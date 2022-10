Jujuy Argentina Fashion Week tuvo un cierre espectacular en las Salinas

escuchar

El lugar escogido para el cierre de la semana de la moda en Jujuy, emocionó y cautivó las miradas de muchos, ya que es elegido como uno de los paisajes más bellos de la Argentina. Sobre ese escenario de blanco de cristal, Tulia Snopek vestida con una chaqueta en tejido de telar con un lamé incorporado, diseñado exclusivamente a medida por Gabriel Lage, expresó que “es un honor tenerlo acá en nuestras Salinas y que muestre sus diseños icónicos al mundo junto a nuestro hermoso paisaje”.

Desde el 13 de octubre, Jujuy fue protagonista de la Moda Argentina, por lo que Tulia Snopek agradeció a Héctor Vidal Rivas por “poner sus ojos en Jujuy y que nuestros artesanos, emprendedores y diseñadores salgan al mundo”.

Cierre del Jujuy Argentina Fashion Week en las Salinas.

En estas líneas expresó que “fue increíble la emoción que vivieron en estos días, muchos nunca se imaginaron tener esa vidriera, por eso cuando se habla de moda se habla de trabajo, de un medio de vida”. Asimismo, manifestó que “atrás de cada uno de sus diseños, habían horas de trabajo, con sus alegrías y tristezas, pero es tan valioso porque con cada trabajo le llevan el pan a sus hijos”.

La primera dama de la provincia, Tulia Snopek, expresó su deseo de que “quede como política de Estado en la provincia, el apoyo a la moda, a nuestros artesanos, emprendedores y diseñadores”.

Por su parte, el diseñador reconocido en el mundo de la alta costura, Gabril Lage, expresó de corazón que “se me caían las lágrimas al ver pasar los diseños en tan magnifico escenario” y destacó que “mostrar la moda a nivel federal es muy importante, como así también fue que diseñadores jujeños presentaron la moda junto a nosotros”.

En estas líneas, mencionó que “siempre digo que los diseñadores de las provincias les cuesta mucho llegar, por lo que es tan importante como mencionaba Tulia que los gobiernos nos apoyen, porque solos no podemos, el 98% no puede si no hay un gobierno apoyándolos”.

Por lo que destacó la gran apuesta de Jujuy a sus emprendedores, artesanos y diseñadores. “Jujuy ha sido el puntapié inicial de la moda federal de la Argentina Fashion Week, es realmente maravilloso como todos trabajamos por la moda argentina”, finalizó Lage.

Una propuesta que tuvo como cierre la Intervención artística denominada “JUJUY EN LAS ALTURAS”, con el show del Quinteto Palacios-Quiroga y la presentación especial de Luciana Araya.

