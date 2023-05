Intentó dejar a su pareja por WhatsApp y recibió una respuesta que la dejó atónita: “Me armé de valor”

escuchar

A la hora de dejar a una pareja, cada persona se expresa de forma diferente. Muchas optan por terminar todo y, otras, por tratar de construir una relación de amistad cuando finaliza la amorosa; incluso, algunas recurren a las frases típicas como “no sos vos, soy yo”. En las últimas horas, una joven se volvió viral en las redes sociales luego de compartir la forma en que rompió con su novio y recibió la respuesta menos esperada: “Me armé de valor y se lo mandé”.

“Ya pasó. Yo lo supe y creo que vos también. La estiramos lo que pudimos o lo que creíamos poder, pero... no hay más vuelta que darle. Se rompió. Se fue”, comenzó Agustina, a través de un mensaje de WhatsApp dirigido a su novio, con el que pretendía darle a entender que quería romper con él. Y siguió: “No está. La magia ya no está. Las mariposas en la panza se transformaron en incertidumbre y ansiedad”.

Agustina, que reside en Quilmes, compartió el discurso que escribió para ahora su expareja a través de las redes sociales, ya que recibió una respuesta por parte de su novio que la desconcertó por completo. Luego de un mensaje considerablemente extenso, el joven únicamente contestó: “Buenas. ¿Una poesía?”.

“Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta”, detalló la autora de la publicación, que compartió la captura de la conversación en su perfil de Twitter y acumuló más de 28 millones de vistas en menos de 24 horas.

“Te juro que me habría encantado ser de roble, para no romperme, pero soy de cristal y me quebré toda. Y ya está, ya estoy. No quiero juntar pedazos de mí que no merecían romperse”, escribió Agustina en el mensaje que le envió a su pareja.

En otro fragmento, se pudo leer: “No te echo la culpa. Gran parte es mi responsabilidad, seguramente. No soy fácil de llevar. Y sé que lo intentas. Pero ya no me sirve. No me hace bien. No me hacés bien. Siento que estoy constantemente en un buscaminas con miedo a pisar en falso y explotar y, constantemente, con el corazón en la boca”.

Los usuarios de la red social del pajarito iniciaron un debate sobre la forma en que Agustina le comunicó la ruptura a su expareja. En tanto, también compartieron memes acerca de la respuesta del joven. Incluso, se hicieron eco del comentario, a través de sus perfiles de Twitter, desde la cuenta oficial de Boca Juniors hasta el grupo musical de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, junto a un video del Indio Solari.

“Es más fácil decir: ‘Me quiero separar’”, destacó una usuaria. “Si dejaste a tu novio por un mensaje de WhatsApp, que no es lo ‘políticamente correcto’, tanto valor no juntaste”, advirtió otro. Una tercera apuntó: “Por la responsabilidad afectiva, deberías decirlo en la cara”.

