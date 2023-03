La buena vida: 4 experiencias diferentes para disfrutar

escuchar

La salida del fin de semana o ese merecido break en medio de la semana no tiene por qué ser lo mismo de siempre. Hay lugares que ofrecen todo tipo de experiencias para despertar los sentidos, salir de la zona de confort y/o ponerle adrenalina al día. En Club LA NACION seleccionamos algunas opciones con planes originales para tomar nota y disfrutar.

Teatro Ciego

Las experiencias inmersivas en plena oscuridad del Teatro Ciego son fascinantes para todas las edades. murifarkas@gmail.com

Teatro Ciego es una compañía de teatro experta en contar historias en absoluta oscuridad. Cada experiencia es completamente inmersiva para despertar la imaginación a través de los sentidos. Entre sus muchas propuestas se destaca A Ciegas Gourmet, un espectáculo que combina un show sensorial con música en vivo y una cena gourmet (con un menú sorpresa de siete pasos) especialmente diseñada para ser degustada en la más absoluta oscuridad. En la obra Odd Man Out todo transcurre alrededor del espectador en 360° en plena oscuridad, en la que viajará desde Nueva York hasta Buenos Aires junto al protagonista. Se suma una propuesta para niños: Mi Amiga la Oscuridad, la primera obra infantil de Teatro Ciego.

También hay experiencias musicales como Sonido 360 para disfrutar de grandes artistas en total oscuridad a través de un sistema de sonido espacial. Y como si fuera poco, cuentan con propuestas únicas en formato box, especialmente diseñadas para vivir una experiencia inolvidable con tecnología de sonido inmersivo y efectos sensoriales en casa.

SushiClub

El mejor sushi también puede maridarse con noches de música y tarot.

SushiClub es el referente del sushi y la cocina de tendencia asiática que busca transmitir placer y sensualidad en cada encuentro gracias a combinaciones de sabores exclusivos. Su cocina innovadora y dinámica, un ambiente vanguardista y relajado y el diseño personalizado de cada local hacen que la visita sea una experiencia única relacionada con el buen vivir. A ello se suman ciclos de música en vivo, eventos de sushi y tarot y eventos de vino y tarot para una experiencia aún más completa.

Fanbag

Fanbag ofrece una enorme variedad de experiencias para disfrutar en familia, con amigos o hasta para autoregalarse.

En la tienda online de Fanbag es posible encontrar regalos originales para despertar emociones a través de diversas experiencias. Se encuentran divididas en categorías y muy bien detalladas. En gastronomía se pueden disfrutar catas en los viñedos más exclusivos, cenas de lujo en restaurantes destacados por su alta cocina e incluso packs y cajas de productos gastronómicos con envío a domicilio y otras propuestas sin salir de casa. Para los aventureros hay de todo, desde vuelos en parapente, saltos en paracaídas y prácticas de tiro hasta paseos en velero y trekking. Y si de bienestar se trata, es posible encontrar tratamientos corporales, circuitos exclusivos de relax, día de spa en casa, tratamientos estéticos y de cuidado personal. Por supuesto, tampoco pueden faltar las escapadas con días de campo en los mejores hoteles boutique de la ciudad, en castillos de época o en estancias en medio de la naturaleza. ¡Y también hay propuestas para disfrutar en formato grupal con familia y con amigos!

Whisky Boutique

Esta tienda online ofrece una increíble selección de etiquetas de whisky, así como accesorios y cristalería para elevar el disfrute al máximo.

Los amantes del whisky o los que quieran incursionar en este mundo no pueden dejar de pasar por Whisky Boutique. Esta tienda online se dedica a la venta de whisky premium y sus accesorios. En ella se encuentran etiquetas de diferentes países del mundo y también marcas argentinas que no están en los supermercados y con envío a domicilio. Su especialidad son los single malts y otras variedades como blends, bourbons, rye y single pot still. Toda su cristalería está hecha en Argentina de manera artesanal.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

