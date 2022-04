La nueva vida de Jim Caviezel, el Jesús de La Pasión de Cristo

WHEN THE GAME STANDS TALL (del mismo director que Coach Carter) me ha dejado indiferente. Los valores que intenta inculcar quedan claros y es una buena enseñanza.

Mi problema es que no he terminado de creerme nada, a parte que he sentido esa emoción y energía, forzada. Una pena. pic.twitter.com/0ymHzxvK8m