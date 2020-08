El chavo del 8: las peleas, conflictos y muertes que más golpearon al programa

Quico, doña Florinda y otros personajes han estado envueltos en ciertos escándalos mediáticos Crédito: El Tiempo

El Chavo del 8 es uno de los programas más reconocidos en toda Latinoamérica. El relato de las aventuras de unos niños en una vecindad llegó, prácticamente, a cada rincón del mundo durante el auge de su fama en el siglo XX.

El Chavo, Quico y la Chilindrina son los protagonistas junto con otra serie de personajes adultos, como don Ramón, doña Florinda y el señor Barriga. El humor derivado de las situaciones insólitas es recordado por cada niño, joven, adulto y viejo que lanzó una que otra carcajada frente al televisor.

Ahora bien, por fuera de cámaras la cosa muchas veces no fue tan amable: los personajes no se abrazaban para hacer la coreografía de "Qué bonita vecindad" todo el tiempo.

Tanto Roberto Gómez Bolaños -director del programa y quien encarnó a El Chavo- como otros miembros del elenco se enfrascaron en polémicas por declaraciones y también disputaron pleitos legales a raíz, principalmente, del legado del programa en varios rincones del continente.

Aquí van algunas de las peleas más recordadas de los miembros de la vecindad del Chavo-peleas nada parecidas a las discusiones por una pelota cuadrada o por una tarta de jamón-.

No más Chavo al aire

Los personajes del Chavo del 8, que dejará de emitirse en latinoamérica luego de décadas de suceso Crédito: El Tiempo

Este fin de semana los televidentes de varios países de Latinoamérica se quedaron sin ver El Chavo del 8, programa que presentan con frecuencia en cadenas nacionales.

Según la agencia AFP, la salida del aire del programa responde a un desacuerdo en los derechos legales por parte de los herederos de Roberto Gómez Bolaños (quien murió en noviembre de 2014) con la cadena Televisa.

Aunque en un principio la falta de acuerdo evitó que varios espectadores se deleitaran con personajes de Bolaños como el doctor Chapatín, Chómpiras y El Chapulín Colorado, todavía queda un atisbo de esperanza, pues las negociaciones no han finalizado por completo.

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos", escribió Roberto Gómez Ferán, hijo de Gómez Bolaños, en su cuenta de Twitter.

Y si bien la salida del aire de El Chavo causó polémica, una declaración de Florinda Meza -doña Florinda en el programa y pareja durante mucho tiempo de Gómez Bolaños- atizó el escándalo.

Ella afirmó, también por Twitter, que lamenta el resultado de las negociaciones a las cuales, "inexplicablemente, no fui invitada", pues en estos momentos es cuando más se necesita de la alegría de Chespirito y compañía.

La anécdota de Quico y Pablo Escobar

Carlos VIllagrán contó que le ofrecieron actuar para el capo de la droga colombiano y se negó Crédito: El Tiempo

En tiempos recientes, los miembros restantes del elenco (algunos han fallecido con el transcurso de los años) se han dado el lujo de recordar episodios probablemente lamentables para quienes, a los ojos de Latinoamérica, fueron héroes infantiles de televisión.

Carlos Villagrán, quien encarnó a Quico, recordó hace poco un incidente relacionado con Pablo Escobar, delincuente y narcotraficante colombiano.

Quico pasó por las pantallas -o mejor: por la 'videollamada'- del programa Informados de todo (América). Allí desempolvó una anécdota que relató, por primera vez en el 2012: no le recibió un millón de dólares a Escobar por asistir a una de sus fiestas.

Dijo que, al escuchar la cantidad que le ofrecían, "se me heló la sangre". "Pensé que eran periodistas y dije, que suban -a un sitio donde estaba hospedado en Colombia-. Tenían un portafolio. Sacaron una chequera y dijeron: 'Mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón [por Escobar], ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares'. Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así", agregó.

Villagrán contó que otros compañeros de elenco sí actuaron para Escobar Crédito: El Tiempo

Al parecer, Quico pudo rechazar la oferta asegurando que solo podía estar en Colombia respetando el contrato que tenía vigente, por lo tanto, no podía aceptar ningún otro show en el país. Los del portafolio se fueron aceptando su negativa.

Y aunque la anécdota resulta escalofriante, una declaración posterior durante el mismo programa desató cierta polémica. Villagrán dijo que los otros miembros de El Chavo sí asistieron a la fiesta propuesta por Escobar.

Esta afirmación la mantiene desde muchos años atrás: en la revista Basta, en 2015, declaró lo mismo sin muchos detalles, pero centrándose en que tanto Roberto Gómez Bolaños como Florinda Meza y los demás fueron hasta el sitio donde se celebraba el cumpleaños de la hija de Pablo Escobar.

Quico pasa a ser Kiko

El personaje tuvo que cambiar dos letras de su nombre para evitar conflictos legales Crédito: El Tiempo

Y los problemas entre Quico y el programa fueron incluso después de la última de las grabaciones.

Tanto así que, para salir de la bancarrota, Villagrán tuvo que cambiarle la Q por la K a su personaje con el fin de seguir haciendo giras. En su momento declaró que "quedó sin cinco centavos", tras invertir en una marca de ropa denominada Quico's World, pues sus inversores desaparecieron.

