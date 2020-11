Karina La Princesita contó que prefiere no revelar los motivos de su ruptura con el Kun Agüero porque no fue en buenos términos Crédito: Captura Instagram La Princesita

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 11:44

Durante una entrevista, Karina La Princesita Tejeda fue consultada respecto de su separación del Kun Agüero y respondió que prefiere no revelar los motivos de la ruptura, ya que no se dio en buenos términos.

"No hablo de él. Apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", contestó, en tono enigmático, quien forma parte del jurado de Cantando 2020 (eltrece).

"Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla", continuó la cantante, ante las preguntas de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana (etlrece), quienes le planteaban que su respuesta daba lugar a diversas conjeturas.

Una postal de Karina La Princesita y el Kun Agüero durante su relación Fuente: Archivo

Además agregó que, alguna vez, ella decidió contestar y le llegó un mensaje recriminatorio de parte del entorno del futbolista del Manchester City. "¿Por qué te colgás?", fue el planteo de su interlocutor, según La Princesita.

Ángel de Brito, conductor del ciclo, también le consultó si durante la relación, Agüero jugaba todo el día a la PlayStation. La cantante dijo que no lo recordaba, aunque reveló que ella es una gran jugadora en el fútbol de la famosa consola.