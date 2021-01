Indignación en Holanda por una imitación de la princesa Amalia en la que se burlan de su aspecto

La princesa Amalia de Holanda, hija mayor de la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo y heredera del trono de los Países Bajos, fue objeto de una imitación en un programa televisivo humorístico de su país. La parodia despertó un gran revuelo en las redes y varias voces críticas se levantaron para defenderla, ya que consideraron que la parodia se burlaba de su aspecto físico.

La imitación de Amalia se realizó en un programa televisivo humorístico llamado Die TV-Kantine. Allí, el comediante local Najib Amhali parodió a la princesa usando un vestido celeste similar al que la joven utilizó en varias ocasiones y llevando además una peluca rubia. La grotesca actuación no pasó desapercibida y muchos expresaron su indignación, entre otras cosas, porque Amalia es menor de edad -tiene 17 años- y porque no eligió el lugar de exposición que hoy tiene.

La princesa Amalia recibió el apoyo de muchas personas en las redes sociales luego de que un humorista la imitara en un programa televisivo muy popular en Holanda ERWIN OLAF / Casa Real

Una de las voces críticas fue la del periodista Arthur van Amerongen, columnista del periódico De Volkskrant, que subió a su cuenta de Twitter una foto de la imitación de Amalia, y fue directamente contra el comediante que realizó la sátira. “Es escandaloso que Najib Amhali retrate a nuestra amada princesa Amalia como una Linda de Mol (una actriz conductora famosa en el país) muy obesa y también muy embarazada ¡Bah! Todo vale por el rating”, escribió.

#TVKantine We moeten het eens over vetschamen hebben. Het is toch schandalig dat notabene Najib Amhali onze geliefde prinses Amalia neerzet als een zwaar obese en ook nog eens hoogzwangere Linda de Mol. Bah. Alles voor de kijkcijfers. pic.twitter.com/Pi1LKNzaEn — Arthur van Amerongen (@DonArturito) January 15, 2021

El programa en el que el humorista se “disfrazó” como la princesa de Holanda salió al aire el pasado 14 de enero. También hubo allí una imitación paródica de la reina Máxima. De acuerdo al medio local RTL Boulevard, el programa, por ser el que inauguraba la temporada 2021 del ciclo, fue visto por 1,2 millones de espectadores. Por ello, no es de extrañar que el hashtag #DieTVKantine se haya vuelto tendencia en el país, con múltiples mensajes que cuestionaron la parodia.

Pero la periodista local Sylvia Schaffrath decidió ir más allá de un comentario en redes sociales y escribió directamente una carta abierta al comediante Amhali, que publicó en su propio blog. Allí, la mujer comenzó diciendo que conocía al humorista, y lo respetaba, pero que por eso mismo se había decepcionado mucho al ver su imitación.

“Amalia no solo tiene 17 años, también es la futura reina de Holanda -escribió Schaffrath-. Ella no lo pidió, este es su destino. Ella siempre está bajo una lupa. Por mucho que sus padres intenten protegerla y darle una ‘infancia lo más normal posible’, no pueden evitar que su hija aparezca en las revistas”.

El humorista Najib Amhali (izquierda) realizó la parodia de Amalia en un programa televisivo muy popular de Holanda, donde también fue imitada la reina Máxima Zorreguieta Twitter @donarturi

“Amalia no es una adolescente holandesa común y corriente. A menudo es objeto de comentarios pésimos y burlas. Que ella es ‘talla grande’. Gorda. Fea. Engreída. Que recibe su diploma escolar como regalo. Sé honesto: ¿qué te parecería que alguien le hiciera esto a su hijo Noah? Me atrevo a decir que no estarías muy feliz con eso”, siguió la periodista.

“Solo puedo esperar que vos y los creadores del programa no vuelvan a tomar esta decisión, y de hecho también creo que le debés una disculpa a Amalia porque fuiste grosero, insensible y sin estilo. Esto no fue una parodia. Esto fue intimidación”, concluyó, indignada, Schaffrath.

Esta no es la primera vez que la princesa Amalia es calificada a partir de su aspecto. En julio del año pasado, la hija mayor de Máxima salió en la tapa de la revista Caras con el título: “Princesa plus size”, algo que también despertó críticas y cuestionamientos.

