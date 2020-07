La reina Isabel le habría ofrecido a Harry un periodo de prueba de 12 meses para que retome su puesto en la Corona Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 10:05

Ya pasaron más de seis meses desde que los duques de Sussex anunciaron que renunciarían a sus derechos y deberes como miembros de la monarquía, pero lejos de vivir la vida tranquila que tanto anhelaban, diariamente se conocen nuevos detalles del Megxit. Según fuentes reales, la reina Isabel II le propuso a su nieto, el príncipe Harry, un período de prueba para que, una vez terminado el tiempo estipulado, pueda regresar a la Corona si así lo desea. Sin embargo, trascendió que Harry inicialmente rechazó la oferta de su abuela.

Se trata de un período de prueba de 12 meses que le permitirían a él y a Meghan Markle volver a formar parte de la vida real británica, según publicó el Daily Mail. Al parecer, la reina estaba deseosa de que Harry supiera que era bienvenido si cambiaba de opinión, pero él debió ser persuadido para aceptar la propuesta: los medios aseguran que "se opuso rotundamente al proceso de revisión". Se cree que Harry estuvo en contra de la idea porque una revisión disminuiría el impacto de su partida.

La pareja se mudó a Los Ángeles luego de abandonar la realeza Fuente: LA NACION

Sin embargo, hay una pequeña luz verde. Al ser consultada sobre si la pareja podría retomar sus obligaciones reales, una persona cercana a Harry y Meghan sostuvo: "¿Debo descartar que asuman roles para la familia en el futuro? Absolutamente no. Pero un retorno a gran escala pronto no es probable. Eso no se debe a la animosidad ni nada de eso. Todavía no han alcanzado lo que buscaban hacer".

Aunque la noticia sobre el rechazo de Harry surgió de fuentes próximas a la Corona y a la pareja, el 11 de agosto promete ser un día de revelaciones explosivas por el lanzamiento del libro Harry y Meghan y la construcción de una familia real moderna, una biografía autorizada de los duques de Sussex que sostiene, entre otras aseveraciones, que Meghan no era querida en el Palacio de Buckingham, lo que motivó las diferentes decisiones del príncipe.

Harry inicialmente habría rechazado la oferta Fuente: Archivo

Meghan y la cruel manera en la que la realeza se refería a ella a sus espaldas

Gracias a la publicación de extractos de la biografía, se conoció la manera despectiva en la que miembros de la realeza y empleados de la corte se referían a Meghan a sus espaldas. Las mismas personas se burlaban, asimismo, de su pasado como actriz.

La relación entre el príncipe Harry y el príncipe William parece tener cortocircuitos Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Además de relatarse los roces y las relaciones ríspidas que hubo desde un principio entre la exactriz estadounidense, ahora princesa, y sus cuñados reales,el príncipe William y su esposa Kate Middleton, el libro expone los malos tratos que recibió durante su estadía en la Casa de Windsor.

En la biografía, escrita por dos periodistas especializados en la vida de la realeza, Omid Scobie y Carolyn Durand, se afirma que los cortesanos y en especial un miembro de la familia real de alto rango se refería a Meghan como "la corista de Harry (Harry's showgirl)".