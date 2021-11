Hoy te invito a reflexionar sobre un tema muy interesante. ¿Por qué algunas personas se burlan de otras delante de los demás? ¿Alguna vez alguien se burló de vos? ¿Alguna vez te burlaste de alguien? Comencemos…

Existen dos tipos de burladores:

Por un lado, el burlador más bien tímido, que es aquel que se ríe y exagera o inventa un defecto en el otro. Actúa así para expresar: “Yo soy mejor que vos”. Esto sucede a menudo con las personas que, por ejemplo, preguntan: “¿Te fue mal en el examen?”. A mí me fue bien, a vos no, lo cual quiere decir: “Yo soy mejor que vos”. Cuando alguien se burla de vos, lo que está expresando indirectamente es: “Yo soy superior a vos”.

Y, por otro lado, el burlador narcisista que suele ser más fanfarrón. Es el que se burla sin que uno se dé cuenta y lo hace para agradar al grupo, para quedar bien con los demás. Por lo general, en este caso, el burlado no se entera porque el objetivo no es ser mejor que el otro, sino ser aceptado en la manada.

Muchos burladores son envidiosos. A veces, quien siente que no pudo lograr nada en la vida, envidia, se burla y critica a aquel que terminó lo que él o ella abandonó por la mitad. Por ejemplo, el hombre que quería ser concertista, pero terminó trabajando en una oficina, irá al Teatro Colón y dirá: “¡Qué mal que toca esa orquesta!”, porque envidia lo que otros lograron y él no.

Si uno no sana la herida por las cosas que no alcanzó en la vida y no es capaz de celebrar el éxito de otros, quedará atascado en la envidia o en la burla. En todos los casos, aquel que critica habla más de él mismo que de quien es criticado. ¿Qué está mostrando el crítico? Que tiene un problema interno sin resolver.

Es la típica conducta infantil donde la criatura se ríe de lo que le pasa a otro para demostrar que es mejor y ocultar así su miedo interna iStock

La burla es una expresión de inseguridad. Todo maltratador verbal es una persona insegura. Tiene baja estima y siente miedo; por eso, necesita descalificar, criticar, burlarse, exagerar los errores ajenos como una forma indirecta de dejar en claro que a él o ella no le ocurrió lo mismo. Es la típica conducta infantil donde la criatura se ríe de lo que le pasa a otro para demostrar que es mejor y ocultar así su miedo interno y su propia inseguridad.

Ahora bien, hay personas que están en grupos o en las redes sociales y se burlan de alguien, pero su objetivo no es la descalificación de ese otro, sino enviar un mensaje a sus pares que dice: “Observen qué brillante que soy, cómo me burlo de esta persona. Por favor, felicítenme”. Se trata de la búsqueda de la mirada del par. Por esa razón, algunas personas suelen burlarse de otras, siempre delante de los demás.

Dicho accionar es actualmente muy frecuente en las redes sociales, ámbito en el que alguien demuestra su inteligencia haciendo uso de la ironía, o con respuestas ingeniosas; pero, en el fondo, está pidiendo que lo reconozcan. Incluso es común que se arme una red con aquellos que se comportan igual. Allí juegan para ver quién es el mejor burlador, el más rápido y sagaz en sus respuestas. Pero todos están buscando ser mirados porque, cuando la propia mirada es “baja”, debe aumentar la mirada externa.

Este tipo de conducta burlona y descalificadora es, para algunos, la única manera de reclamar un poco de atención. Pero lo cierto es que no se resuelve nada de este modo, porque nuestra estima no se construye de afuera hacia adentro, y mucho menos, descalificando a otros. La estima se construye y se fortalece de adentro hacia afuera y validando a los demás.