Coronación de Carlos III: los detalles del look de Katy Perry que serían un homenaje a Lady Di

Entre los 2.200 invitados que asistieron a la Abadía de Westminster, este 6 de mayo donde se celebró la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra, hubo ciertas personas que se destacaron por su gran popularidad como por sus looks o reacciones ante semejante evento. Los tres tópicos los cumple Katy Perry, que se destacó por su presencia. Puntualmente, su outfit fue señalado por un claro guiño al recuerdo de Lady Di.

Realeza, políticos y destacadas figuras del espectáculo fueron invitados a la consagrada ceremonia de asunción del rey Carlos. Katy Perry fue una de ellas, ya que estará a cargo del show musical que se realizará el domingo, como parte de las celebraciones de la coronación. Pero durante el protocolar evento del sábado 6 de mayo ya se llevó toda la atención.

Katy Perry lució un look totalmente lila (Photo by Jeff Spicer/Getty Images) Jeff Spicer - Getty Images Europe

En primer lugar, su look recibió críticas positivas al estar acorde al protocolo real, una cuestión ajena a ella. Sin embargo, supo adaptarse bien a la situación y cumplir con el objetivo. Lució un vestido lila corte midi, que combinó con un blazer de mangas cortas a tono. Le sumó guantes del mismo estilo. Por supuesto, los detalles realzaron su outfit, como la flor de la solapa del abrigo, la imponente capelina de tul y plumas, y el collar de perlas y diamantes.

A los halagos en redes sociales, se le sumó una particular comparación que es tomada como un claro homenaje a Diana Spencer. La fallecida princesa de Gales fue muy recordad en esta jornada, ya que además de la coronación de Carlos III, quien fue su esposo, Camilla Parker Bowles fue coronada como reina, un puesto que el pueblo deseaba que ocupara Lady Di.

Puntualmente, se utilizó el look lila de Katy para indicar que se trató de una inspiración en un conjunto que lució “la princesa del pueblo” en un evento durante los años 90. Se trata de dos piezas, un saco y una pollera corte tubo, unidos por un cinto a cintura. Las similitudes inciden en el color elegido, como también en el detalle ceñido en la zona cintura, como así también la utilización de un saco.

Katy Perry habría homenajeado a Lady Di (Captura Twitter)

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la elección de la cantante de los accesorios. Llevó puesto una gargantilla con una triple línea de perlas con un despampanante dije de diamantes, de la diseñadora Vivienne Westwood. ¿El detalle? En la foto comparativa con Lady Di, se la puede ver a la princesa con un collar blanco con similares piedras, de un muy parecido estilo. Los aretes de ambos tiene grandes similitudes en su forma y dimensiones. Por este motivo, se indicó que se trató de un gran homenaje en el evento.

Las perlitas de Katy Perry en la coronación

Durante los primeros minutos presente en la Abadía de Westminster, la cantante pop fue captada en un especial momento: se perdió entre los invitados. Lo sucedido fue que Katy dio diversas vueltas en el lugar, ya que no encontraba la silla con su nombre, donde debía permanecer. Luego de largos minutos, pudo hallarlo, pero el momento causó risas en la audiencia.

La perlita de Katy Perry en la coronación de Carlos III

Pero no fue lo único llamativo que atravesó dentro del evento, sino que tras la coronación no dudó en documentar el mágico momento que estaba viviendo. Para ello, decidió tomarse selfies con algunos de los invitados, un acto que no es común en los eventos reales, pero la estrella lo hizo.

Katy Perry se sacó selfies con el resto de los invitados (Photo by Gareth Cattermole / POOL / AFP) GARETH CATTERMOLE - POOL

Como cierre de su gran paso por la celebración, Katy fue captada en el momento justo en el que la tragedia fashonista podía suceder: casi se cae a la salida del lugar. Por la leve inclinación de uno de los tobillos, la cantante perdió el equilibrio durante su caminata y fue fotografiada cuando hizo una maniobra rápida para que el golpe no ocurra, lo que pudo lograr, pero la imagen recorrió el mundo.

Katy Perry casi cae a la salida de la coronación (Photo by Jane Barlow / POOL / AFP) JANE BARLOW - POOL

