Le envió un mensaje a su abuela tras su muerte y la respuesta que recibió la dejó sin aliento

El duelo es un proceso complejo y personal que, en la era digital, adquiere matices inesperados. Shantasia Stanley, una joven de 27 años, experimentó esto de primera mano cuando, movida por un impulso de nostalgia, decidió enviar un mensaje de texto al número de teléfono que pertenecía a su abuela, Lucille, quien murió en mayo de 2024. Lo que comenzó como un intento íntimo de la usuaria @talkswtasia para sobrellevar la ausencia se transformó en una viral historia de empatía entre desconocidos que captó la atención de millones de usuarios en TikTok.

La relación entre ambas era sumamente estrecha, donde Stanley, quien describe a su abuela como su “gemela” y su mayor apoyo, atravesó momentos sumamente difíciles tras su partida. La joven no pudo asistir al funeral debido a que tenía que cuidar a otro familiar enfermo, lo que complicó su proceso de aceptación. Meses después, en enero de 2026, colocó una copia del obituario en su refrigerador como un recordatorio constante de su pérdida. Fue un jueves de abril de ese mismo año cuando, aún sumida en el dolor, decidió escribir un breve mensaje al que era el celular de Lucille. “Te extraño”, envió, según le contó a la revista People.

La joven aseguró que tenía una relación muy cercana con su abuela Shantasia Stanley

La sorpresa llegó al día siguiente cuando, tras casi olvidar por completo el envío del mensaje, recibió una respuesta en su pantalla. “Mi corazón se detuvo al ver un texto de ‘Abuela’ después de casi dos años de su fallecimiento”, comentó Stanley. La reacción inicial de la persona al otro lado, quien resultó ser una menor de edad, fue de desconcierto y molestia, ya que le preguntó quién era. “Mi reacción inmediata fue pensar que accidentalmente le había escrito a la pareja de alguien”, confió la joven, quien admitió sentirse arrepentida y temerosa por invadir la privacidad de un extraño.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la joven desconocida comprendió la naturaleza de la comunicación. Tras explicar que el número pertenecía a su abuela, la menor cambió su actitud, ofreció sus condolencias y comenzó a enviar imágenes animadas. Stanley contó a People que fue en ese momento cuando notó la sensibilidad de la niña: “Inmediatamente entró en modo de empatía y me envió el tipo de mensajes que mi abuela solía enviarme”.

Las imágenes que compartió la mujer con People evidencian su buena relación Shantasia Stanley

El punto más emotivo del intercambio ocurrió cuando la pequeña envió un video en el que canta el tema “Girl in Green” (“Chica de Verde” en español), de Maddox Batson. La elección de la canción fue impactante para Stanley, debido a que Lucille solía usar un vestido verde que aparece destacado en su obituario. “Creo firmemente que ella impulsó a esa niña a enviarme la canción, porque sabía que yo entendería el significado oculto”, aseguró la usuaria, quien también notó similitudes florales entre las imágenes enviadas por la menor y la decoración de la esquela de su abuela.

La interacción concluyó cuando Stanley, con límites claros por seguridad, agradeció el gesto a la menor y la instó a contarle a sus padres sobre lo ocurrido, para destacar el valor de la empatía. Actualmente, el video donde relata este suceso acumula más de 2.7 millones de vistas, convirtiéndose en un testimonio sobre la compasión humana en un mundo digital. A su vez, concluyó que esta experiencia fue una señal de que “el amor y el apoyo persisten incluso más allá de la tumba”.