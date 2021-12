La ingeniosa manera que encontró un profesor para decirle a sus alumnos que se llevaron la materia

Desaprobar una materia es consecuencia de varios meses de procrastinación y poco estudio. Cuando un alumno se topa con la -dolorosa- noticia de que debe seguir estudiando una vez terminadas las clases, el recuerdo de un año de ocio pasa por la mente en cuestión de segundos. Lejos de dramatizar este duro momento, un profesor compartió en su cuenta de TikTok una innovadora y divertida manera de dar el difícil anuncio.

Identificado como @profejuani, Juan Ji Holguín es un docente oriundo de México que recurrió a una banda de cumbia local para que musicalice su canción. El profesor se basó en el tema “Tus jefes no me quieren” de Grupo Ensamble y sobre la melodía original ideó una letra aplicada a la desaprobación de un examen y la necesidad de rendirlo en “el extra”, tal como le dicen al período de orientación y evaluación de diciembre en el país vecino.

Con una escenografía digna de un fanático de las películas y los videojuegos -posters del popular Halo o el film Pulp Fiction- auriculares profesionales y un micrófono de estudio, el hombre empezó a entonar las estrofas de la canción. “Te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar; ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites [no llores] y ponte a estudiar”, se lo escucha expresar en la primera estrofa.

Un profesor confeccionó una cumbia para contarle a sus alumnos que desaprobaron su materia

“Ya pasa, ni te preocupes; ojalá que no te pegue tu mamá”, bromeó también al cantar. “Reprobaste, ya ves ¿Para qué no entregas tus tareas? Reprobaste, pero bien que te veía conectado en el Fornite”, cerró haciendo alusión al popular videojuego online que es furor entre los adolescentes.

El clip está acompañado con algunos textos que van apareciendo a medida que pasa la canción. “¿Cómo le aviso a mis alumnos que reprobaron? Les mando este video”, se puede leer. Pero no todas son malas noticias. Fanático de la música, el profesor también creó una canción de felicitaciones para aquellos alumnos que sí aprobaron su materia.

A su vez, y por pedido de sus seguidores, armó otra canción pero para los alumnos que sí aprobaron

“Le echaste muchas ganas y pasaste la materia; si acaso no pasabas, pues te iba como en feria. Muchas felicidades, eres un gran alumno; gente como tú solo hay una en un millón”, cantó a todo pulmón. “Aprobaste la clase, muchas felicidades; pero tampoco es para tanto, pues estaba súper fácil. Jaja, no te creas estuvo bien, supongo. Ojalá de tí aprenda tu compa que reprobó”, manifestó con mucho humor. Esta última cumbia no fue idea original de Ji Holguín, sino que fue a pedido de uno de sus seguidores.