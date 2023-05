La alarmante predicción de una psíquica sobre el reinado de Carlos III

escuchar

Este sábado 6 de mayo, los ojos del mundo se posarán en Londres para la coronación del rey Carlos III. La última vez que sucedió un evento igual fue hace 70 años, cuando una joven Isabel II oficializaba el que sería uno de los reinados más largos de la historia. Sin embargo, aparentemente mandato de su primogénito podría no correr la misma suerte. Si bien el monarca de 74 años se comprometió a servir toda su vida a su pueblo, las dudas respecto a su éxito no cesan. Incluso, tras la muerte de la reina, una psíquica británica hizo una alarmante predicción sobre el Rey, que ahora, de cara a la ceremonia, cobra un nuevo significado.

Deborah Davies es una psíquica británica que, en el pasado, predijo que la familia real pasaría por “un cambio importante” en 2022, algo que finalmente sucedió el 8 de septiembre. Pero, no solo eso, sino que, tras la muerte de Lilibet, sostuvo que existía la posibilidad de que Carlos no estuviera del todo preparado para asumir la tarea que durante siete décadas desempeñó su madre.

“No tengo un buen presentimiento sobre Carlos”, dijo Davies en una entrevista al Daily Star, en septiembre de 2022, luego de ver las imágenes del monarca completamente fastidiado porque sus asistentes no quitaron un objeto que había sobre la mesa en la que él debía firmar un documento. Y agregó: “Él también se está estabilizando sosteniendo la mesa y tiene la sensación de que esto es demasiada presión de repente”.

La psíquica Deborah Davies aseguró no tener un "buen presentimiento" respecto de Carlos III ALKIS KONSTANTINIDIS - POOL

Según explicó en su momento, en esa escena vio lo que llama una “mirada de muerte”, lo cual quiere decir algo muy específico y tajante. “Significa que esa persona no durará, que de repente se ven viejos y demacrados”, observó.

En relación con esto, de acuerdo con la psíquica, Carlos no estará en el trono por mucho tiempo. Y en contraposición, recordó cuando, en diciembre de 2021, dijo que William sería rey “antes de lo esperado”. Precisamente en aquella oportunidad, Davies le dijo al medio británico, que iban a haber “grandes cambios en la familia real” y predijo que se vería “un declive gradual en la presencia pública de la Reina”.

Carlos III será coronado como rey del Reino Unido y Camilla Parker Bowles como reina consorte Instagram @clarencehouse

De esta manera, indicó que el primogénito de Isabel II no iba a ocupar por mucho tiempo el lugar de monarca. “Veo que el príncipe Carlos tendrá un reinado corto y no sé por qué, no es específicamente que vea su muerte ni nada. Realmente, no creo que él sea adecuado y tampoco Camilla Parker-Bowles para ese papel”, sostuvo. Y en este sentido, aclaró: “Lo que veo es que, si él toma las riendas, no creo que sea por mucho tiempo. Estamos hablando solo de un par de meses más o menos hasta que él entregaría las riendas”.

Asimismo, respecto de William, el hijo mayor de Carlos y primero en la línea de sucesión al trono, vaticinó: “Él será el mejor rey de la historia. Está hecho un millón por ciento para ese papel. Lo ha sido desde que nació y tiene a su madre a su lado en cada paso del camino”.

La psíquica consideró a William y a Kate Middleton, como las personas “perfectas” para ser el rey y reina Cover

Para completar, la psíquica consideró a William y a Kate Middleton, como las personas “perfectas” para ser el rey y reina, aunque aclaró que es posible que haya una crisis constitucional similar a cuando Eduardo VIII abdicó.

“Creo que hay un período intermedio en el que Carlos podría dar un paso al frente y luego pasárselo a William. Carlos es de una naturaleza similar (al rey Eduardo)”, concluyó.

LA NACION