“Como el Caribe”: la isla con amplias playas y agua cálida que está a unas horas de CABA

Al momento de planear una escapada en el verano, muchos consideran la Costa Atlántica para descansar junto al mar. Sin embargo, no hay que descartar la amplia variedad de destinos que se encuentran junto al río. Es así que se destaca la Isla Cambacuá, también conocida como el “Caribe Entrerriano” por sus amplias playas blancas y sus aguas cálidas y transparentes. Se presenta como una opción ideal para pasar el día y se encuentra a solo unas horas de viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encuentra sobre el río Uruguay, en frente de Concepción del Uruguay. Para llegar allí desde la ciudad de Buenos Aires, son aproximadamente unas cuatro horas de viaje en auto.

De todos modos, vale aclarar que solo se puede llegar en una lancha que sale del puerto de la ciudad entrerriana en horarios determinados de ida y vuelta, y se debe pagar el traslado. Por otro lado, se puede acceder en una embarcación particular.

Isla Cambacuá: arena, río y relax

La Isla Cambacuá se caracteriza por su costa de arena fina y blanca que da directo al río, cuyas aguas son cálidas. Es por ello que muchos consideran que es muy parecida a las postales que se pueden encontrar de las playas del Caribe.

Nació como solo un banco de arena, cuyas dimensiones se fueron extendiendo hasta alcanzar 23 kilómetros. Con el tiempo se fue cubriendo de vegetación y hoy en día cuenta con una gran biodiversidad de especie típica del Litoral.

Es un sitio ideal para escapar de la ciudad y conectar con la naturaleza, puesto que las instalaciones que tienen son mínimas. Al extremo norte de la isla se instaló un balneario que se extiende por solo cinco kilómetros. En esa zona solo hay disponibles unos baños, una pequeña cantina y alquiler de parrillas, mesas, sombrillas, reposeras y gazebos. De todos modos, las opciones pueden ser limitadas.

La Isla Cambacuá es conocida como el "Caribe Entrerriano" Fcaebook

Es así que se presenta como una opción para descansar a las orillas del río. Igualmente, para las personas más activas está la posibilidad de practicar algunos deportes náuticos y moverse por el agua en motos de agua y botes.

El resto de la isla es agreste y hay otras playas solitarias en estado natural entre el follaje autóctono al que se puede acceder para alejarse de otros visitantes y tener una experiencia única. De todos modos, solo se puede llegar a ellas por medios propios y se recomienda ir con todo lo necesario, ya que no están explotadas. Esta posibilidad es solo para quienes cuenten con su embarcación y que estén dispuestos a estar expuestos a la naturaleza, sin ningún servicio disponible en la cercanía.

Es importante enfatizar que no existen alojamientos en la Isla Cambacuá. Es por eso que se presenta como una escapada para hacer en el día.

No hay alojamientos en la Isla Cambacuá, por lo cual solo se puede ir a pasar el día Facebook

De todos modos, quienes quieran pasar unos días allí, pueden parar en Concepción del Uruguay.

“La Histórica” cuenta con una gran variedad de actividades turísticas por su parte: además de su playa, también tiene termas para disfrutar en cualquier momento del año.

En tanto, en el verano se puede celebrar el Carnaval con sus bailes y comparsas. En tanto, allí se encuentra el Palacio San José, la antigua residencia de Justo José de Urquiza, que ahora actúa como museo y es un Monumento Histórico Nacional.