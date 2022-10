Increíble: un oso interrumpió una propuesta de casamiento en México

escuchar

La postal tenía todo para convertirse en un recuerdo romántico ideal. Ricardo Morales estaba arrodillado frente a su novia Cecilia Canabal, en un coqueto restaurante mexicano, en pleno pedido de casamiento, que la joven acababa de aceptar.

Sin embargo, en el momento en el que el fotógrafo estaba a punto de plasmar esa imagen para la posteridad, un intruso se introdujo en la escena sin pedir permiso. Se trataba nada menos que de un oso pardo, que dejó atónitos a los novios y que quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó y dio la vuelta al mundo.

El curioso incidente se dio en un restaurante con terraza al aire libre ubicado en el Parque Ecológico Chipinque en Nuevo León, México. Allí, Morales había montado toda la escena para hacerle la propuesta de matrimonio a su novia. Para ello, el hombre había colocado unas letras con luces de gran tamaño rodeadas de pétalos de rosas que decían “Marry Me (cásate conmigo, en inglés)”.

Un oso interrumpió una propuesta matrimonial en México

Pero cuando ambos se encontraban en la parte más emotiva del ritual, él con las rodillas en el piso y ella, a punto de recibir el anillo de compromiso en su dedo, un enorme oso pardo ingresó al lugar, caminando de manera tranquila. Lejos de escaparse ante la intrusión, ambos novios permanecieron estáticos en su posición, mientras miraban atónitos al animal.

Por su parte, el fotógrafo que debía registrar la propuesta de matrimonio apenas comentó: “Qué buena anécdota...”. Sobre el final de la escena, el novio le pregunta al hombre de la cámara: “¿Ya tomaste la foto?”, y el otro, precavido, le contesta: “No, pero mejor vénganse”.

Morales detalló luego, en diálogo con el medio Jam Press que registró The New York Post: “El incidente ocurrió justo en el momento del ‘sí’, cuando iba a poner el anillo en su dedo”. Luego contó que fueron los mozos los primeros en advertir la situación y quienes le dijeron también que trataran de contener cualquier signo de pánico para no perturbar al ejemplar adulto del llamado oso pardo americano.

El oso atravesó la escena de la propuesta de casamiento y luego trepó por una pared y se fue Facebook / TV Parra

“Nos dijimos el uno al otro: ‘No te muevas’, por eso es que aparecemos estáticos cuando el oso pasó. Después, el animal trepó una pared y se fue a un jardín”, describió el involuntario testigo de la incursión del oso, que luego compartió el video en su cuenta de Facebook, donde en poco superó las 340.000 reproducciones.

De acuerdo con lo que informa el medio mexicano El Universal, la aparición de osos no es algo inusual en el estado de Nuevo León, donde muchos de estos ejemplares han sido captados buscando comida o simplemente paseando por las calles. Mucho más cuando se trata de un Parque Ecológico, como el de Chipinque, ubicada en la zona más montañosa y boscosa de San Pedro.

Lo cierto es que, según lo que informaron los medios mexicanos, la interrupción del oso no pudo evitar que la propuesta de matrimonio prosperara, que la novia dijera que sí quería casarse con su pareja. De modo que la boda entre Ricardo y Cecilia se llevará a cabo en los próximos meses. Y esta vez, lo más probable, sin osos.

LA NACION