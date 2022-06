Junio llega a su fin y los memes de Julio Iglesias poblaron las redes sociales

A menos de 24 horas del comienzo del séptimo mes del año, regresaron los memes con el rostro de Julio Iglesias como protagonista. En las redes, esta “tradición”que empezó hace algunos años y parece perdurar, le da la bienvenida al séptimo mes del año con ingeniosas creaciones por parte de los usuarios. Entre las características principales de las imágenes se encuentra el humor, que ya recorre todas las plataformas, en especial Twitter, a la velocidad de los virales más buscados.

El cantante español se convirtió en uno de los memes más reconocidos durante 2020. A partir de ese momento, su figura se hizo eco en Internet, especialmente durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, de manera inesperada, el rostro del músico se repite todos los años, siempre con chistes y humoradas diferentes y cada vez más ingeniosas.

Este 2022 no fue la excepción y desde hace ya algunos días empezaron a llegar los primeros tuits con anuncios al respecto. “Se viene el mejor mes de todos”, escribió un usuario, con una foto de la cara de Iglesias.

Más memes de Julio Iglesias: el humor se vive en Twitter al ritmo del cantante español Captura de Twitter

“No queda nada para Julio”, escribió un joven y acompañó la frase con una postal del cantante en la que se lo ve recorrer una góndola de supermercado vacía.

Los mejores memes sobre la llegada del mes de julio y Julio Iglesias Captura de Twitter

La temática con un reconocido modelo de vehículos fue otro de los ejes de la conversación. “Por fin llega el 1 de julio”, sostuvo un usuario, junto con una foto del artista y una postal del famoso Fiat Uno, un ícono de los años ‘80.

Las imágenes en relación al Fiat 1 también se volvió moneda corriente en la red del pajarito Twitter @UnaEntidad

Los más ansiosos bromearon con la literalidad de la frase, y palpitaron el inicio del nuevo mes con una fotografía de Iglesias en la calle: “Julio está a la vuelta de la esquina”.

Julio Iglesias vuele a ser el protagonista de los memes en 2021 Twitter @dejaloser99

Las imágenes donde se ve al intérprete mientras realiza algún oficio o profesión también se hizo moneda corriente. “Julio no pinta muy bien”, expresó un usuario que acompañó la frase con una foto del compositor delante de un lienzo.

"Julio no pinta muy bien", escribió un usuario Captura de Twitter

La ansiedad para que llegue el viernes también se reflejó en la red social del pajarito. Los usuarios hicieron referencia a este tema y utilizaron imágenes de reconocidas series, como Los Simpsons. “Yo esperando el viernes para usar los memes de Julio Iglesias”, escribió la cuenta identificada como @catarsisp.

Memes por la llegada del mes de julio (Foto: Captura de Twitter)

La viralización de una imagen, chiste, video o personaje muchas veces carece de un sentido lógico. Tal y como ocurre con otros artistas y, tras la llegada de un nuevo mes, en esta oportunidad la cara del músico se acumulará en las redes sociales. De esta manera, el propósito de los usuarios es buscar alegrar un poco el mes invernal.

Vale recordar que el intérprete de “Amor, amor, amor”, habló sobre los memes en declaraciones con la revista ¡HOLA! hace algunos años. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, admitió en aquella oportunidad.

Los memes por la llegada del séptimo mes del año (Foto: Captura Twitter/@FlorDeMerlo_)

Memes por la llegada de julio (Foto: Captura Twitter/@FabianOsoriooo)

Memes por la llegada de julio (Foto: Captura Twitter/@agusinfurs)