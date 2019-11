Estefanía Beltrami ya publicó un libro gracias al éxito de su cuenta

"Las dietas no funcionan. Si queres cambiar tu vida, tu peso o tu salud, hay que empezar por cambiar los hábitos", asegura la joven nutricionista y autora del libro "Basta de dietas".

Con 25 años y 799 mil seguidores en Instagram, Estefanía Beltrami se conviritió en una de las mayores influencers del rubro. "Empecé estudiando administración de empresas y a las pocas semanas ya supe que no era para mí", relata la joven instagrammer a LA NACION.

Si bien hace más de tres años que administra la cuenta @nutricion.salud.arg, reconoce que el camino no fue fácil. "No sabía si estudiar turismo, arquitectura o gastronomía . Siempre leía sobre nutrición pero no lo asociaba con mi profesión", confiesa.

Hasta que un día logró unir aquellas piezas que parecían estar dispersas: su interés por la nutrición, su manejo cotidiano de redes sociales y el hobbie que conserva desde su infancia: cocinar. Así surgió la idea de inscribirse a la carrera de Nutrición en la Universidad de Morón, donde cinco años después se graduó con diploma de honor.

"Empecé a sentir que necesitaba volcar en algún lugar todo lo que estaba aprendiendo, al principio probé con Twitter pero no era la herramienta que estaba buscando y decidí incursionar en Instagram", afirma la joven. Así nació @nutricion.salud.ar, que al día de hoy supera el medio millón de seguidores.

"Las primeras fotos eran horribles, intentaba hacer lo mejor posible pero no tenía técnica", recuerda entre risas y confiesa: "Soy muy obsesiva con el trabajo, eran las tres de la mañana y yo seguía cocinando y editando fotos", agrega.

Si bien al momento de iniciar la cuenta su público era reducido, siempre se aseguraba de generar al menos un posteo por día. Fue así como empezó a generar un ida y vuelta con sus seguidores con quienes aún hoy intenta mantener el vínculo."Trato de trabajar igual para una persona que para un millón porque eso hace a tu identidad, te define como persona y como profesional y hace que te sigan eligiendo a diario", afirma convencida.

A pesar de que la demanda es cada vez mayor, la joven asegura que prefiere no delegar y seguir administrando @nutricion.salud.arg por sus propios medios. "Dedico gran parte del día al manejo de la cuenta porque siento que cuando uno crece con su proyecto, nadie puede hacerlo mejor que uno", comenta a LA NACION. "Después de tantos años, tus seguidores ya te conocen, saben cuál es tu impronta y tu marca. A veces me pasa que me roban contenido y ellos al instante se dan cuenta que es mío", agrega.

El título, el libro y el consultorio

Si bien se reconoce tímida y de bajo perfil, son muchos los famosos e influencers que la eligen a la hora de recibir asesoramiento nutricional, entre ellos Magali Tajes, Cande Molfese, Brenda Gandini, Alejandra Maglietti, Sabrina Garciarena, Jesica Cirio y hasta la "China" Suárez, son algunos de los nombres que aparecen en su larga lista de seguidores. "Nunca me gustaron las cámaras ni busco ser mediática. Cada tanto me llaman de programas de televisión para dar consejos sobre alimentación saludable y suelo rechazar la propuesta por vergüenza", admite.

Sin embargo, su lucha diaria por derribar el mito de las dietas llama la atención de unos cuantos. Así surge "Basta de dietas", su primer libro donde recopila muchas de sus publicaciones de Instagram, sus conocimientos profesionales e incluso mitos y respuestas a las preguntas frecuentes que surgen de sus pacientes.

"Lo del libro fue mucha casualidad", cuenta. "Como soy bastante inquieta y ansiosa, mientras esperaba la matrícula no podía ejercer y me puse a escribir. A los quince días, me contactaron de la editorial diciéndome que querían hacer un libro conmigo y les respondí: ya lo tengo listo", afirma sorprendida.

Al día de hoy, "Basta de dietas" se encuentra entre los 100 libros más vendidos del país y, a pesar de tener cerca de 800 mil seguidores en Instagram, muchos de sus pacientes admiten haber llegado a ella a través del libro.

"Soy una apasionada de lo que hago, ese es mi motor diario y creo que eso fue lo que me llevó a donde estoy ahora", asegura. "No creo ser distinta al resto pero estoy convencida que la constancia, la calidad de trabajo y el esfuerzo se trasmiten y la gente del otro lado lo recibe con los brazos abiertos. Es cuestión de jugársela por lo que a cada uno le apasione", agrega.

Si bien reconoce no tener la fórmula del éxito, está convencida que sin perseverancia e innovación no se llega a ningún lado. Tal es así que acaba de lanzar su canal de YouTube donde continua promoviendo la alimentación saludable, rompiendo con los clásicos mitos que existen alrededor de las dietas y brindando asesoramiento nutricional .

"Capaz sueno insistente y repetitiva pero estoy convencida que es muy importante hacer lo que a uno le gusta, viviendo el proceso y sus resultados. Muchas veces no somos conscientes de que a través de las redes sociales transmitimos todo tipo de emociones y estoy segura que mis seguidores saben cuánto disfruto lo que hago y por eso me siguen eligiendo", concluye.

Las diez preguntas más frecuentes sobre dietas:

¿Tomar agua con limón en ayunas es beneficioso?

¿Los alimentos light no engordan?

¿Los carbohidratos de noche engordan?

¿Se puede mezclar carbohidratos con proteínas?

¿Las harinas engordan?

¿Las pastas engordan?

¿El sushi tiene muchas calorías?

¿La papa, la batata y el choclo engordan?

¿La grasa se puede transformar en músculo?

¿El alcohol fija grasas?