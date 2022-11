La extraña imagen de la mujer “sin cuerpo” captada por Google Street View que desconcierta a los usuarios

escuchar

Un castillo del Reino Unido causó revuelo en internet, donde se posicionó como un nuevo escenario aterrador de Google Maps. Es que allí, a través de la herramienta de Google Street View, se puede divisar a una extraña criatura que causó pánico y risas entre los usuarios.

Se trata de un castillo ubicado en Ludlow, Inglaterra, cerca de la frontera con Gales. Conocido como una de las mejor conservadas ruinas medievales, donde los visitantes pueden caminar por la fortaleza y ver de cerca la antigua casa que ocupaban los royals de la antiguedad.

La extraña figura aparecida en el castillo de Ludlow, Inglaterra

Allí, en una fotografía digital del lugar, se puede ver a una inquietante criatura: una cabeza de una mujer que sonríe, de la que salen dos botas.

La imagen, que se hizo viral, resulta estremecedora pero, en realidad, es solo una falla del programa que provocó toda clase de comentarios en redes sociales.

“Lo pude ver una sola vez y no más porque después no puedo dormir”, escribió con ironía un usuario de la red social Reddit. Mientras que una mujer consideró: “Cada vez que veo notas que insinúan la presencia de fantasmas o fenómenos paranormales me atrae, pero a la vez me da mucho miedo”.

Pero lo cierto es que la fotografía es solo producto de un error tecnológico que se origina en el funcionamiento de Google Street View. La plataforma toma miles de imágenes de 360 grados para después armar calles, paisajes o edificios. Sin embargo, este armado no siempre da con el resultado final adecuado y esto es lo que precisamente sucedió con la foto del castillo.

Lo que debe haber sucedido es que la mujer “sin cuerpo” se movió durante las fotos y, al ensamblar las imágenes produjo este extraño fenómeno. De hecho, a su lado se pueden ver un par de zapatillas con una parte de pantorrillas que luego desaparece.

El escalofriante detalle en un video viral que generó terror en las redes

Hace dos años, en plena pandemia, otra imagen también aterrorizó a los usuarios de TikTok, aunque, en esta ocasión, se trató de un misterio sin resolver. Era uno de los tantos bailes que las estrellas de la plataforma ofrecen a sus seguidores. En este caso, del usuario Reu (@reubix_cube) que danzaba frente a la cámara al ritmo del tema “Say so”, de la rapera estadounidense Doja Cat.

De pronto, algo o alguien pareció asomarse desde lo alto de la escalera ubicada detrás del joven. Lo escalofriante del caso es que Reu asegura que en ese momento no había nadie más que él en la casa.

“Estoy solo en casa, así que aprendí un baile de Tik Tok”, señaló el joven en el comentario que acompañaba su video, y agregó: “Te amo Doja Cat, pero ¿Dónde ha llegado mi vida?”.

El joven bailaba sin advertir una presencia extraña detrás de él Captura Tik Tok

Fueron las personas que vieron la peculiar coreografía de Reu las que descubrieron el tenebroso detalle de una aparición en la escalera. Es que, al mirar con atención la parte de arriba de la escalera que está detrás del muchacho, se ve una figura extraña que se asoma brevemente y luego vuelve a desaparecer.

“¿Vieron eso, en el fondo?”, preguntó con horror un usuario. Al principio, Reu no prestó importancia al detalle y contestó: “¿Qué se supone que debo ver?”.

Más tarde, se fue sumando gente que había visto la misteriosa figura en la escalera y comenzaron a especular con su origen. Fueron de la idea de un fenómeno paranormal, a que pudiera ser un gato o mascota, o que se trataba de un truco originado por el propio Reu para llamar la atención en las redes sociales.

Ante los comentarios y publicaciones, el mismo usuario de Tik Tok escribió en su cuenta: “Gracias a todos los que estaban preocupados. Es extraño tener tanta atención en mí en este momento. He estado leyendo algunos comentarios y abordaré las preguntas más tarde hoy”.

Sin embargo, más tarde Reu señaló que solo contestaría preguntas por privado o en Instagram y aseguró una vez más que estaba solo en casa, y que no tiene gato ni ninguna mascota que pueda haberse asomado por la escalera.

