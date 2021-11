Joaquín Nahuel, el pastelero de 10 años que superó un grave accidente y sorprende con sus tortas

Joaquín tenía apenas seis años cuando su abuelo Francisco lo invitó a hacer un bizcochuelo para tomar el té a media tarde. No podía imaginarse que estaba por nacer el sueño de su vida: ser pastelero, participar en Bake Off y conocer a Damián Betular.

Esas preparaciones cumplen una doble función: por un lado, estimular la vocación del niño y por el otro, ayudarlo en su recuperación. Hace dos años que Joaco sufrió un accidente y se quemó el 25% de su cuerpo. Actualmente, sus padres trabajan de sol a sol como vendedores ambulantes para pagar las operaciones que necesita para recuperarse y tener una vida normal y la venta de algunas de esas tortas ayuda en la tarea.

“Él arrancó a los seis años cuando mi papá le dijo de hacer bizcochuelos para el té. Le hinchaba para hacerlas, pero en ese momento no las hacían con relleno. Después él empezó solo a hacerlas con el relleno y luego vino el decorado de las tortas y así comenzó el interés. Pero eso lo hacía solo”, relata a LA NACION Raquel Escobar, de 29 años, la madre del niño que ahora tiene 10 años. La primera torta que hizo por iniciativa propia estaba decorada con confites, después fue incorporando otros elementos y diseños más complejos.

“Mi abuelo me enseñó la técnica. Yo hacía tortas con él y después me empezó a gustar hacer el decorado y todo”, asegura por su parte, Joaco, que todavía no hizo ningún curso de pastelería y perfecciona su técnica con tutoriales que encuentra en YouTube y Google.

Si bien la mayoría de las tortas se destinan a los sorteos que organiza la familia para reunir el dinero necesario para sus operaciones, otra parte es donada a comedores y merenderos. “Hace cuatro meses empezamos a juntar plata para una operación con un sorteo de una torta. Y al tercer sorteo él empezó a sacar tortas bien hechas, con tremenda decoración, bien de dulce de leche”, cuenta su madre.

El accidente que lo cambió todo

Tres años atrás, la familia pasó el peor susto de su vida cuando Joaco tomó una botella de alcohol y la roció sobre unas brasas. El fuego alcanzó gran parte de su cuerpo y tuvo que ser internado en el Hospital de Quemados en Caballito, donde permaneció por más de un mes hasta recuperarse. “Estaba jugando con mi hermano, era el cumpleaños de mi mamá, agarramos el alcohol y había quedado brasa. Le tiramos a la brasa y nos prendimos fuego los dos”, recuerda el pequeño.

En aquel momento los médicos le dijeron a los padres que con el correr de los años y debido a la cicatriz entre el cuello y su cara se iba a volver más difícil la movilidad de esa parte del cuerpo, por lo que iba a necesitar varias cirugías. “Necesita cuatro expansores cutáneos para una reconstrucción facial que cuestan 500 dólares cada uno y son únicamente para la cara. Esa es la primera que le van a hacer y si sale todo bien siguen con el cuerpo. Pero todo depende de su crecimiento, a medida que vaya creciendo y se vea el movimiento de su cabeza se va a realizar”, explica Raquel.

A través de las redes sociales, donde lo siguen miles de personas, el jovencito promociona sus tortas, promociona sus sorteos y cuenta cómo avanza la campaña para sus operaciones. “Mi sueño es ser pastelero. Me gustaría algún día llegar al Bake Off y conocer a Damián Betular”, relata el pequeño mientras revela la obra de lo que será su local en un futuro. “Parte de lo que me regalan va a ser para arreglar mi local y comprarme los utensilios, que son caros”, asegura en un video de su perfil de Instagram (@joaquinn5084) donde lo siguen más de 60.000 personas.

La cocina es el refugio del joven que sueña en convertirse en un referente en el rubro. “Me siento feliz cuando hago mis preparaciones”, dice.

Raquel cuenta que Joaco se abocó a preparaciones cada vez más complejas a pesar de no poseer los elementos necesarios para realizarlas. “Empezó a mejorar las tortas en la parte de arriba, a usar relleno, a usar el pico y la manga. Eso le gustó. Se puso solo a armar muffins, donas, minitortas, pastafrolas. Todo eso lo incorporó solo, porque ninguno de nosotros sabe de pastelería”, asevera.

Ahora, el pequeño pastelero arma tortas de cumpleaños de dos y tres pisos a pedido de sus seguidores. Si bien en un principio empezó a trabajar con los pocos moldes que tenían en su casa, con el correr del tiempo la familia ha podido incorporar nuevos elementos para que Joaco deje volar su imaginación. Además, con la popularidad que ganó en las últimas semanas en las redes sociales, cada vez son más los seguidores que lo motivan para conseguir su meta.

“Este video no es para mostrar ninguna receta. Es para darles un consejo a los chicos que tuvieron el mismo accidente que el mío, que son discapacitados o que tuvieron otro problema de salud: no se rindan, sigan adelante, que la luchen que todo va a salir bien. A los padres, que los acompañen a los chicos con cualquier sueño que los chicos quieran”, añade.

Actualmente, Joaquín cursa el quinto grado en la escuela 7 de General Rodríguez y, por ahora, dice, “le va bien”. Asiste a las clases mediante el esquema de rotación presencial semanal para mantener la burbuja escolar. En el tiempo que tiene libre se dedica a desarrollar su espíritu emprendedor. Raquel espera que su hijo termine la primaria el año que viene porque es muy aplicado. La materia en la que más se destaca, dice, es Inglés. “Él todavía no entiende lo que pasa. No tiene un ideal o un modelo a seguir en la pastelería porque no presta tanta atención a la tele. Paula Chaves le envió un video a él y supuestamente iba a conocer a Damián Betular, pero pasaron dos semanas y todavía nadie se comunicó con nosotros”, expresa.

Los sorteos solidarios

En las redes sociales la familia comenzó a hacer rifas para cubrir los costos del tratamiento y ayudarlo a seguir con su sueño de ser pastelero. Primero arrancaron con el sorteo de las tortas para ahorrar para las cirugías, pero al ver el entusiasmo que le pone a la pastelería la familia destinó parte de lo recaudado a los implementos y los costos de producción. “Le preguntamos si quería hacer eso porque vimos que había empezado a manejar muy bien la manga y todo. Entonces le empezamos a comprar todo para que él siga lo que quiere ser. La operación se va a hacer como sea, pero mientras tanto que haga lo que le gusta”, asevera Raquel.

La fuerza para salir adelante, dice Joaco, la saca de su “mamá Raquel y su papá Adam Núñez”. La familia hace envíos a General Rodríguez, donde vive, Merlo y Moreno, más lejos todavía no puede porque no cuenta con los recursos necesarios para entregar las tortas. “A veces, cuando tengo muchos pedidos, me ayudan mis hermanos”, sostiene el pequeño que disfruta de jugar con los colores de la decoración y el proceso de hacer un bizcochuelo.

En las últimas horas, pudo cumplir otro sueño: llevarle a los jugadores de Boca Juniors, el club de sus amores, una de sus tortas.

“Espero que les haya gustado y si no les prometo que la próxima va a ser mejor. Gracias por confiar en mi”, escribió en Twitter junto a una foto donde posa con Augusto Zambrano, Lisando López, Sebastián Villa y Luis Advíncula.