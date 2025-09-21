Las cinco señales de alerta en una boda que anuncian un futuro divorcio, según una experta de EE.UU.

Aunque cada vez menos, todavía muchas parejas eligen casarse y hace una fiesta para celebrar su amor junto a sus seres queridos. Sin embargo, para varios matrimonios el divorcio suele llegar antes de lo esperado. Una experta de Estados Unidos reveló las cinco señales de alerta en plena boda que pronostican una futura separación.

Las cinco señales en una boda que anuncian un futuro divorcio

La wedding planner Robin Yarusso contó en un video que, a lo largo de su carrera, notó ciertas situaciones en las parejas que podrían ser una señal de separación futura.

“He planeado como 100 bodas y probablemente como 25 o 30 propuestas. Y hay ciertas cosas que he visto una y otra vez que les suceden a mis novias y novios que se han divorciado más tarde”, aseguró. Detectó una suerte de patrón.

Estas son las cinco señales que anuncian un futuro divorcio durante una boda, según una experta de EE.UU.

Así, consideró que las cinco señales que pronostica un futuro divorcio durante la planificación o la fiesta de una boda son:

Arrojar el pastel de bodas en la cara

La primera señal de alerta que mencionó es aplastar el pastel en la cara del otro, algo que ciertas parejas suelen hacer durante una boda. “Si rompes la torta, no sé lo que representa, pero por alguna razón ninguna de mis novias y novios que lo hicieron están todavía juntos”, apuntó en el video.

En declaraciones a Today, la planificadora de bodas amplió sobre este punto que sucede siempre que hayan acordado hacerlo. "Si no lo hablaron, o si uno dijo ‘no’ y aun así sucede, entonces es una falta de respeto”, consideró.

Y apuntó: “Si la novia se ve molesta, como ‘¡Dios mío!’ y no quería que eso pasara... no he conocido a ninguna pareja que haya sobrevivido a eso”.

Una de las grandes señales es cuando uno de los dos estrella pastel en la cara del otro sin haberlo acordado Savanna Richardson

Hay desacuerdos sobre el presupuesto

Otra de las alertas es cuando uno de los integrantes de la pareja no es respetuosa con el presupuesto acordado. “Si tengo una novia que me llama a un lado diciendo ‘vamos a añadir esto a las flores, no se lo digas a Jim, hagámoslo’, esas personas terminan divorciándose”, aseguró en el video Yarusso.

Para la experta, el problema no está en el gasto sino en que ambos estén de acuerdo. “No importa cuánto gastes en la boda. Lo que importa es la energía que inviertas en comprender un matrimonio”, señaló.

Un familiar entrometido

La wedding planner consideró que especialmente si la madre de alguno de los miembros de la pareja, ya sea de un novio o novia, se entromete en las decisiones, suele conducir a desacuerdos en la pareja.

“Cualquiera que sea, si esa madre está sobrepasando donde no debería y su hijo o hija no la frena, por lo general conduce a problemas en el matrimonio”, apuntó.

La especialista aseguró que los padres suelen meterse en las decisiones todo el tiempo, pero que el verdadero problema está en que sus hijos no los corrijan. “Es cuando percibo que hay un problema de límites”.

Uno de los dos no muestra interés en casarse

Yarusso también señaló que otra alerta es cuando “el marido no se preocupa por la boda”.

“No me refiero al ‘oh, cariño, es tu gran día, elige las flores que quieres’. Quiero decir cuando su único trabajo era elegir el DJ y estamos una semana antes de la boda y él no lo ha hecho“, ejemplificó. Para la experta, ese futuro marido está completamente desconectado.

Drama durante la fiesta

La experta añadió una última señal: situaciones o comportamientos dramáticos por parte de alguno de los novios. “Una gran fiesta de bodas suele tener mucho drama. Cuanto más drama, peor", advirtió.

Que uno de los novios termine más borracho que el otro también es una señal de alerta Freepik

Y aseguró: “Si uno de los novios termina muy borracho en la boda, no suele ser buena señal… me dice que no están alineados en sus comportamientos”.

Si bien explicó algunas de las señales, la wedding planner consideró que cuando un matrimonio no va a funcionar las personas lo saben antes de casarse. “Uno lo presiente. Así que si ves esto y lo reprimes porque no puedes cancelar una boda, te digo: es mucho más fácil cancelar una boda que divorciarse”, concluyó Yarusso.