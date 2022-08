La historia del perro que murió defendiendo a su familia de una serpiente venenosa: “Fuiste un héroe”

Jorge Luna, usuario de Facebook mexicano y médico veterinario de la Universidad Autónoma de Yucatán, narró la historia de su mascota, Nachito, que luchó a muerte contra una víbora venenosa para defender a su familia.

“Adiós, Nachito. Adiós, bebé valiente, pagaste con tu vida el proteger a tu familia de quien vos sabías que podía hacerles daño”, se puede leer en la cuenta de Facebook de Luna.

La publicación que Jorge Luna realizó en su cuenta de Facebook Facebook Jorge Luna

Según contó, una serpiente coralillo -de nombre científico Micrurus- entró a la vivienda y, aunque el perro luchó con todas sus fuerzas y logró matarla, salió herido y no pudo sobrevivir al veneno de la mordida. Asimismo, el veterinario envió un mensaje de despedida a su can y aseguró que no será recordado como una mascota, sino como en héroe: “Gracias por el año de amor y aventuras que nos regalaste, jamás te olvidaremos, fuiste un héroe defendiendo a tu familia”.

Esta especie de serpiente se caracteriza por tener colores llamativos como el rojo, el negro y el amarillo; siendo conocida y temida en el país centroamericano por su peligroso veneno.

“La mordedura de una serpiente coral no causa en un primer momento los efectos temidos. No es dolorosa ni provoca hinchazón en la zona afectada, y los demás síntomas pueden no manifestarse hasta pasadas doce horas. Pero, si no se aplica un antídoto, la neurotoxina comenzará a perturbar las conexiones entre el cerebro y los músculos, provocando dificultades en el habla, visión doble y parálisis muscular y, en último término, paro respiratorio y cardíaco”, se explica en el sitio web del canal National Geographic.

En la página también se aclara que estos animales solo suelen atacar en defensa propia y no suelen ser vistos por los seres humanos, ya que prefieren evitar el peligro.

En caso de sufrir una mordedura de serpiente, hay que llamar a los servicios médicos inmediatamente

Qué hacer en caso de sufrir una mordedura de una serpiente

Es innegable que las serpientes son animales que pueden resultar letales para los seres humanos. Según datos compartidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2021, las mordeduras de estos reptiles causan entre 81 mil y 138 mil muertes al año, cifras que se triplican en casos de “amputación y discapacidad permanente”.

La OMS también especifica que son 5,4 los millones de personas que sufren una mordedura de serpiente cada año. De estas, se estima que 2,7 millones sufren un envenenamiento. Por todo esto, resulta imprescindible saber cuáles son los pasos a seguir en caso de recibir una mordedura de estas características. En primer lugar, es fundamental la celeridad, es decir, actuar de forma inmediata y sin detenerse a pensar si el animal en cuestión es de los venenosos o no.

El Ministerio de Salud de la República Argentina indica que lo primero que hay que hacer es “llamar al servicio de emergencias o acudir al centro de salud u hospital más cercano”. También hay que retirar anillos, pulseras, colgantes, calzado y todo objeto que pueda comprometer la circulación sanguínea de la persona. Acerca de esta, tiene que permanecer lo más quieta posible, evitando grandes movimientos.

Por último, se prohíbe el suministro de bebidas alcohólicas y medicamentos no prescriptos por los profesionales de la salud, y de ninguna manera hay que tocar la herida ni realizar torniquetes.