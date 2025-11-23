Solemnidad de Cristo Rey: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

La Solemnidad de Cristo Rey se celebra el 23 de noviembre de este año, una fecha que proclama a Jesucristo como el Señor del tiempo y de la historia. Se trata de una jornada que resalta su influencia y lo posiciona como una realeza de la Iglesia y el universo, gracias a su autoridad divina y su papel como guía y salvador de la humanidad.

Este día busca recordar a las personas acerca del poder divino de Jesús, que es incomparable con el de cualquier ser humano. De esta manera, invita a reconocer en Cristo como gobernante del mundo, referente de la voluntad divina, esperanza, bondad y lo sagrado.

Cristo, como la figura central de la Iglesia

La historia de la Solemnidad de Cristo Rey

La historia de esta celebración se remonta a 1925, cuando el Papa Pío XI declaró la solemnidad mediante la encíclica Quas Primas. Durante esa época, el mundo se veía afectado por la reciente Primera Guerra Mundial y diferentes conflictos en países. El Sumo Pontífice decidió declarar esta festividad con el objetivo de motivar a los católicos a reconocer a Jesús como el auténtico mandatario de la Iglesia, cuyo poder se extiende por la tierra y el cielo.

En un principio, esta fiesta tomaba lugar el último domingo de octubre, antes de la celebración de Todos los Santos. En 1969, el Papa Pablo VI modificó su denominación a “Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo” y la trasladó al último domingo del año litúrgico. Es por ello que cada año la fecha cae entre el 20 y el 26 de noviembre.

Esta celebración sirve como la oportunidad de hacer frente a los conflictos del mundo, el ateísmo y el orgullo por la religión. Intenta destacar la imagen de Cristo como un rey bondadoso y humilde, ante las luchas de poder en todo el planeta en un escenario de postguerra. Su autoridad proviene del servicio, el amor y de la verdad revelada. La Solemnidad de Cristo Rey es un llamado a todos los fieles a reconocer el reinado de Jesús como elección de fe.

Cristo en la cruz, por Rubens instagram/@Osenat

Oración a Cristo Rey

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para rezarle a Cristo Rey:

¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey Universal, todo cuanto ha sido hecho, Tú lo has creado. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo, renunciado a Satanás, a sus seducciones y a sus obras; y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar, según mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza, y para que así se establezca en todo el mundo el Reino de tu Paz.