saturno y tal vez te va a costar dejar tu vida anterior y poner tu vida en función de otra persona. Tu Ascendente es Géminis, el signo del juego, de la comunicación. Vas a ser una mamá estupenda, cálida y alegre, muy compañera. Te deseo mucha, mucha suerte. Volvé a escribirnos, por supuesto. Kirón

