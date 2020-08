Un fan lloró y le pidió a Lionel Messi a través de las redes sociales que por favor no se vaya de Barcelona

La decisión de Lionel Messi de no continuar en Barcelona provocó un impacto incalculable en el mundo del fútbol. Pero no solo para aquellos que se encuentran puertas adentro del deporte, sino también para sus fanáticos que mostraron su sorpresa ante la inesperada decisión.

El impacto que generó la salida de Messi entre los admiradores se pudo ver en las redes sociales, que manifestaron diversas reacciones por la situación. Entre ellos, un fan grabó un video que se volvió viral en el que le hace un especial pedido al jugador.

En el video se puede ver a este admirador, cuyo nombre se desconoce, conmocionado por la salida de Messi, rogándole entre lágrimas que no deje el club español. "No te vayas. Es el club que te pagó el tratamiento. Igual yo te voy a seguir bancando a muerte, pero no te vayas del Barça. No te vayas. Sé agradecido, Messi. Por favor", implora el hombre sin dejar de llorar.

Más adelante, frente a la cámara, el fanático rememora el momento en el que Messi estuvo por abandonar Barcelona y no lo hizo porque lo convenció Tito Vilanova, el exentrenador catalán de 45 años que murió en 2014 tras casi tres años de lucha contra un cáncer. "Por favor Messi. Hacelo por Tito. Por favor Messi no te vayas del Barça", continúa emocionado.

El video cosechó 155.000 reproducciones en Twitter y provocó una ola de comentarios en las redes sociales, acompañados por memes y distintas interpretaciones de los usuarios.

La salida de Messi

Los servicios legales de Barcelona recibieron hoy la carta documento de Lionel Messi en la que comunica su intención de dejar el club. Con contrato hasta junio de 2021, LA NACION pudo confirmar que el deseo del jugador es aplicar una cláusula que venció en junio de este año y así marcharse con el pase en su poder. Si no, el club que requiera sus servicios tendrá que negociar o pagar la cláusula de salida de 700 millones de euros.

De acuerdo con esta información, Messi se acogería a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de esta temporada. La fecha para aplicar esa cláusula venció el 10 de junio, pero desde el entorno del rosarino interpretan que finaliza con el cierre de cada temporada, y esa podría ser la ventana para que la fecha límite sea esta semana. En una temporada atípica, con punto final en agosto, Messi jugaría esa carta para salir con la libertad de acción.

Pero, según abogados expertos en derecho deportivo, el espíritu de esa cláusula es poder tomar una decisión a final de temporada. Como la pandemia del coronavirus retrasó todo, el final de la campaña se dio con el 8-2 de Bayern Munich en Lisboa. En ese contexto, el rosarino comunica que se va aprovechando el hueco legal que le dejó el contrato. Entonces, el futbolista más exitoso de la historia de Barcelona podría abandonar el club sin dejarle un euro.