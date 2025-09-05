La receta definitiva para preparar un delicioso pepián guatemalteco: ingredientes y secretos
Con raíces en la cultura indígena, este guiso tradicional forma parte de diversas celebraciones especiales; cuáles son sus ingredientes y cómo prepararlo paso a paso
- 3 minutos de lectura'
El pepián guatemalteco es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía de Guatemala. Este guiso tradicional se acostumbra servir en bodas, celebraciones de cumpleaños y ceremonias fúnebres, entre otros eventos. Aunque puede haber pequeñas variaciones, existe una receta definitiva con ingredientes imprescindibles que no pueden faltar.
Cómo es la receta para preparar el pepián guatemalteco: los ingredientes necesarios
El término “pepián” deriva de la palabra “pipián”, empleada por los colonizadores al identificar el uso de pepas o semillas en su preparación. Su elaboración conserva técnicas tradicionales, como el asado y el tostado de los ingredientes, que potencian su sabor distintivo. A lo largo de los años surgieron diferentes variantes, entre ellas el rojo, el negro y el de tres carnes, pero todas mantienen la esencia de este platillo guatemalteco, según detalló Aprende Guatemala.
Estos son los ingredientes necesarios para la receta:
- 1 kilogramo de carne al gusto
- 1 chile guaque seco
- 56 gramos de ajonjolí
- 1 chile pasa seco
- 1 rajita de canela
- 4 tomates
- 1 taza de miltomate
- 1 cebolla
- 56 gramos de pepitoria verde
- 1 cáscara de banana
- 3 dientes de ajo
- 4 pimientas gordas
- 2 clavos de olor
- 8 piezas de pan francés frío o harina de arroz
- 1 manojo de cilantro
- 1 litro de agua
- Medio güisquil
- 227 gramos de ejotes
- 227 gramos de papas medianas
- Zanahorias
- Tallos de cebolla
- Sal y pimienta al gusto
Paso a paso, cómo preparar el pepián guatemalteco
- Primero se coloca la carne en una olla con un litro de agua y se deja cocer. Antes de que esté completamente cocida, se agregan las verduras para que se cocinen en conjunto.
- En una plancha, se doran los chiles, el miltomate, el tomate, la cebolla, el ajonjolí, la pepitoria, los dientes de ajo, la rajita de canela y la cáscara de plátano. Una vez que todos los ingredientes estén perfectamente tostados, se licúan junto con un poco del caldo de la cocción de la carne.
- La mezcla resultante se coloca a hervir junto con el cilantro y se deja que espese durante aproximadamente 30 minutos. Luego, se incorpora la carne y las verduras para que los sabores se mezclen y el guiso alcance la consistencia deseada.
- Para elaborar la versión de pepián rojo, se omite el chile guaque y la cáscara de banana, y se añade mayor cantidad de tomate, achiote y chile pimiento.
- Finalmente, el platillo se puede servir acompañado de arroz blanco, aguacate, tamalitos o tortillas.
Cuál es el origen del pepián guatemalteco
El pepián es un platillo típico originario del departamento de Chimaltenango, ubicado en la región central del país y al oeste de la ciudad de Guatemala. Este guiso, con raíces del grupo indígena llamado kaqchikeles, se sirve tradicionalmente en diversas ocasiones especiales, como bodas, celebraciones de cumpleaños y ceremonias fúnebres.
Se distingue por su particular combinación de ingredientes y especias, que le otorga un sabor característico. Aunque su elaboración puede variar según la región, cada versión conserva la esencia del plato. Su relevancia cultural llevó al Ministerio de Cultura y Deportes a declararlo Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2007.
