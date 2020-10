La sorprendente "donación" que el rey Juan Carlos le hizo a su amante

Corinna Larsen recibió una exuberante donación de parte del rey

El Tiempo/Colombia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 09:26

"No puedes acusar a un rey saudí de corrupción cuando hace un regalo", asegura Corinna Larsen, la antigua amante del rey emérito de España, en referencia al dinero que este recibió del difunto rey Abdullah y que en el país se interpretó como una comisión por su mediación en la contratación de empresas españolas para la construcción de la vía férrea que une Medina y La Meca. "La cronología no encaja para nada", insiste y explica que el presente fue en 2008, un año antes de que se iniciara el proceso de la construcción.

La cifra de lo que denomina "regalo" coincide con los 65 millones de euros que ella recibió del rey emérito. "Cuando estuvo enfermo en 2011, y estuvo realmente mal, empezó a hablarme de su última voluntad, de su testamento", explica en una entrevista al medio digital español OKDiario.

Agrega que el rey le "dijo que le preocupaba que su familia no respetara sus deseos si lo dejaba en un testamento normal" y que por eso le transfirió esa suma, así como dos millones de euros a Marta Gayá, con quien Juan Carlos mantuvo una relación anterior durante veinte años.

"Fue un testamento plenamente meditado", recalca sobre el dinero que recibió, que hoy es objeto de investigación por parte de la justicia suiza.

Larsen señala que The New York Times y Forbes estiman la fortuna de Juan Carlos I es de "entre 1.400 y 2.300 millones". "Con eso, esa suma (la donación que recibió) ya no parece tan grande dentro de lo que es su patrimonio neto total", agrega.

El papel de mala

Tras años de discreción ante los medios, Larsen dio varias entrevistas en las que revela detalles de su romance con Juan Carlos I, que se hizo público debido a una caída en la que el rey se rompió la cadera en un viaje con ella a Botsuana en 2012.

"En este caso el viaje se filtró a propósito, como admitió el mismo general (del Centro Nacional de Inteligencia -CNI- Félix Sanz Roldán)". Está convencida de que ya tenían una historia pensada. "Mientras el avión despegaba en Botsuana, estas narrativas prescritas estaban ya imprimiéndose en España", asegura. "La narrativa que se inventó para mí era sumamente negativa".

Dentro de ese papel de mala, dice que intentaron involucrarla en el escándalo del caso Nóos, que juzgó a la infanta Cristina -hija del rey emérito- y su marido, Iñaki Urdangarin.

A ella se le impuso una multa y él está preso por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal. Larsen ayudó a buscarle trabajo a Urdangarin y dice que intentaron utilizarla para tapar la participación de la infanta.

Empezó a sentir miedo. "Me di cuenta de que la familia podía ser muy peligrosa, de que en el momento en que su imagen o su situación se viera amenazada, no dudarían en usar sin más a un inocente y en tratar de implicarlo falsamente", asevera.

Asegura que fue víctima de ataques y amenazas de parte del CNI y de fuerzas españolas. Por eso conversó en Londres con Sanz Roldán en 2012, "tras una serie de incidentes preocupantes: mercenarios ocuparon mi apartamento de Mónaco, agentes españoles entraban y salían, me habían vigilado y seguido agresivamente en Brasil.", en sus palabras.

"Tenía motivos para temer por mi vida. Lo que se dijo, se dijo de modo para dejar ver un poder absoluto, y el mensaje que me dio era muy claro: que si no seguía las instrucciones, no garantizaba mi seguridad física ni la de mis hijos", afirma.

La relación sentimental entre Larsen y el rey emérito duró entre 2004 y 2009, pero la amistad siguió hasta 2014. Respecto a su fama de mujeriego, afirma que "con el tiempo empecé a ver que no le era fiel a nadie". "Y yo no quiero ser parte de un harén", agrega. La última vez que se vieron fue en marzo del año pasado. Ella y su hijo lo recibieron en su casa de Londres.

"El rey llevaba un pin en la solapa, como una bandera de España, y se comportaba de forma muy rara. No hacía más que echarse hacia delante y preguntarme lo que quería", cuenta. "De pronto me preocupó de veras que el general (Sanz Roldán) podía estar usando al exrey de España como espía", agrega. "Había venido a Londres con un micrófono oculto, como todos los demás, para tender una trampa a su exnovia".

Acorralado por el escándalo surgido por el posible cobro de comisiones que guardaría en bancos extranjeros, Juan Carlos I salió de España en agosto. Aunque está protegido por inmunidad hasta su abdicación -periodo en el que recibió el dinero del rey saudí- las justicias suiza y española estudian un posible lavado de capitales y fraude fiscal a partir de entonces.