La sorpresiva revelación de Gerard Piqué sobre sus hijos: “Sufren una presión excesiva”

Durante una entrevista televisiva, el futbolista español Gerard Piqué habló sobre un tema que no suele estar en su agenda pública: la educación de sus hijos. De hecho, el defensor del Barcelona recordó su crianza cuando era niño, la comparó con la que le toca aplicar a él y opinó en referencia a lo que significa para ellos tener padres famosos y exitosos.

“Tienen un padre número uno y una madre número uno. Debe ser muy difícil para ellos a veces”, dijo el deportista, quien está en pareja con Shakira desde 2010, en su participación en el programa Nexes de TV3, en un segmento dedicado al verbo “ganar”.

Y agregó: “Tienes que saber balancear como padres. Recuerdo que el mío no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”.

“Han nacido con eso y creo que es importante que a veces tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen estas victorias personales dentro”, continuó el campeón del mundo con España en Sudáfrica.

Asimismo, el central del Barca explicó que su padre nunca le dejó ganar en nada cuando era pequeño pero que esto nunca le hizo obsesionarse con la victoria. “El día que conseguí ganarle por primera vez pensé: ‘nunca más te dejaré ganar’. Era una victoria que en realidad era una tontería pero para mi fue importante”, concluyó.

LA NACION