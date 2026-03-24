Mirá el departamento de Sandy Cairncross en Experiencia Living 2026

El interiorista intervino un departamento para un arqueólogo y un psiquiatra amantes de los viajes. El resultado es un hogar maximalista, en el que se unen de forma armónica elementos de diversos estilos, colores y texturas.
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Sandy Cairncross nos abre las puertas de uno de los 14 departamentos intervenidos por arquitectos, interioristas y diseñadores para Experiencia Living Remeros Beach 2026. El espacio 103, que hoy se llama Fellow Travellers, se transformó en el hogar de un arqueólogo y un psiquiatra amantes de los viajes que se conocieron en Xi’an (China) y viven gran parte del año en Tigre, rodeados de sus objetos preferidos.
Saber unir
Si algo caracteriza a Sandy es su cuidadoso trabajo como curador, que le permite mezclar armónicamente elementos de diferentes estilos. En la cocina, un anticipo de las combinaciones que logra con la elección de la pieza de arte moderno “Piel Urbana X”, de Sergio Castiglione (Diderot.art).
Tiendo un tanto al maximalismo, estilo muy difícil, porque hay que saber cómo unir.elementos de fuerte presencia.”
— Sandy , creador del departamento "Fellow Travellers"
El color como punto de partida
Todo empezó con el verde; a partir de ahí, el resto del living tomó forma. “El tono nos dio bastante trabajo. Iba a ser más manzana, pero nos pareció un poco frío, así que empezamos a mutar hasta encontrar este, que se engancha muy bien con los neutros que hay en todo el departamento, especialmente blanco, negro y madera".
“Es muy difícil armar un<b> </b>living cuadrado<b>.</b> Más si en él circulan muchas personas”. Como solución, se incluyeron muebles sin puntas prominentes y con formas orgánicas.
En todos los rincones hay una mezcla muy rica de objetos traídos de diferentes partes del mundo como Mongolia, China y Japón.
Toilette con identidad
“Los espacios tienen que tener identidad. En los baños la creamos con murales pintados a mano por Paca Robirosa y Cecilia Ibarguren”.
Un estudio para múltiples profesiones
Uno de los integrantes de la pareja es psiquiatra y periodista. Para cubrir las necesidades de ambas profesiones, Sandy pensó un estudio multifacético, con un cómodo sillón que le permita atender a sus pacientes o recibir entrevistados.
Baño principal
En el baño principal encontramos otro mural hecho a mano por Robirosa-Ibarguren. Una tira led recorre parte del espacio dándole profundidad.
Con aires teatrales
Para este rincón, el interiorista eligió los artefactos de iluminación modelo ‘Shhh’ (IDEA): “Es bien puntual y da el efecto escenográfico que tanto me gusta y caracteriza”.
Desdibujar los límites
Para el cuarto principal también se eligió un tono oscuro en látex satinado (Colorín). Los textiles hechos a mano y con fibras naturales, como las mantas de lana de llama, aportan calidez y abrigo.
Para dominar el maximalismo (y evitar lo contrario), Sandy recomienda encontrar un hilo conductor entre los colores y tonos elegidos y seguirlo a conciencia.
A diferencia de lo que se suele pensar, el negro no achica. “Usándolo, el ojo es engañado porque se desdibuja dónde empieza y dónde termina la pared -señala Sandy-. Además, es un buen fondo para todo lo que pongas arriba, como cuadros o, en este caso, veladores”.
Recuerdo del flechazo
Gran sorpresa, en cada extremo del balcón hay un soldado de terracota (La Contenta) que evocan el momento en que la preja se conoció en China.