La oración para pedir protección, prosperidad y empezar diciembre con la energía renovada

Al iniciar un nuevo mes cada una de las personas piden por sus hogares y familias

Para las personas creyentes existen todos tipo de oraciones para las diferentes situaciones que se presenten en su día a día.

En esta época, cada familia se prepara para la víspera de terminar el año, por ello, piden por el último mes del año y así, finalizar de la mejor manera este 2025.

Oración para el mes de diciembre

Amado Dios, hoy me presento ante Ti con un corazón lleno de ilusión y alegría para darte gracias por todo tu amor y por aquellas hermosas bendiciones con las que día tras día Tú colmas mi vida, pero ante todo, a darte gracias por permitirme la dicha de vivir este nuevo mes de diciembre, época de luz y amor, que une a las familias y los amigos.

Padre celestial, hoy pongo en tus manos mis ilusiones y mis planes para diciembre. Te pido que seas Tú quien guíe mis pasos y quien me colme de fuerza y de sabiduría para poder salir adelante.

Por favor bendice mi vida y la vida de las personas que amo, acompáñanos en cada una de nuestras actividades y obligaciones, rodéanos con tu amor, protégenos a cada instante y permite que en todo sintamos tu presencia y tu gracia, para de este modo poder llegar al final del mes con la satisfacción del deber cumplido.

Padre, por favor ilumina mi hogar y mi familia, fortalece nuestra unidad y afianza nuestro vinculo de amor. Tú mejor que nadie conoces nuestras vidas y nuestras necesidades, danos el hermoso don de la salud, el pan nuestro de cada día, sabiduría para crecer en tu nombre y un corazón noble, sensible y dispuesto a compartir con alegría e ilusión.

Danos también, amado Dios, una fe capaz de soportar y superar las crisis, la fuerza necesaria para perdonar las ofensas y una esperanza capaz de avanzar sobre todos los miedos.

Amado Dios: que en este nuevo mes sea tu luz la que brille en mi vida y la vida de mi familia, esa misma luz que trajo del cielo Jesús cuando se hizo hombre. Gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que en tu nombre, diciembre será un mes pleno de alegría, bendición y prosperidad.

Amado Dios, al iniciar este último mes del año, vengo a ti con un corazón agradecido. Te entrego cada día de diciembre, mis sueños, mis necesidades y todo lo que anhelo lograr. Por favor, guía mis pasos, protege a mi familia y llena mi hogar de amor y bendiciones, Amén.

Al realizar esta oración, debe hacerlo con fe y convicción, y así el último mes del año 2025 logrará finalizarlo con esperanza para iniciar el nuevo año de la mejor manera.

