Inesperado: los turistas eligieron la mejor comida argentina después del asado

Robusto y con todos los ingredientes, el sándwich de milanesa tucumano fue votado por los turistas como la mejor comida argentina después del asado. La encuesta la hizo la plataforma de viajes TripAdvisor, donde los turistas de todo el mundo eligieron la comida típica de la provincia como una maravilla culinaria.

El famoso sándwich de milanesa se quedó con el segundo puesto del podio gastronómico, después del característico asado argentino. La encuesta fue iniciada hace dos años en la plataforma con el objetivo de medir la opinión y evolución del turismo interno tanto por viajeros nacionales y extranjeros. A través de ella buscaron conocer más sobre la gastronomía nacional.

Así, la delicia tucumana está entre las favoritas del público viajero. Si bien a lo largo y ancho del país existen numerosos platillos, como las empanadas, el locro o el dulce de leche, a la hora de elegir los comensales se volcaron por lo más sustancial.

El sándwich de milanesa es una receta típica nacional ysu espectacular sabor combinado con diferentes ingredientes atrapa el paladar de los más críticos gastronómicos. Pero en esa provincia explican que la clave de esta comida está en el “pan sanguchero” y el lugar donde se come.

“Lo que hace la diferencia es que se come en el momento, no se compra frío de la heladera; el pan es muy especial, no es un pan francés, es un pan sándwich, que tiene mucha miga que se saca antes de que te entreguen el sándwich. La corteza es liviana, no es tan dura, como normalmente se lo come en otras provincias. También se prepara un ají ¡Bien ají! pero esto es a gusto de cada uno”, contó, a LA NACION, Fernando de la Orden, director de Cultura de Yerba Buena, Tucumán.

“Todo lo que envuelve al sándwich es que se come en sangucherías muy precarias, en cada esquina. Es un punto y momento de encuentro social, donde comparte aquel que tiene mucha plata y el que no, porque para comerlo no es que vas a un local y te sentás, y creo que esto es lo que lo ha posicionado a nivel nacional. El sándwich tucumano tomó relevancia por el turismo, que lo ubicó como el producto regional más importante”, agregó. Así, dijo, nacieron distintos homenajes, como una estatua de una persona disfrutando de un enorme sándwich y distintos actores del teatro que hablan de la importancia de esta comida regional.

Una de las recetas que compartió Cocineros Argentinos indica cómo se hace el sándwich de milanesa perfecto:

Carne de nalga cortada para milanesa 1 kg.

6 huevos.

1 diente de ajo.

Sal y pimienta a gusto.

1/2 kg de pan rallado.

Aceite para freír.

Pan tipo flautita.

Lechuga.

Tomate.

Mayonesa y mostaza.

Salsa picante.

Procedimiento: Sacarle los nervios de afuera a la carne, en un bowl, mezclar los huevos con el ajo picado bien chiquito, condimentar con sal y pimienta. Incorporar las milanesas en el bowl. Sacar las milanesas y pasarlas por un par rallado. Freír las milanesas en abundante aceite. Las rodajas de tomate deben ser muy finas y la lechuga tiene que estar cortada en tiras. La clave y es en esto que hacen hincapié sus creadores es el pan: tiene que ser suave como el pan de Viena y del tamaño de una flauta o baguette.

