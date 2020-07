La boda "new normal" de Pablo Pérez Companc y Evangelina Ortiz de León en Miami

El ex piloto de autos y la periodista uruguaya firmaron su unión civil con una ceremonia para diez personas frente al mar Fuente: HOLA

13 de julio de 2020

Dispuestos a concretar su sueño más preciado, Evangelina Ortiz de León y Pablo Pérez Companc (37) decidieron seguir adelante con su plan de convertirse en marido y mujer a pesar de la crisis sanitaria por el Covid-19 que azota al mundo. Pero atentos a la situación, modificaron su idea original, que era reunir a sus familias, y el viernes 10 de julio celebraron su boda civil, enmarcada en la "nueva normalidad", junto a diez íntimos amigos en el jardín de su casa ubicada frente a Surfside Beach, en Miami. Y, a través de una videollamada, los Pérez (a secas, como prefiere hacerse llamar la familia del novio) y los Ortiz de León presenciaron la ceremonia de forma virtual. A sus 85, Gregorio Pérez Companc (retirado de los negocios, reconocidísimo filántropo a través de su fundación y "fierrero" de alma, Forbes estima en 1600 millones de dólares su fortuna), su mujer de toda la vida, María del Carmen "Munchi" Sundblad, y algunos de sus seis hermanos -los presentes evitaron mencionar cuáles-, compartieron la emoción minuto a minuto a través de las pantallas.

A pura sonrisa, posan para los diez amigos que los acompañaron en la tarde del 10 de julio. Fuente: HOLA

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

A diferencia de muchas parejas a las que la cuarentena les precipitó el final de su relación, los conocidos de Evangelina y de Pablo aseguran que a ellos les pasó todo lo contrario. El confinamiento los unió más y los empujó a seguir adelante con su decisión de casarse, bajo el protocolo "new normal". La fecha original era el 2 de mayo y, si bien lo habían pospuesto para el 8 de agosto, al ver que la pandemia sigue por tiempo indeterminado, decidieron sellar definitivamente su amor. Luego de conversarlo con su círculo más cercano, buscaron en la Corte su licencia de matrimonio, y en menos de una semana, organizaron su unión civil con diez íntimos amigos que viven en Miami.

La novia, fanática de la moda y dueña de una espectacular figura, repasó las vidrieras virtuales de sus marcas preferidas y a través del sitio Forward eligió cinco looks para que le enviaran a su casa y así poder elegir el indicado. Finalmente se decidió por un original y audaz atuendo de short y blusa de plumetí de lino con cuello de broderie, de la firma Zimmermann. Y lo accesorizó con un collar de caracoles de Prada y zuecos de Fendi. La tradición de "algo nuevo, algo usado, algo azul y algo prestado", dicen sus amigas, que la cumplió a medias: con lo nuevo, por el outfit, y lo azul, con unos aros de diamantes y zafiros (regalo de Pablo).

Cuando llegó el esperado 10 de julio, con la caída de sol y el mar como telón de fondo, la notaria pública Clara Cartagena los convirtió en marido y mujer. Apenas terminó la ceremonia se dio paso a una comida, en la que al mejor estilo face to face cada uno de los invitados les dedicó unas sentidas palabras a los recién casados. El menú fue bien criollo. Los novios eligieron tablas de fiambres como entrada y de plato principal, asado. Se sirvieron mollejas, chorizos, tiras de asado y lomo con ensaladas. De postre hubo platos de frutas y una torta de boda gluten free, hecha especialmente por Sofía, una gran amiga de la novia.

Los recién casados saludan a la cámara por la que los acompañaban sus familiares desde Argentina y Uruguay. Pablo "piloteó" un moderno carrito eléctrico, ya que todavía se está recuperando de las tres últimas operaciones a las que fue sometido este año en sus dos piernas. Fuente: HOLA

Gracias al trabajo de la organizadora de eventos Paula Jackson, los flamantes marido y mujer compartieron una mesa con vista al mar tal como se la habían imaginado. Las peonías y rosas blancas se destacaban en los centros de mesas con follajes verdes y románticos caminos de encaje. Y haciendo juego con la impronta rústica del sector de la parrilla se colgaron luces estilo kermesse, jarrones con frutas y velas. Sonó música chill out hasta las diez de la noche, horario marcado por el toque de queda que rige en el estado de Florida. El 11 de diciembre planean hacer una fiesta grande, con toda la familia y más amigos.

