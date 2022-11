Los invitaron a una boda, pero en la tarjeta descubrieron un detalle que los indignó: “Es demasiado”

escuchar

Los preparativos para un casamiento suelen ser complicados y muy estresantes, porque los novios que darán el “Sí, quiero” intentan que todo salga perfecto en su gran día. Para evitar malos entendidos y dejar todo claro previamente, una pareja escribió un peculiar mensaje en la tarjeta de invitación a la boda y esto molestó a una de las comensales. ¿El motivo? les dijeron que estaban obligados a pagar su propia comida. Pero, eso no fue lo único que les pedían. Ante la sorpresa, la mujer filmó la carta y compartió el video en su cuenta de TikTok y se volvió viral al instante.

“Por favor, entiendan que cada uno está obligado a pagar su propia comida”, se leyó en el clip que compartió la usuaria @kellikeylimepie a través de su cuenta de TikTok. Los pocos detalles que se observaron fue que la ceremonia se celebraría a las 14.

Pero, después, la autora de la publicación enfocó con la cámara otra aclaración escrita en la tarjeta: “Todos los regalos son bien recibidos, pero preferimos que sea dinero”. El video se volvió viral en menos de una semana y superó los 731 mil likes.

Recibió una invitación de boda y descubrió un detalle que la indignó.

La joven no aclaró si finalmente asistió a la ceremonia, según consignó el medio El Comercio de Perú. Los usuarios de la red social, por su parte, señalaron que no lo harían. “Si no puede permitirse en lujo de tener una boda y pagar por sus invitados, entonces que no invite a tanta gente o, simplemente, que la celebre con la familia cercana”, señaló uno. “Algunas personas se casan y piensan que es una recaudación de fondos. Es demasiado”, apuntó otro. Un tercero ironizó: “Boletos para la boda, disponibles. Recibirá un código la noche anterior. Los precios oscilan entre $49 y $449, pero pueden fluctuar según la demanda”.

“El querer dinero en lugar de artículos está bien, porque algunas personas no necesitan más cosas. Pero si pago por mi propia comida, no hay regalo, seguro. Esperar dinero en efectivo cuando los invitados pagan por su propio menú es absolutamente ridículo”, destacó otra persona muy indignada.

Un regalo de 2000 dólares pero sin invitación

Otra historia de casamiento que se volvió viral en las redes fue sobre una pareja que decidió tener un generoso gesto con su primo que iba a pasar por el altar. Pero, días antes de la ceremonia, descubrieron algo que los enfureció: no estaban invitados. A través de la red social Reddit hicieron un descargo, el cual se volvió viral ante la peculiar situación.

El matrimonio posee un negocio de una imprenta, por lo que generalmente ofrecen sus servicios sin costo a sus familiares y amigos. Así, acordaron hacer “toda señalización de pancartas, libros de invitados, recortes de tamaño natural” y un sinfín de detalles para el día especial de su primo, por los que gastaron alrededor de 2 mil dólares, según detallaron en el clip.

Tienen una imprenta y la decisión para eliminar la tristeza fue cobrar por sus servicios. Unplash

Sin embargo, antes del importante día, le consultaron al novio el motivo por el cual no les llegó la invitación y allí se enteraron de que no los habían tenido en cuenta. Resultó que el futuro matrimonio redujo el número de asistentes y planteó celebrar una ceremonia más íntima, con familiares “cercanos”.

Molestos con esta actitud, los dueños de la imprenta tomaron una tajante determinación. “Les cobramos el costo de los materiales, no estamos ganando dinero con eso”, precisaron.

LA NACION