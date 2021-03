La alegría de la reina Isabel: en un sorpresivo parto nació su décimo bisnieto

La hija de la princesa Anne, Zara Tindall, acaba de tener a su tercer hijo que, a su vez, es el décimo bisnieto de la reina Isabel. Zara, que tiene 39 años, dio a luz a su hijo Lucas Philip Tindall el domingo a las seis de la tarde en el piso del baño de su casa.

Así lo confirmó el padre del niño, Mike Tindall, de 42 años, que ya tiene con Zara a Mía, de siete años, y a Lena, de dos. En su podcast The Good, The Bad and The Rugby, describió su esposa como una “guerrera”.

Zara se casó con Mike Tindall en 2011 The Sun

Desde el Palacio de Buckingham dijeron que “están encantados” con el nacimiento de su décimo bisnieto y un vocero agregó que están “ansiosos por conocerlo cuando las circunstancias lo permitan”.

El poco convencional anuncio del nacimiento real a través del podcast de Mike muestra una vez más un enfoque diferente de los Tindall, quienes revelaron su tercer embarazo de la misma manera. Una portavoz de la pareja dijo: “Zara y Mike Tindall están felices de anunciar el nacimiento de su tercer hijo, Lucas Philip Tindall”. El niño es el décimo bisnieto de la reina y el duque de Edimburgo y el vigésimo segundo en la línea de sucesión al trono.

Acerca del curioso nacimiento del niño, Mike contó que Zara había experimentado contracciones la noche anterior, por lo que organizaron el cuidado de Mía y Lena, pero el pequeño llegó tan rápido que no tuvieron tiempo de llegar al hospital.

“Afortunadamente, estaba con nosotros Dolly, una amiga de Zara, que fue fundamental en el nacimiento de nuestros tres hijos; ella estaba y nos dijo que no habríamos llegado a tiempo, así que buscó una colchoneta, toallas y entró al baño”.

Así queda marcada la diferencia, por ejemplo, respecto de sus primas Beatrice y Eugenie: Zara no tiene ningún rango y no es una alteza real y sus hijos tampoco. La familia vive una vida relativamente discreta en Gloucestershire. En 2015, Zara afirmó que estaba agradecida por su falta de título nobiliario y dijo que eso le abrió oportunidades. “Tengo mucha suerte de que mis padres decidieran no usar el título. Crecimos e hicimos todas las cosas que nos dieron la oportunidad de hacer”, sostuvo.

El nacimiento del bebé llega solo unas pocas semanas después de que la prima de Zara, la princesa Eugenia, tuviera a su hijo August el 9 de febrero. Zara, que sufrió dos abortos espontáneos después del nacimiento de su hija mayor en 2014, fue la primera miembro de la realeza en hablar abiertamente sobre la desgarradora experiencia.

