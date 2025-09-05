La receta definitiva para preparar un delicioso pepián guatemalteco: ingredientes y secretos

El pepián guatemalteco es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía de Guatemala. Este guiso tradicional se acostumbra servir en bodas, celebraciones de cumpleaños y ceremonias fúnebres, entre otros eventos. Aunque puede haber pequeñas variaciones, existe una receta definitiva con ingredientes imprescindibles que no pueden faltar.

Cómo es la receta para preparar el pepián guatemalteco: los ingredientes necesarios

El término “pepián” deriva de la palabra “pipián”, empleada por los colonizadores al identificar el uso de pepas o semillas en su preparación. Su elaboración conserva técnicas tradicionales, como el asado y el tostado de los ingredientes, que potencian su sabor distintivo. A lo largo de los años surgieron diferentes variantes, entre ellas el rojo, el negro y el de tres carnes, pero todas mantienen la esencia de este platillo guatemalteco, según detalló Aprende Guatemala.

La palabra “pepián” tiene su origen en “pipián”, un término que los colonizadores emplearon al observar el uso de semillas en su preparación Instituto Guatemalteco de Turismo

Estos son los ingredientes necesarios para la receta:

1 kilogramo de carne al gusto

1 chile guaque seco

56 gramos de ajonjolí

1 chile pasa seco

1 rajita de canela

4 tomates

1 taza de miltomate

1 cebolla

56 gramos de pepitoria verde

1 cáscara de banana

3 dientes de ajo

4 pimientas gordas

2 clavos de olor

8 piezas de pan francés frío o harina de arroz

1 manojo de cilantro

1 litro de agua

Medio güisquil

227 gramos de ejotes

227 gramos de papas medianas

Zanahorias

Tallos de cebolla

Sal y pimienta al gusto

Con el paso del tiempo surgieron distintas variantes, entre ellas el pepián rojo, el negro y el de tres carnes Instituto Guatemalteco de Turismo

Paso a paso, cómo preparar el pepián guatemalteco

Primero se coloca la carne en una olla con un litro de agua y se deja cocer . Antes de que esté completamente cocida, se agregan las verduras para que se cocinen en conjunto.

. Antes de que esté completamente cocida, se agregan las verduras para que se cocinen en conjunto. En una plancha, se doran los chiles, el miltomate, el tomate, la cebolla, el ajonjolí, la pepitoria, los dientes de ajo, la rajita de canela y la cáscara de plátano. Una vez que todos los ingredientes estén perfectamente tostados, se licúan junto con un poco del caldo de la cocción de la carne.

junto con un poco del caldo de la cocción de la carne. La mezcla resultante se coloca a hervir junto con el cilantro y se deja que espese durante aproximadamente 30 minutos. Luego, se incorpora la carne y las verduras para que los sabores se mezclen y el guiso alcance la consistencia deseada.

para que los sabores se mezclen y el guiso alcance la consistencia deseada. Para elaborar la versión de pepián rojo , se omite el chile guaque y la cáscara de banana, y se añade mayor cantidad de tomate, achiote y chile pimiento.

, se omite el chile guaque y la cáscara de banana, y se añade mayor cantidad de tomate, achiote y chile pimiento. Finalmente, el platillo se puede servir acompañado de arroz blanco, aguacate, tamalitos o tortillas.

Cuál es el origen del pepián guatemalteco

El pepián es un platillo típico originario del departamento de Chimaltenango, ubicado en la región central del país y al oeste de la ciudad de Guatemala. Este guiso, con raíces del grupo indígena llamado kaqchikeles, se sirve tradicionalmente en diversas ocasiones especiales, como bodas, celebraciones de cumpleaños y ceremonias fúnebres.

Debido a su importancia cultural, el Ministerio de Cultura y Deportes lo declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2007 Instituto Guatemalteco de Turismo

Se distingue por su particular combinación de ingredientes y especias, que le otorga un sabor característico. Aunque su elaboración puede variar según la región, cada versión conserva la esencia del plato. Su relevancia cultural llevó al Ministerio de Cultura y Deportes a declararlo Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2007.