Entonces, Villagrán decidió dar el nombre de Kiko a su personaje con el fin de desmarcarse de la persecución por derechos y hacer giras por su cuenta.

La fractura dentro del elenco, o particularmente entre Gómez Bolaños y Villagrán, se dio, al parecer, por la carrera de popularidad entre personajes.

Según El Mundo, cuando Quico y El Chavo aparecían frente a los medios, casi el 70% de las preguntas iban dirigidas al personaje vestido con su icónico traje de marinerito, a pesar de que el personaje de Gómez Bolaños era el protagonista -no en vano el título del programa llevaba su nombre-.

Don Ramón sin el último adiós de Chespirito

Chespirito no le dio su último adiós a Ramón Valdés, el actor que hizo a don Ramón Crédito: El Tiempo

Con Ramón Valdés, quien encarnó a don Ramón, ocurrió algo similar.

El papá de La Chilindrina en el programa acompañó a Quico cuando este quiso retirarse del programa. Claro: Valdés lo hizo en mejores términos, pues, según LA NACION,él y Gómez Bolaños tenían una sana relación, sin embargo, su salida del programa significó una especie de ruptura de la amistad.

Tanto así que, dice el citado medio, Chespirito fue el único que no le dio el último adiós a don Ramón cuando falleció de cáncer, en 1988.

Muchos recuerdan, eso sí, un momento emotivo: La Bruja del 71-Angelines Fernández- fue la única integrante del elenco que asistió al sepelio.

La Chilindrina lucha por su personaje

María Antonieta de las Nieves tuvo que recurrir a la justicia para quedarse con el nombre de su personaje, la Chilindrina Crédito: El Tiempo

El problema de Villagrán fue también para María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina.

Según El Mundo, tras terminar el rodaje del programa, Chespirito prohibió el uso de los personajes sin un pago por derechos. Si Quico (o Kiko) tuvo que cambiar su nombre, la Chilindrina estuvo más de 12 años de juzgado en juzgado con el fin de apropiarse del nombre de su personaje. Y dicen que nunca es tarde: solo hasta 2013, María Antonieta de Las Nieves consiguió los derechos de la niña de la vecindad.

"Ahora, 'La Chilindrina' es solo mía", declaró la actriz en ese entonces a los medios.

La muerte de Jaimito, el cartero

El actor que hacía de Jaimito el cartero murió en el set de grabación de la serie Crédito: El Tiempo

Un suceso lamentable fue revelado por Gómez Bolaños en su libro autobiográfico, publicado en 2006. Chespirito contó que él mismo fue quien encontró a un miembro del elenco muerto dentro de los espacios de grabación.

Jaimito, el cartero, recordado por ser del pueblo Tangamandapio -donde, fuera de las pantallas, le hicieron una escultura-, falleció en 1994, mientras estaban grabando unas escenas de la vecindad del Chavo.

Dijo Gómez Bolaños en su libro: "Tenía los ojitos cerrados, como si estuviera durmiendo. Hasta parecía que estaba soñando algo bonito, tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga. O sea que ya evitó la fatiga para siempre".

Vale resaltar que Jaimito llegó al programa ante la ausencia de don Ramón y Quico: para ese entonces los dos se habían distanciado por completo del universo Chespirito.

Las dificultades con el legado de El Chavo del 8 no han sido un problema exclusivo del fin de semana que pasó.

El Señor Barriga pide más por regalías

Edgar Vivar se quejó de lo poco que recibe de regalías por sus personajes de el señor Barriga y Ñoño Crédito: El Tiempo

En 2014, Edgar Vivar -quien encarnó al señor Barriga, el dueño de la vecindad y quien hacía todo lo posible por cumplir dos objetivos: no ser golpeado por El Chavo y cobrarle la renta a don Ramón- dijo en una entrevista para Notimex que las regalías por la constante retransmisión del programa -casi una perpetuidad en la pantalla chica- no eran suficientes.

"No es justo y lo remarco porque se cobra el 10% del salario devengado de aquel entonces, mismo que después de una devaluación y de haber corrido el punto decimal, sale más cara la impresión del cheque que lo que se cobra", aseguró en su momento.

Vivar es uno de los pocos actores que aún sigue vigente en la televisión mexicana. Ha participado en series y telenovelas locales.

Recientemente, fue noticia por darse un beso con la Chilindrina, el pasado mes de febrero. Según afirmaron los dos, se trató de un gesto cariñoso nada más.

Florinda Meza y el acceso a la tumba de Chespirito

La muerte de Chespirito no hizo que disminuyeran los conflictos Crédito: El Tiempo

La muerte de Roberto Gómez Bolaños, en 2014, desató una profunda tristeza en todo el continente. Más allá del lado oscuro del programa, El Chavo del 8 seguía, sigue y probablemente seguirá siendo uno de los shows humorísticos icónicos en la historia de la televisión.

No obstante, un suceso particular desató cierta oleada de indignación: Florinda Meza, quien fue pareja de Gómez Bolaños, llegó a impedir el acceso a la tumba de Chespirito. Varios medios mexicanos reseñaron que la actriz no estaba muy contenta con el sinnúmero de visitas y regalos que recibía el sitio de descanso de quien fuera su esposo y compañero de set durante muchos años.

Muchos seguidores de Gómez Bolaños expresaron su descontento en redes sociales al ver que sus presentes eran retirados casi inmediatamente después de dejarlos allí.