La tierna historia de Monte, el burro cantor

Los animales tomaron un lugar bastante amplio en el universo digital. Cada video o fotograf铆a que sale a la luz de alguna mascota o del mundo salvaje, es bien recibido por la comunidad de usuarios de las redes sociales, quienes viralizan estos contenidos por su gran capacidad para entretener y sorprender a sus consumidores.

En esta ocasi贸n, un burrito de 28 a帽os se convirti贸 en la sensaci贸n de Tik Tok y ya acumula 300 mil seguidores. Asimismo, algunos de sus videos ya cuentan hasta con 14 millones de reproducciones. La nueva celebridad se llama Monte, 鈥楨l burro cantor鈥, nombre que le puso su due帽o, Pinky Ruggles, porque al rebuznar emite un melodioso sonido que imita la risa de una persona. Ellos viven en el Texas Miracle Ranch, Estados Unidos, una finca que alberga m谩s de 400 animales y recibe visitantes de todos los rincones del pa铆s.

Monte, el burro cantor que se convirti贸 en la nueva estrella de Tik Tok

Seg煤n manifiesta su cuidador a Houston Chronicle, el animal fue rescatado por su particular estatura. Sin embargo, la actitud del asno 鈥渘o era del agrado de muchas personas鈥, ya que se comportaba de manera muy laxa y despreocupada. 鈥淪e sent贸 en el rescate porque era m谩s peque帽o (...) 脡l no era del tipo tierno. No ten铆a prisa por ver lo que estabas haciendo. Simplemente, no era lo que todo el mundo siempre quiere que sea un burro鈥.

Pero su comportamiento no era adrede, ya que no se sent铆a c贸modo en su nuevo hogar, algo normal para cualquiera que se muda o se radica en una nueva ciudad. No fue hasta que el animal se sinti贸 seguro que empez贸 a expresar su personalidad tal cual es, por lo que empez贸 a emitir sonidos que dejaron a todos los trabajadores de la parcela sorprendidos.

鈥淓mpez贸 a rebuznar y yo estaba como 鈥樎縬u茅 demonios?鈥: parec铆a tan confundido como yo. No s茅 si alguna vez hab铆a hecho ruido antes. No tenemos idea. Es como si supiera que su vida cambi贸. 脡l sab铆a que estaba en casa y su personalidad sali贸 con toda su fuerza鈥, resalt贸 Ruggles al medio citado.

Un canto que entienden todos los animales

Ruggles mencion贸 que el animal ya sabe usar su canto para pedir comida, agua y hasta para avisar a los otros animales de la finca que ya es la hora de cenar. 鈥澝塴 perfeccion贸 su don. Si cree que va a conseguir algo se para en la puerta de entrada. Cuando salgo por la puerta principal, mam谩 tiene zanahorias, manzanas o golosinas鈥.

Monte, el burro cantor que se convirti贸 en la nueva estrella de Tik Tok Captura de Tik Tok

Su historia cambi贸 cuando sus due帽os decidieron mostrarle al mundo su talento. En abril de 2022, uno de sus videos alcanz贸 los 14 millones de reproducciones en TIK Tok y desde entonces su fama ha crecido de manera exponencial. Su 茅xito fue tal, que en su perfil tiene una direcci贸n donde usuarios pueden enviar donativos, como comida, golosinas, abono e implementos veterinarios que pueda necesitar Monte.

鈥滿e alucina la cantidad de gente que viene a buscarlo, que ama esto, que lo anima. Ni en un mill贸n de a帽os lo habr铆a adivinado. Se siente como si 茅l fuera su peque帽o y brillante sol, como si esa fuera la raz贸n por la que vino a vivir aqu铆: para difundir cualquier cosa extra帽a que haga a todos los dem谩s鈥, concluy贸.