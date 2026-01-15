LA NACION

La fruta que muchos rechazan y que ayuda al sistema inmune, cardíaco y a la regulación de azúcar en la sangre

A pesar de no ser tan apetecida, sus beneficios son muy importantes para la salud

EL TIEMPO (GDA)
El tomate de árbol, también conocido como tamarillo, es una fruta andina rica en vitaminas, fibras y compuestos antioxidantes que ayuda a cuidar el corazón, regular el azúcar en la sangre, fortalecer las defensas, proteger la vista y favorecer la pérdida de peso, entre otros beneficios.

Esta fruta científicamente llamada (Solanum betaceum) destaca por su aporte de vitamina C, vitamina A, carotenoides, fibras y compuestos fenólicos como el ácido rosmarínico y el ácido clorogénico. Gracias a esta combinación, el tomate de árbol tiene acciones antioxidantes, antiinflamatorias, hipoglucémicas, cardioprotectoras, inmunitarias, antimicrobianas y antihipertensivas.

Según la nutricionista Andreina de Almeida, uno de sus principales efectos es el cuidado del corazón. Sus fibras, polifenoles y antioxidantes ayudan a disminuir el colesterol LDL ‘malo’ y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, los infartos y los accidentes cerebrovasculares.

También contribuye a regular el azúcar en la sangre. La doctora señala que su contenido de pectina, una fibra soluble, retrasa la absorción de glucosa a nivel intestinal. Además, su alto poder antioxidante podría modular el metabolismo de la glucosa y apoyar el control de la glucemia, según estudios citados.

En cuanto al sistema inmunitario, el tomate de árbol aporta vitamina C y vitamina A, claves para aumentar las células de defensa del organismo. A esto se suma el ácido rosmarínico, un polifenol con propiedades antivirales, antioxidantes y antibacterianas que refuerza las defensas naturales.

La vista y la piel también se benefician. La vitamina A es esencial para la salud visual, y su déficit puede derivar en xeroftalmía y ceguera si no se trata. Por otro lado, la combinación de vitaminas antioxidantes y polifenoles ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, cuida la piel frente al daño de los radicales libres y contribuye a protegerla de la radiación ultravioleta, reduciendo la aparición de arrugas, flacidez y manchas.

El tomate de árbol favorece la pérdida de peso porque aporta pocas calorías, contiene fibras que aumentan la sensación de saciedad y suma vitaminas C, A y del complejo B asociadas con un mejor metabolismo energético. Además, por su contenido de fibra soluble ayuda a prevenir el estreñimiento al aumentar e hidratar el bolo fecal y mantener una flora intestinal saludable.

Otros beneficios que explica incluyen la posible prevención del cáncer, gracias a la acción antioxidante y antiinflamatoria del ácido rosmarínico y de las vitaminas A y C, así como la reducción de la presión arterial por sus compuestos fenólicos y su aporte de potasio, que facilita la eliminación de sodio a través de la orina. Incluso se señala que sus extractos pueden inhibir el crecimiento de bacterias como E. coli, Salmonella enteritidis y Enterococcus faecalis.

Respecto al consumo, el tomate de árbol puede comerse entero, en jugos, mermeladas, conservas, ensaladas, salsas o combinado con quesos. La recomendación general es incluirlo como cualquier otra fruta, preferiblemente con cáscara y semillas para aprovechar al máximo sus propiedades.

La profesional comenta que una porción adecuada es de unos 100 gramos (alrededor de una unidad y media), dentro de las 2 a 3 porciones de fruta diarias sugeridas, siempre bajo una dieta equilibrada y acompañada de actividad física regular le ayuda a mantenerse sano.

