“Shake your beauty”: la campaña de belleza que protagoniza Natalia Oreiro

Por segundo año consecutivo, Natalia Oreiro protagoniza la campaña de la perfumería. “Shake your beauty” conceptualiza la belleza en movimiento, revela lo que somos y deja al descubierto nuestro brillo. No tapa ni oculta lo que somos, pero requiere sincerarse y aceptar con orgullo todo lo que surge de esa acción. Es un acto de confesión con uno mismo, donde se abre el juego a conocer y encontrar aquellas cosas que quizás hace tiempo no veíamos pero que allí están y de repente se elevan, aparecen en la superficie.

Para presentar esta nueva campaña, Juleriaque realizó un evento en su flagship store de Belgrano durante el cual Natalia expresó: “Estoy muy agradecida que el equipo de Juleriaque vuelva a confiar en mí. También me parece muy interesante resaltar que la belleza es algo que se siente, que se transmite, que se comparte, y que por suerte el concepto de belleza con los años está cambiando, y si bien yo he trabajado desde muy corta edad en el mundo de la moda, me siento muy orgullosa que a mis 45 años me convoquen para ser la imagen de una campaña de una marca de belleza, así que quiero agradecer, porque las mujeres y los hombres somos bellos, a cualquier edad”.

“Shake your Beauty” propone experimentar la belleza y hacer hincapié en diversas facetas de nuestra vida para salir de nuestra zona de confort, tanto desde lo personal como desde lo colectivo, impulsa a sacudirnos un poco para después volver a mirar y encontrar cosas nuevas que salen a la superficie. Es entender que necesitamos del cambio y del movimiento para crecer. Es elegir, no quedarnos quietos ante lo que nos pasa y nos interpela.

Junto a Natalia Oreiro, Juleriaque convocó a un grupo de mujeres referentes de la belleza en nuestro país de distintas edades. Guillermina Valdes, Luli Fernández, Brenda Asnicar y Cande Ruggeri estuvieron en la presentación de este concepto que invita a poner la belleza en movimiento y resaltar lo más lindo de cada uno.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.