La difícil vida de Elizabeth Ogaz, la mujer que se volvió meme: ¿qué le pasó?

Los memes se convirtieron en una de las tendencias más fuertes en las redes sociales por su evidente carga sociocultural que es utilizada por la población en general para explicar hechos cotidianos a través del humor. La gente con un celular a la mano, por ejemplo, crea estos contenidos, los comparte en sus redes sociales y logra que se difundan de manera masiva.

Sin embargo, aquellas personas que han logrado volverse virales mundialmente por convertirse en un meme tienen algo en común: la gran mayoría manifestó ser víctimas de bullying, ya que la sociedad los encasilló en sus retóricas cómicas. Ese es el caso de Elizabeth Ogaz, quien se volvió famosa en todo el continente, cuando en 2019 se destapó la polémica sobre la ex esposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile: dio su opinión en una entrevista en televisión y se viralizó solo por pronunciar mal la palabra ‘víctima’ y en su lugar decir ‘vistima’.

Elizabeth Ogaz es chilena y en una entrevista por TV dijo "se hace la vístima", y su mala pronunciación se viralizó

Desde entonces fue constantemente acechada por ciudadanos que la reconocen al verla en las calles y le hacen comentarios fuera de tono, le piden fotos y hasta llegan hasta el punto de de agredirla físicamente. “Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme”, mencionó Ogaz a Chile TV.

”Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mi me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie”, agregó al programa ‘Viva la Poli’. Por su parte, el esposo mencionó que sufrió los atropellos de la gente en las calles: “Tengo que acompañarla (Ogaz), mi señora rompió en llanto en varias ocasiones debido a esta situación”.

Un nuevo comienzo

Si bien los primeros dos años fueron un martirio para la señora Elizabeth, a lo largo del tiempo se logró acostumbrar a la fama que le dio su icónica frase. Así lo demostró en varios eventos de personalidades del universo digital a los que asistió como una de las invitadas de honor.

En agosto de 2021, fue una de las presentadoras de los Giga Awards, un evento que congrega a los mejores creadores digitales de Chile para otorgarles un reconocimiento por su trabajo. Ogaz se presentó cantando el ‘Mix Vístima, una canción que fue creada en su momento viral más álgido, y que causó gran repercusión en redes sociales. Ella apareció en el escenario con diferentes bailarines y luego ofició como la conductora de la categoría Mejor cuenta memes.

La aparición de Elizabeth Ogaz en los Giga Awards La Cuarta TV

”Yo le agradezco a todos por invitarme a estos premios (...). El ganador es Puro Webeo”, anunció Elizabeth Ogaz, concluyendo su breve participación. Asimismo participó en varias campañas publicitarias que le dieron un alivio financiero, luego de sufrir los impases de la pandemia por coronavirus en 2020.