Cómo es la receta del mole guatemalteco: el popular postre centroamericano a base de plátano y chocolate

El mole guatemalteco, también llamado plátanos en mole, es uno de los postres más representativos de la gastronomía guatemalteca. Esta receta combina banana madura frita con una salsa espesa hecha a base de chocolate, lo que da como resultado una preparación con sabor dulce que suele disfrutarse en reuniones familiares y celebraciones.

Mole guatemalteco: preparación paso a paso

La elaboración artesanal del mole ha sido transmitida de generación en generación, lo que permitió conservar su sabor original. De esta manera, se convirtió en una parte fundamental de las tradiciones culinarias de Guatemala. Sin ir más lejos, en 2007, este postre fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes, según detalló el medio Guatemala.

El mole guatemalteco fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes Captura de pantalla YouTube Facil y Delicioso

Los ingredientes para su preparación son:

6 plátanos maduros, cortados en rodajas largas

56 gramos de ajonjolí tostado

56 gramos de pepitoria tostada

15 tomates maduros.

2 chiles pasa

1 canela en rama

2 champurradas

226 gramos de chocolate en tableta

56 gramos adicionales de ajonjolí para decorar

Paso a paso, cómo preparar el mole guatemalteco:

Cortar los plátanos en tiras alargadas y freírlos en aceite caliente hasta que estén dorados, sin que se resequen. Luego se retiran y se dejan aparte.

hasta que estén dorados, sin que se resequen. Luego se retiran y se dejan aparte. Partir los tomates en cuatro y colocarlos en una olla junto con los chiles pasa y la raja de canela. Cocinar a fuego bajo hasta que todo esté cocido. Dejar enfriar y retirar la cáscara de los tomates.

y la raja de canela. Cocinar a fuego bajo hasta que todo esté cocido. Dejar enfriar y retirar la cáscara de los tomates. En un sartén sin aceite, tostar el ajonjolí y luego la pepitoria.

Llevar a la licuadora los tomates cocidos, los chiles, la canela, el ajonjolí, la pepitoria y las champurradas. Procesar hasta obtener una mezcla espesa y homogénea.

Procesar hasta obtener una mezcla espesa y homogénea. Verter la preparación en una olla mediana, agregar el chocolate en trozos y cocinar a fuego bajo. Remover hasta que se derrita por completo.

y cocinar a fuego bajo. Remover hasta que se derrita por completo. Incorporar las rodajas de plátano frito al mole y dejar hervir unos minutos para que absorban el sabor de la salsa.

unos minutos para que absorban el sabor de la salsa. Dejar reposar, servir y decorar con ajonjolí tostado por encima.

El mole guatemalteco surgió de la combinación de ingredientes autóctonos, como el chocolate de origen maya, con productos traídos de Europa y Asia Instagram: @chefcarmenraphael

Para lograr un mole guatemalteco exquisito, se recomienda usar plátanos maduros, con cáscara negra y textura suave, que aportan un sabor más intenso.

En caso de que no se consiga pepitoria, se puede sustituir por semillas de girasol o de calabaza. En tanto, la champurrada ayuda a espesar la mezcla y añade un toque crujiente.

Aquellos que disfrutan del picante, pueden dejar algunas semillas del chile pasa al momento de licuar los ingredientes para intensificar el sabor.

Cuál es la historia del mole guatemalteco

El mole llegó a Guatemala a mediados del siglo XVI, en una época en la que las organizaciones religiosas empezaban a consolidarse en el país. Su receta surgió de la combinación de ingredientes autóctonos, como el chocolate de origen maya, con productos traídos de Europa y Asia, como la canela, el ajonjolí y ciertos tipos de chiles.

Con el tiempo, esta preparación dulce se fusionó con plátano maduro frito y dio origen a un postre muy apreciado en diversas regiones, especialmente en San Marcos.

Para esta receta se recomienda usar plátanos maduros, con cáscara negra y textura suave Captura de Pantalla YouTube Cocinando con Alma

Con el paso de los siglos, el mole de plátano dejó de estar reservado únicamente para celebraciones religiosas y se incorporó a festividades populares.

Hoy en día, es un clásico de la gastronomía guatemalteca, presente en ferias, mercados y hogares durante ocasiones especiales. Algunos restaurantes también ofrecen versiones modernas del platillo.