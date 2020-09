Julieta Prandi. En una entrevista íntima, habla de su romance con Emanuel Ortega

"Realmente viví un tsunami y tuve que empezar de cero. Siento que volví a nacer y lo logré confiando en mí misma" Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Aunque 2020 es, sin dudas, un año particularmente complicado, el balance del debe y el haber parece ser más que positivo para Julieta Prandi (39). En marzo estrenó programa de radio (Sarasa, por La 100), acaba de lanzar un ciclo de entrevistas televisivas (Confesiones, secretos y canciones, por América), recuperó su casa del barrio de Martínez -después de un conflictivo divorcio con su ex marido, Claudio Contardi, padre de sus hijos Mateo (9) y Rocco (5)-, y se enamoró. Hace "muy poquito, es algo reciente", aclara, comenzó una relación con Emanuel Ortega (42). "Este año llegó con nuevos desafíos y recompensas muy merecidas. Siento que finalmente estoy cosechando lo que sembré. Pero no fue nada fácil, tuve que trabajar mucho para poder reacomodarme desde lo personal, laboral y legal", dice Julieta, que en febrero de 2019 dejó la casa familiar donde vivió años de violencia psicológica, maltratos y estafas por parte de su ex.

-¿Qué le dirías hoy a la Julieta de hace un año?

-Que la tormenta que está atravesando y parecía terminar con su vida va a pasar. Realmente viví un tsunami y tuve que empezar de cero. Siento que volví a nacer y lo logré confiando en mí misma. Me entregué al universo segura de que ya nada peor podía pasarme y desde ahí empecé a construir. Elegí las cosas y las personas que me hacían bien. También fue sacrificado, trabajé mucho y sin descanso. Hice temporada de teatro en Carlos Paz, después aposté a la radio, y ahora Confesiones, este proyecto de tele que tanto me apasiona, y de pronto me enamoré. El amor llegó en el momento indicado.

-¿Cómo definirías el momento indicado?

-Un momento en el que me siento fuerte porque toqué fondo, pero pude llegar a la superficie. Fue un gran esfuerzo y no hubo varita mágica. Lo logré trabajando mucho en mi amor propio porque nadie te viene a rescatar de un lugar en el que no querés estar, salvo vos misma. Y fue lo que me repetí una y otra vez hasta que pude salir. Ser feliz es una decisión.

-¿Tu nuevo novio es Emanuel Ortega?

-Sí, estamos juntos. Es el comienzo de una relación y me encuentra en un gran momento de mi vida.

-¿Cómo nació el amor?

-A través de las redes. Empezamos a hablar por Instagram y hubo una conexión inmediata. Siento que tenía que ser, quizás en otro momento no me lo habría permitido.

-¿Te costó volver a confiar en un hombre?

-Realmente no siento que una relación tan fea, tóxica y desagradable como la que tuve con mi ex pueda marcar mi destino o el resto de mis relaciones. Es cuestión de saber elegir y tener en claro lo que no querés repetir. Yo sé lo que no quiero para mi vida y a partir de ahí todo cambia y se va acomodando. También creo que las cosas que se plantean al principio de una relación son la clave de todo porque ponen las pautas y los límites de cada uno. Esa negociación implícita que hace que dos personas se entiendan, congenien y puedan formar una pareja.

EL AMOR Y LA MÚSICA

La música le apasiona "desde siempre" y también la atraviesa en el amor: a fines del año pasado vivió un romance con el guitarrista de Airbag, Guido Sardelli (31), y unos meses después el hijo cantante de Palito Ortega y Evangelina Salazar llegó a su vida. Emanuel, que en 2018 se separó de Ana Paula Dutil -madre de sus hijos India (15) y Bautista (19)-, regresó de Miami para pasar la cuarentena en Argentina.

-¿Qué lugar ocupa la música en tu vida?

-Lo primero que hago cuando me levanto es poner música. Me encanta y casualmente termino trabajando en la radio y haciendo un programa de entrevistas a músicos.

-Y ahora de novia con un músico.

-[Se ríe]. Volviendo a Confesiones, es un desafío enorme en mi carrera porque siempre me tocó conducir en dupla. La última vez que hice tele fue en Gracias por venir junto a Gerardo Rozín y aprendí mucho del oficio.

-¿A qué conductoras admirás?

-Me encanta el estilo natural, espontáneo y alegre de Susana, que es una mujer auténtica. Y la conducta y el estudio que hace Mirtha detrás de cada entrevistado. Pero intento llevar mi impronta y no dejarme influenciar por las personas que me gustan. Soy muy sensible y eso me conecta con el entrevistado desde una emoción genuina.

-¿Hubo alguna cábala para el primer programa?

-Le tengo mucha fe al proyecto y en breve vamos a grabar la segunda temporada. Ahora estoy relajada, pero en agosto del año pasado, cuando lo grabamos, tenía mis mañas: mi música que me relaja, el mate, mis silencios antes de empezar. Me genero un lindo ambiente y soy muy metódica.

-¿Cómo están tus hijos?

-Los chicos están el fin de semana con el papá y durante la semana conmigo. Al principio de la cuarentena teníamos los días más repartidos, pero le pedí al juez un régimen, que fue aprobado, para estar más tiempo con ellos. Son chiquitos y me extrañan mucho.

-¿Mejoró la relación con tu ex marido?

-No tenemos diálogo ni vínculo en absoluto, todo es por medio de los abogados. Me di cuenta de que no tiene sentido, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. El único vínculo que existe es por los chicos.

-En mayo recuperaste tu casa después de un fallo judicial. ¿Estás planeando la mudanza?

-La casa la encontré devastada, en una situación deplorable. Necesita obra, pintura, amueblarla por completo. Así que por el momento seguimos en el departamento.

-¿Cómo llevás la cuarentena?

-Lo más caótico son las clases virtuales de los chicos y lo que ellos sufren el encierro. Extraño la vida que llevábamos el verano pasado. Yo nunca dejé de salir a trabajar y al principio era chocante ver todo cerrado, era una ciudad fantasma. Pero puedo hacer lo que me gusta y sé que es un privilegio. Me siento muy afortunada.

