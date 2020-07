Un desafío invita a las mujeres a subir una foto suya en blanco y negro a Instagram para promover el apoyo entre sí. Las celebrities fueron las primeras en aceptar el reto que, convertido en viral, suma hoy cerca de ocho millones de posteos. Qué sentido tiene Crédito: Twitter

Celebrities, vecinas del barrio, amigas, primas y madres de la escuela de los chicos. Son cada vez más las mujeres -cerca de ocho millones en todo el mundo- que suben una foto suya en blanco y negro a Instagram junto con una frase que declara "Acepto el desafío", acompañada por el hashtag en inglés #WomenSupportingWomen ("Mujeres apoyando a mujeres"). Lo cierto es que "el desafío", que ya se convirtió en un viral, implica solo publicar la imagen y no termina de quedar clara su motivación.

Aceptada con entusiasmo por todas las mujeres nominadas que, luego, nominan a otras para reproducirla, todavía no se sabe con exactitud de dónde surgió la consigna. De acuerdo con el New York Times, la primera publicación surgió hace una semana en la cuenta de una periodista brasileña llamada Ana Paula Padrao. La inspiración podría haber sido un discurso reciente de la congresista de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez, en el que denunció los insultos machistas que recibió de un legislador republicano.

Según la experta en redes sociales Cristine Abram, consultada por el medio neoyorquino, las palabras de Ocasio Cortez fueron la chispa que originó el desafío: "Se relaciona con el empoderamiento femenino. Como el hashtag utilizado ya existía, el reto alcanzó una gran popularidad en cuestión de días".

Sin ninguna indicación más que usar un filtro blanco y negro, el desafío propone publicar una foto y etiquetar a una amiga para que haga lo mismo. Para algunas mujeres, esta iniciativa desaprovecha el mensaje y amenaza con frivolizar la causa feminista.

Pero no es el caso de las más de siete millones de publicaciones. Reese Witherspoon publicó la foto y escribió: "De esto se trata la hermandad". Khloé Kardashian, por su parte, acompañó su imagen con la frase: "Difundamos el amor y recordemos ser más amables la una con la otra".

La más celebrada hasta ahora fue Jennifer Aniston, quien confesó no entender el sentido de la consigna: "Gracias a todas las mujeres hermosas y brillantes de mi vida que me enviaron este mensaje. La verdad es que no entiendo el desafío, pero no deja de ser una buena razón para apoyarnos entre nosotras. Por eso, ¡acepto el reto! Y ya que están acá, aprovecho para decirles que creo que la mejor manera de apoyar a otras mujeres es registrarse para votar por los temas que nos afectan. Animen a sus amigas, hermanas, novias, hijas, madres a hacer lo mismo. La elección está a la vuelta de la esquina y necesitamos mirarnos y amarnos de verdad".