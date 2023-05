La increíble historia de “los mellizos más prematuros del mundo” que entraron en el récord Guinness

escuchar

Adiah y Adrial Nadarajah pesaban apenas 330 y 420 gramos al momento de nacer a las 22 semanas de embarazo. Estos mellizos canadienses se convirtieron en los más prematuros del mundo e ingresaron al Guinness.

Según relataron sus papás, los médicos les daban “0% de chances de sobrevivir”. Shakina Rajendram, madre de los pequeños, confesó que si hubieran nacido unas horas antes, no se habría hecho ningún intento por salvarles la vida. “Cuando me puse de parto, a los bebés se les negaron todas las medidas de soporte vital en el hospital en el que me ingresaron y casi los dejaron morir”, reveló Shakina.

Al nacer los mellizos tenían "0% posibilidades de sobrevivir" según los médicos.

Adiah y Adrial permanecieron bajo el cuidado del hospital durante casi seis meses, enfrentando complicaciones con sangrado cerebral, perforación intestinal, sepsis y dificultades en el manejo de fluidos. Actualmente los mellizos tienen un año, pero tuvieron que sobrellevar complicaciones médicas graves. “Vimos a los bebés casi morir ante nuestros ojos muchas veces”, dijo la mujer al sitio de los Guinness World Records y asegura que los bebés están muy bien de salud.

Los bebés hoy están en perfectas condiciones de salud.

Adiah se desarrolló “muy bien” y tiene las características típicas de su edad: “Es una bebé extremadamente feliz y sociable, y sonríe todo el día”, reveló la madre. En cambio, Adrial tuvo que volver al hospital dos veces desde que le dieron de alta y pasó por varias infecciones y problemas respiratorios. “Los bebés estuvieron cerca de la muerte tantas veces, y mientras la gente rezaba, las cosas cambiaban milagrosamente”, explicó Shakina, quien es una cristina devota.

Demi Moore mostró a su diminuta perra y contó que la presentará al libro Guinness de los récords

Demi Moore se propuso cumplir un objetivo y compartió los detalles con sus seguidores de Instagram. La actriz quiere que su querida perrita, Pilaf, ingrese al libro Guinness de los récords por su diminuto tamaño y empezó su campaña en las redes sociales en las que subió fotografías de la chihuahua, que incluso tiene su propia cuenta en la red social, @pilaf.littlemouse.

Pilaf fue adoptada hace dos años y se convirtió en una compañera esencial para Moore, quien la lleva de viaje con ella por vacaciones, pero también cuando debe emprender nuevos rumbos con motivos laborales. En su publicación, Moore habló de su perrita, que tiene un protagonismo indiscutido en su feed, y contó el desafío que tiene entre manos.

“Bueno, amigos, vamos a hacer esto ¡Vamos a ver si podemos hacer que vean a Pilaf en el Guinness de los récords!”, escribió Demi como leyenda de dos fotos de la perra que enterneció a toda la familia desde su arribo al hogar. “Nuestra dulce chica nació el 9 de noviembre de 2020 y pesa 700 gramos. (Tienen al gato y al vaso de café para ver la escala)”, remarcó la actriz de Propuesta indecente, quien arrancó su campaña con el hashtag #pilaf4guiness.

LA NACION