La gran fiesta la planean para el 11 de diciembre y ese día contarán con sus familias y amigos de Argentina y de Uruguay Fuente: HOLA

El anillo Tiffany de compromiso Fuente: HOLA

La mesa con vista al mar estaba decorada con caminos de encaje, ramos de peonías, rosas blancas y ranúnculos. Fuente: HOLA

Detalle de un puesto con plato de sitio floreado de la marca Ceci NY, servilleta de Fendi con monograma y anillo de piedra verde Fuente: HOLA

La torta de bodas fue un regalo de Sofía, una gran amiga de Evangelina, así como los vinos y champagne fueron obsequiados por una familia amiga de la pareja Fuente: HOLA

La periodista, fanática de la moda y del lifestyle, tiene más de trece mil seguidores en Instagram Fuente: HOLA

Para el gran día, eligió un audaz atuendo: short y blusa de plumetí de lino y broderie. Lo accesorizó con un collar de caracoles Prada y zuecos de Fendi. Fuente: HOLA

Los testigos fueron Marcos Stupenengo - mejor amigo de Eva-, y por parte de Pablo, Ignacio López. Fuente: HOLA

La flamante novia posa divertida con su amiga Sofía Fuente: HOLA

UN AMOR "DE FIERRO"

Evangelina(prefiere no revelar su edad) es uruguaya y que conoció a Pablo en 2013, cuando ella trabajaba como periodista en Fox Sports en Argentina. Al poco tiempo, se mudaron a Miami y siguieron escribiendo su historia de amor en el "exilio". "Me daba mucho miedo estar en otro país sin trabajo y empezar desde cero. Pero el amor fue más fuerte y me la jugué", admitía ella en su última entrevista con ¡HOLA! Argentina en agosto de 2019.

Juntos decoraron su piso en el Fendi Château, donde tienen un Pagani Zonda Revolution, una escultura sin motor, con el chasis monocasco original, construido en fibra de carbono y titanio, creado por el argentino Horacio Pagani a pedido de Pablo.

La pasión por los autos de Pablo, que es ex piloto (en 2007 se accidentó mientras corría en la categoría IndyCar, un choque que casi le costó la vida), los llevó el año pasado al circuito de Monza, para una carrera de Fórmula 1, y cuando terminó, él le propuso matrimonio en plena pista: "Nunca imaginé que iba a ser un día tan importante para nosotros. Lo notaba un poco nervioso y sospeché cuando me dijo: 'Vamos para ahí a sacarnos unas fotos', porque él odia las fotos. Cuando me abrió la puerta del auto y me dio la mano, noté que estaba temblando. Tardé como 40 segundos en responderle porque estaba en shock", sostuvo entonces ella.

Hoy, su presente es de pura felicidad, según sus íntimos, y no sería raro que pronto agranden la familia. Mientras tanto, disfrutan de su matrimonio "new normal".

Para que no faltara el detalle azul como marca la tradición llevó unos aros pequeños de diamantes y zafiros, regalo de Pablo. Para la fiesta de diciembre lucirá un diseño de Zuhair Murad Fuente: HOLA

El menú incluyó asado argentino. Después de comer, los flamantes marido y mujer cortaron la torta de boda gluten free. A las diez de la noche el festejo llegó a su final: hay toque de queda en Florida Fuente: HOLA

El momento de la pedida de mano, cuando Pablo sorprendió a Eva en plena pista en el circuito de Monza Fuente: HOLA

Evangelina recibió a ¡HOLA! Argentina en su piso en el Fendi Château, donde tienen un Pagani Zonda Revolution, una escultura sin motor, con el chasis monocasco original, construido en fibra de carbono y titanio, creado por el argentino Horacio Pagani a pedido de Pablo Pérez, que es piloto de autos. Fuente: HOLA - Crédito: Gio Alma